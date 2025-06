Orbánt rózsaszín kosztümben, szivárványos zászlóval ábrázolta egy budapesti ház falán egy olasz street artos – fotó

Egy budapesti ház falára ragasztotta fel egyik legújabb alkotását Laika. Az olasz street art művész az Instagram-oldalán is megosztott fotókat a műről, amely Orbán Viktort ábrázolja rózsaszín női kosztümben, kirúzsozott ajkakkal, a transzneműek zászlajának színeiben pompázó nyakkendővel, a jobb kezében szivárványos lobogóval.

A közösségi oldala szerint antifasiszta nézeteket valló művész a „Free Maja” („Szabadságot Majának”) feliratot is elhelyezte az alkotáson, utalva a német Maja T.-re, akit azután börtönöztek be, hogy a két éve egy magyarokból és külföldiekből álló vegyes társaság olyanokra támadt rá Budapesten, akikről azt feltételezték, hogy a kitörés napja nevű neonáci rendezvényre érkeztek.

Laika a posztjában üzent is a magyar miniszterelnöknek. „Azt álmodtam, hogy te is az utcára vonulsz, a polgári jogokért, a szabadságért, hogy az lehess, aki akarsz, aki vagy. Te is az utcára vonultál, hogy megvédd a jogállamiságot és a demokráciát a bunkó nacionalizmustól és a szélsőjobboldali csoportoktól az országodban. A börtönökben tapasztalható rossz bánásmód ellen, az emberi jogok védelmében. Aztán felébredtem…” – írta.

Hozzátette: az utcai művészetnek „megvan az ereje, hogy megmutassa a lehetetlent, az utópiát”, és „mindenekelőtt képes feldühíteni az olyan szuverenistákat, mint te”.

Végül arról írt, hogy ma, a Pride napjaiban Budapesten lenni kockázatos, de szükséges is, nemcsak a magyar, hanem az európai LMBTQ-közösség számára is. „Fontos, hogy megvédjük a demokráciát és az emberi jogokat. Holnap inkognitóban leszek a tüntetésen, és remélem, sokan találkozunk ott” – fogalmazott a mindig maszkban mutatkozó Laika.