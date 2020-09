Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19745490-9d4f-4708-bded-6f461bea4f91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyerekek nagymamája értesítette a rendőrséget, hogy a lánya megölte a gyerekeit.","shortLead":"A gyerekek nagymamája értesítette a rendőrséget, hogy a lánya megölte a gyerekeit.","id":"20200903_dusseldorf_gyilkossag_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19745490-9d4f-4708-bded-6f461bea4f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d41f74-dee2-48e1-8109-550ebbb0ad5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200903_dusseldorf_gyilkossag_gyerek","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:24","title":"Öt gyerekével végzett egy anya Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon beindult a OnePlus: ha igazak a hírek, akkor egymás után küldi piacra az újabb és újabb telefonokat.","shortLead":"Nagyon beindult a OnePlus: ha igazak a hírek, akkor egymás után küldi piacra az újabb és újabb telefonokat.","id":"20200903_oneplus_olcso_telefonok_kebab_billie_limonade","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d71906f-ab06-49e7-990c-9c37b3397ddb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_oneplus_olcso_telefonok_kebab_billie_limonade","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:03","title":"Kebab, Billie, Limonádé: sorra jönnek az új OnePlus mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a95ccd-c6c8-43f0-ae99-907fc8f2367b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szuperfejlett fedélzeti elektronikával, komoly négykerék-kormányzással és minden korábbinál nagyobb luxussal támad a stuttgartiak zászlóshajó modellje. ","shortLead":"Szuperfejlett fedélzeti elektronikával, komoly négykerék-kormányzással és minden korábbinál nagyobb luxussal támad...","id":"20200903_az_uj_etalon_lelepleztek_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29a95ccd-c6c8-43f0-ae99-907fc8f2367b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695add8f-6a2c-44a1-8ea3-97db345e7f3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200903_az_uj_etalon_lelepleztek_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyt","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:34","title":"Az új etalon: leleplezték a teljesen új Mercedes S-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22365437-cf9f-4701-bb9c-d90a0b8287ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy mentőkutyás csapat olyan jeleket fogott be műszerekkel, amelyek szívverésre és légzésre utalnak.","shortLead":"Egy mentőkutyás csapat olyan jeleket fogott be műszerekkel, amelyek szívverésre és légzésre utalnak.","id":"20200904_bejrut_robbanas_rom_tulelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22365437-cf9f-4701-bb9c-d90a0b8287ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa5a431-b3d4-40d3-91da-af2b480e883c","keywords":null,"link":"/vilag/20200904_bejrut_robbanas_rom_tulelo","timestamp":"2020. szeptember. 04. 05:46","title":"Újabb túlélőre bukkanhattak a bejrúti romok alatt, egy hónappal a hatalmas robbanás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15318592-d44e-49c2-b65b-f83b6be9c1e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az NB II.-es csapatnál hat játékos, egy edző és egy klubvezető fertőződött meg. Az NB I.-ben szereplő Paksnál is több fertőzött van. ","shortLead":"Az NB II.-es csapatnál hat játékos, egy edző és egy klubvezető fertőződött meg. Az NB I.-ben szereplő Paksnál is több...","id":"20200904_koronavirus_csakvar_nbii","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15318592-d44e-49c2-b65b-f83b6be9c1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3529df3b-4bc9-4f08-8eae-800418961bcd","keywords":null,"link":"/sport/20200904_koronavirus_csakvar_nbii","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:16","title":"Koronavírus-fertőzötteket találtak a paksi és csákvári focicsapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balogh Ákos Gergely először beszélt hosszabban a teljesen lecserélt stábbal felálló Indexszel kapcsolatos terveiről, és arról, független lesz-e az újság.","shortLead":"Balogh Ákos Gergely először beszélt hosszabban a teljesen lecserélt stábbal felálló Indexszel kapcsolatos terveiről, és...","id":"20200904_Index_foszerkesztohelyettese_Balogh_Akos_Vaszily_Miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6007e6f2-cbd0-4737-adea-7bf9363a24e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_Index_foszerkesztohelyettese_Balogh_Akos_Vaszily_Miklos","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:05","title":"Az Index új főszerkesztő-helyettese: igazságtalan, ahogy Vaszily Miklósról beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tanulóknak naponta ötször kell kezet mosniuk, maszkot hordanak és mérik a testhőjüket.","shortLead":"A tanulóknak naponta ötször kell kezet mosniuk, maszkot hordanak és mérik a testhőjüket.","id":"20200902_madrid_tanev_tanarok_koronavirus_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d5d815-7e5d-4308-9f03-0e319601a96b","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_madrid_tanev_tanarok_koronavirus_teszteles","timestamp":"2020. szeptember. 02. 21:48","title":"Madridban úgy kezdődik a tanév, hogy előtte letesztelik a tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aafcd69-8e8c-47c3-80be-497d4f682df6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy repülőtér építése közben bukkantak a gigantikus mamuttemetőre.","shortLead":"Egy repülőtér építése közben bukkantak a gigantikus mamuttemetőre.","id":"20200904_mamut_csontvaz_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aafcd69-8e8c-47c3-80be-497d4f682df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2689f39d-9b9d-4e0b-bdf4-f33f3089863e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_mamut_csontvaz_repuloter","timestamp":"2020. szeptember. 04. 19:42","title":"Kétszáz mamutcsontvázat találtak Mexikóváros mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]