[{"available":true,"c_guid":"aabe9039-c183-4f33-a3db-6751e2c73535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosok jól tudják, hogy minél nagyobb egy eszköz képfrissítési frekvenciája, annál élvezetesebb a képi látvány. Ha még ebben az évben nem is, de jövőre már egyre gyakoribbak lehetnek az efféle elvásároknak megfelelő, 240 Hz-es frissítést kínáló eszközök. A TCL-en, pontosabban a leányvállalatán nem fog múlni.","shortLead":"A játékosok jól tudják, hogy minél nagyobb egy eszköz képfrissítési frekvenciája, annál élvezetesebb a képi látvány. Ha...","id":"20200820_tcl_csot_display_kepernyo_240hzes_kepfrissitessel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aabe9039-c183-4f33-a3db-6751e2c73535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d29291-65d8-4f43-9519-08d6c17f998c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200820_tcl_csot_display_kepernyo_240hzes_kepfrissitessel","timestamp":"2020. augusztus. 20. 20:03","title":"Milyen képernyője van? 240 Hz-es képfrissítés már elég lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Balogh Ákos Gergely megerősítette, hogy főszerkesztő-helyettes lesz a portálnál. 2010 és 2014 között az Orbanviktor.hu oldalt is vállalkozása működtette.\r

","shortLead":"Balogh Ákos Gergely megerősítette, hogy főszerkesztő-helyettes lesz a portálnál. 2010 és 2014 között az Orbanviktor.hu...","id":"20200822_Az_Indexhez_igazol_a_Mandiner_volt_foszerkesztoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c423cc9-cee6-43bc-ac42-e958d0808913","keywords":null,"link":"/kultura/20200822_Az_Indexhez_igazol_a_Mandiner_volt_foszerkesztoje","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:52","title":"Az Indexhez igazol a Mandiner volt főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előkerült a Pécs-felirat: egy körforgalom közepére állították fel az előző, kormánypárti városvezetés által szelfipontnak szánt 4 óriás betűt - számolt be a tábla sorásról az RTL Klub híradója.","shortLead":"Előkerült a Pécs-felirat: egy körforgalom közepére állították fel az előző, kormánypárti városvezetés által...","id":"20200821_Korforgalomba_szamuztek_a_balesetveszelyes_Pecstablat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4cbfc5-96c6-4e91-800e-d4dcf82c330d","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Korforgalomba_szamuztek_a_balesetveszelyes_Pecstablat","timestamp":"2020. augusztus. 21. 18:57","title":"Körforgalomba száműzték a balesetveszélyes Pécs-táblát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e95652-706c-4bd6-9179-b4f5599f7b36","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Augusztus 26-áig, a Tenet magyar bemutatójáig még bele lehet feledkezni az egyesek által korszakos zseninek tartott, mások szerint fontoskodó szemfényvesztőként tevékenykedő Christopher Nolan nyáron 10 éves szuperprodukciójába, ott, ahol a legszebben forog a pörgettyű: egy moziban. Jelen sorok írójaként mindenkit bátorítanék erre, és meg sem próbálom leplezni elfogultságomat. De hát, hogy is lehetne elfogulatlanul írni egy olyan filmről, amely olyasmit hozott ki a multiplexek népéből, melyre hollywoodi kortárs alkotó ma alig-alig képes?","shortLead":"Augusztus 26-áig, a Tenet magyar bemutatójáig még bele lehet feledkezni az egyesek által korszakos zseninek tartott...","id":"20200820_Christopher_Nolan_Eredet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4e95652-706c-4bd6-9179-b4f5599f7b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3d8b21-8712-4211-84e1-caa607087dcb","keywords":null,"link":"/kultura/20200820_Christopher_Nolan_Eredet","timestamp":"2020. augusztus. 20. 20:00","title":"Christopher Nolan Eredetén tíz év után is lehetetlenség elaludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134e4dcb-ef25-4552-a684-a14a426c3d57","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Romlott az elmúlt egy évben is az induló magyar cégek túlélési rátája, az 5 éves kort a cégeknek kevesebb mint 70 százaléka éri el, míg 10 éves korig a vállalkozások 46 százaléka jut el - közölte az Opten.","shortLead":"Romlott az elmúlt egy évben is az induló magyar cégek túlélési rátája, az 5 éves kort a cégeknek kevesebb mint 70...","id":"20200820_Egyre_tobb_ceget_alapitanak_a_magyarok_de_egyre_tobben_is_hullanak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=134e4dcb-ef25-4552-a684-a14a426c3d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4c4fbe-b3b3-4ccd-a379-576d9aa124f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200820_Egyre_tobb_ceget_alapitanak_a_magyarok_de_egyre_tobben_is_hullanak_el","timestamp":"2020. augusztus. 20. 13:48","title":"Egyre több céget alapítanak a magyarok, de egyre többen is hullanak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1314d7-8716-4c8c-897e-9f86b3f971ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hasonló a helyzet Ausztriával is. ","shortLead":"Hasonló a helyzet Ausztriával is. ","id":"20200820_A_Horvatorszagbol_hazaterokre_kethetes_karantent_hirdettek_az_angolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b1314d7-8716-4c8c-897e-9f86b3f971ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f4cbcb-843f-4477-90b9-9440ffea78ca","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_A_Horvatorszagbol_hazaterokre_kethetes_karantent_hirdettek_az_angolok","timestamp":"2020. augusztus. 20. 18:55","title":"A Horvátországból hazatérőkre kéthetes karantént hirdettek az angolok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is szót ejt.","shortLead":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is...","id":"20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a53ff11-bcd8-44b2-8836-195173fe561e","keywords":null,"link":"/360/20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","timestamp":"2020. augusztus. 22. 09:55","title":"Der Standard: Magyarországon haldoklik a demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe60a8d3-9e9c-4620-be70-f869c73fda14","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eredményesnek látszik az Orbán-kormányok büntetőpolitikája, a rendszerváltás óta még egyszer sem volt olyan alacsony a regisztrált bűncselekmények száma, mint tavaly. A nyomozó hatóságoknak így most van idejük a \"döglött ügyek\" vizsgálatára is.","shortLead":"Eredményesnek látszik az Orbán-kormányok büntetőpolitikája, a rendszerváltás óta még egyszer sem volt olyan alacsony...","id":"202034_bunugyi_alomstatisztika_rogvalosag_vagy_csak_szammisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe60a8d3-9e9c-4620-be70-f869c73fda14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa54cd8-beac-49b6-b7d6-7931c6d0b801","keywords":null,"link":"/360/202034_bunugyi_alomstatisztika_rogvalosag_vagy_csak_szammisztika","timestamp":"2020. augusztus. 21. 12:00","title":"Annyira jók a bűnügyi statisztikák, hogy kozmetikázni is kevesebbet kell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]