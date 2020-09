Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"112aef20-9034-4cfe-b987-2006589d0913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kránitz Krisztián villájáról hírt adó képviselőt rabosították az ügy miatt.","shortLead":"A Kránitz Krisztián villájáról hírt adó képviselőt rabosították az ügy miatt.","id":"20200902_villa_momentum_kispest_kranitz_krisztian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=112aef20-9034-4cfe-b987-2006589d0913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168cd9c3-32a4-4489-b227-582afd1b03f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_villa_momentum_kispest_kranitz_krisztian","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:44","title":"Petíciót indít a Momentum a korrupciógyanúba keveredett kispesti vagyonkezelő lemondásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2f913f-1524-4e47-8643-a5a926383485","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb szoftverboltban még 5-13 ezer forintos áron kapható a néhány éve megjelent Tom Clancy's The Division című videojáték, de pár kattintással most ingyen is az öné lehet.","shortLead":"A legtöbb szoftverboltban még 5-13 ezer forintos áron kapható a néhány éve megjelent Tom Clancy's The Division című...","id":"20200902_Tobb_ezer_forintot_sporolhat_most_ingyen_van_a_The_Division_videojatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c2f913f-1524-4e47-8643-a5a926383485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40744512-30aa-424a-a276-eb06cabe0581","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_Tobb_ezer_forintot_sporolhat_most_ingyen_van_a_The_Division_videojatek","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:23","title":"Több ezer forintot spórolhat most: ingyen van a The Division videojáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszíni szemle szerda hajnalban még tartott.","shortLead":"A helyszíni szemle szerda hajnalban még tartott.","id":"20200902_sarospatak_gyilkossag_es_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4edcabb-eca4-4f61-8b62-6bad2af5b161","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_sarospatak_gyilkossag_es_halalos_baleset","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:11","title":"Megölte feleségét, majd autóbalesetben meghalt egy sárospataki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemdebár egyik kisegítő dolgozója produkált pozitív tesztet.","shortLead":"A Nemdebár egyik kisegítő dolgozója produkált pozitív tesztet.","id":"20200902_koronavirus_nemdebar_karanten_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f38c87d-f27a-412a-b9b1-20c91dc8cec8","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_koronavirus_nemdebar_karanten_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:59","title":"Koronavírus miatt zár be Budapest egyik kultikus kocsmája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18bb356a-ccf1-44d2-9ffd-80c680940c00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis tömeg és nagy teljesítmény komoly vezetési élménnyel kecsegtet. ","shortLead":"A kis tömeg és nagy teljesítmény komoly vezetési élménnyel kecsegtet. ","id":"20200902_olasz_meregzsakok_ket_uj_sportos_kis_fiat_500_abarth_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18bb356a-ccf1-44d2-9ffd-80c680940c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bd1f22-92be-4151-9a45-6d6466a5c850","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_olasz_meregzsakok_ket_uj_sportos_kis_fiat_500_abarth_erkezett","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:21","title":"Olasz méregzsákok: két új sportos Fiat 500 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon pénzbírságra ítélték a János Kórházban öt éve történtek felelőseit. Ha jogerős ítélet születik, a dokumentumok meghamisításának ügye is bíróság elé kerülhet.","shortLead":"Első fokon pénzbírságra ítélték a János Kórházban öt éve történtek felelőseit. Ha jogerős ítélet születik...","id":"20200901_beteghalal_janos_korhaz_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c77088-afb4-4893-84e9-948b76942c37","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_beteghalal_janos_korhaz_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 20:48","title":"Halálos adag gyógyszert kapott egy beteg, megpróbálhatták eltussolni az ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olaszországi Advanced Virgo detektort működtető Európai Gravitációs Obszervatóriumban (EGO), valamint a két amerikai Advanced LIGO obszervatórium kutatói bejelentették, hogy egy körülbelül 142 naptömegű fekete lyukat észleltek, ami két, 66 és 85 naptömegű fekete lyuk összeütközésével jött létre. Mind a kezdeti komponensek, mind az ütközés után kialakult fekete lyuk olyan tömegtartományba esik, amit eddig nem figyeltek meg sem gravitációs, sem elektromágneses észlelések segítségével.","shortLead":"Az olaszországi Advanced Virgo detektort működtető Európai Gravitációs Obszervatóriumban (EGO), valamint a két amerikai...","id":"20200902_szupermassziv_fekete_lyuk_gw190521_felfedezese_gravitacios_hullamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69239b09-3ff8-4a0f-bc0e-46652534d255","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_szupermassziv_fekete_lyuk_gw190521_felfedezese_gravitacios_hullamok","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:03","title":"Ritka felfedezés: 142 naptömegű fekete lyukat találtak, gravitációs hullámokat észleltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több órára kisüt a nap, bár a felhőkből helyenként eső hullhat a hazai hegységekben.","shortLead":"Több órára kisüt a nap, bár a felhőkből helyenként eső hullhat a hazai hegységekben.","id":"20200903_idojaras_felhosav_eso_tobb_oras_napsutes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11138875-25b7-4590-8e36-84b80d86a2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_idojaras_felhosav_eso_tobb_oras_napsutes","timestamp":"2020. szeptember. 03. 05:13","title":"Szakadozott felhősáv vonul át az ország felett csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]