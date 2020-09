Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be7b76f-3f32-46f4-a2ce-9a261133757e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bárki elveszítheti az állását, aki nem lojális a diktatúrához – mondják az ellenzékiek.","shortLead":"Bárki elveszítheti az állását, aki nem lojális a diktatúrához – mondják az ellenzékiek.","id":"20200902_Kirugjak_a_tuntetoket_a_munkahelyukrol_Belaruszban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be7b76f-3f32-46f4-a2ce-9a261133757e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d10b52-809c-4e91-84a6-5c5724338051","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_Kirugjak_a_tuntetoket_a_munkahelyukrol_Belaruszban","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:32","title":"Kirúgják a tüntetőket a munkahelyükről Belaruszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35218bce-53f7-45d4-afac-985820bbb7d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész hangsúlyozta: ami most a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel történik, annak az egész ország kárát látja majd.","shortLead":"A színész hangsúlyozta: ami most a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel történik, annak az egész ország kárát látja...","id":"20200902_Nagy_Ervin_Vidnyanszky_egyedul_fog_ulni_az_egyetemen_mert_senki_nem_lesz_ott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35218bce-53f7-45d4-afac-985820bbb7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b104b4-87c2-4308-a41b-260da3687521","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Nagy_Ervin_Vidnyanszky_egyedul_fog_ulni_az_egyetemen_mert_senki_nem_lesz_ott","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:37","title":"Nagy Ervin: Vidnyánszky egyedül fog ülni az egyetemen, mert senki nem lesz ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9b256a-d0b7-4367-970d-602d3baf6c99","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kontinenseken átívelő érdek-összefonódás sejlik fel Szijjártó Péter és a külügyminisztert az Adrián meghajókáztató Szíjj László között.","shortLead":"Kontinenseken átívelő érdek-összefonódás sejlik fel Szijjártó Péter és a külügyminisztert az Adrián meghajókáztató...","id":"20200902_A_jachtozas_elottrol_is_talalni_kapcsolatot_Szijjarto_Peter_es_Szijj_Laszlo_kozt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e9b256a-d0b7-4367-970d-602d3baf6c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee816d3c-f02b-49ce-ba48-21e59089d27b","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_A_jachtozas_elottrol_is_talalni_kapcsolatot_Szijjarto_Peter_es_Szijj_Laszlo_kozt","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:09","title":"A jachtozás előttről is találni kapcsolatot Szijjártó Péter és Szíjj László közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf19c85-8ba2-427b-8797-a0556b227e50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hadsereggel folytatna külpolitikát Peking az amerikai védelmi minisztérium szerint. ","shortLead":"Hadsereggel folytatna külpolitikát Peking az amerikai védelmi minisztérium szerint. ","id":"20200902_kina_atomfegyverek_pentagon_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bf19c85-8ba2-427b-8797-a0556b227e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c51388d-9400-44c3-a107-da1ba4f58635","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_kina_atomfegyverek_pentagon_jelentes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:29","title":"Pentagon: Kína megkétszerezné atomarzenálját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszíni szemle szerda hajnalban még tartott.","shortLead":"A helyszíni szemle szerda hajnalban még tartott.","id":"20200902_sarospatak_gyilkossag_es_halalos_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4edcabb-eca4-4f61-8b62-6bad2af5b161","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_sarospatak_gyilkossag_es_halalos_baleset","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:11","title":"Megölte feleségét, majd autóbalesetben meghalt egy sárospataki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5418bec4-9040-4cee-9207-77836d9155e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kijárási korlátozások lazítása után sok ember a természet felé vette az irányt, a zöld területeket így egyre jobban ellepte a szemét. ","shortLead":"A kijárási korlátozások lazítása után sok ember a természet felé vette az irányt, a zöld területeket így egyre jobban...","id":"20200902_Az_Egyesult_Kiralysagban_a_biciklisek_futok_es_turazok_segitseget_kerik_a_szemetgyujtesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5418bec4-9040-4cee-9207-77836d9155e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e969122a-ed66-4dbf-a222-3a3239bcdaee","keywords":null,"link":"/zhvg/20200902_Az_Egyesult_Kiralysagban_a_biciklisek_futok_es_turazok_segitseget_kerik_a_szemetgyujtesben","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:13","title":"Biciklisek, futók és kutyasétáltatók segítségét kérik a szemétgyűjtéshez az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1bc703-2b09-4d72-9ee5-ce5e2b4adc9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok újdonsággal bővült a Facebook Horizon nevű felülete, melybe csak az léphet be, aki megfelelő VR-eszközökkel rendelkezik.","shortLead":"Sok újdonsággal bővült a Facebook Horizon nevű felülete, melybe csak az léphet be, aki megfelelő VR-eszközökkel...","id":"20200902_facebook_horizon_virtualis_valosag_vr_szolgaltatas_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb1bc703-2b09-4d72-9ee5-ce5e2b4adc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef949654-6539-44a9-a18f-7b227543b560","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_facebook_horizon_virtualis_valosag_vr_szolgaltatas_jatek","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:03","title":"Épül-szépül a Facebook új világa, ahova nem léphet be bárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon beindult a OnePlus: ha igazak a hírek, akkor egymás után küldi piacra az újabb és újabb telefonokat.","shortLead":"Nagyon beindult a OnePlus: ha igazak a hírek, akkor egymás után küldi piacra az újabb és újabb telefonokat.","id":"20200903_oneplus_olcso_telefonok_kebab_billie_limonade","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d71906f-ab06-49e7-990c-9c37b3397ddb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_oneplus_olcso_telefonok_kebab_billie_limonade","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:03","title":"Kebab, Billie, Limonádé: sorra jönnek az új OnePlus mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]