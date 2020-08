Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a224075c-3eed-47fb-937c-62b1c3c4939c","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A siker és a boldogság közötti kapcsolatot kutató Shawn Achor egy példatörténeten keresztül mutatja be, miért nem mindegy, hogyan keretezzük a velünk történt dolgokat.","shortLead":"A siker és a boldogság közötti kapcsolatot kutató Shawn Achor egy példatörténeten keresztül mutatja be, miért nem...","id":"20200823_Szerencses_vagy_szerencsetlene_az_akit_egy_bankrablasban_meglonek_a_karjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a224075c-3eed-47fb-937c-62b1c3c4939c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a930aa-d92a-4cae-a10f-db81fb2c6c2d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200823_Szerencses_vagy_szerencsetlene_az_akit_egy_bankrablasban_meglonek_a_karjan","timestamp":"2020. augusztus. 23. 19:15","title":"Szerencsés vagy szerencsétlen-e az, akit egy bankrablásban meglőnek a karján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306ec0b-fa5d-44aa-a283-d03039b6b4ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 47 lakásos épület kártyavárként omlott össze, a szakadó eső vezethetett a tragédiához.","shortLead":"A 47 lakásos épület kártyavárként omlott össze, a szakadó eső vezethetett a tragédiához.","id":"20200825_osszedolt_haz_megmentett_emberek_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f306ec0b-fa5d-44aa-a283-d03039b6b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6c6e07-3a9b-4c70-8d72-2eb7fb7f3c25","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_osszedolt_haz_megmentett_emberek_india","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:43","title":"Élve találtak rá több mint hatvan emberre az összedőlt indiai ház romjai alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Nem mindenki értette, hogy ha egyszer zártkapus a BL-döntő, attól még rossz ötlet maszk nélkül nagy tömegben nézni.","shortLead":"Nem mindenki értette, hogy ha egyszer zártkapus a BL-döntő, attól még rossz ötlet maszk nélkül nagy tömegben nézni.","id":"20200824_bl_koronavirus_parizs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f644492-5bc1-4b11-a2b2-6478608945aa","keywords":null,"link":"/elet/20200824_bl_koronavirus_parizs","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:16","title":"Százával büntették a francia rendőrök a maszk nélküli szurkolókat a BL-döntő alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe80f019-fb54-43d9-8bd1-b75a7e260e54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy meglepő ötletből lett jól menő családi vállalkozás Nizzában, miután rövid idő alatt kiderült, hogy az emberek örülnek, ha a postás egy nagy dobozzal csönget be hozzájuk, és még jobban, ha abból egy gázzal töltött léggömb repül elő egy üdvözlőkártyával vagy egy kis ajándékkal.","shortLead":"Egy meglepő ötletből lett jól menő családi vállalkozás Nizzában, miután rövid idő alatt kiderült, hogy az emberek...","id":"202034_gazos_meglepetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe80f019-fb54-43d9-8bd1-b75a7e260e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529f06d1-30ea-4d6e-9407-8ea48fa7a3af","keywords":null,"link":"/360/202034_gazos_meglepetes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:00","title":"Kipróbálták és bejött: nem gáz lufikat küldeni ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e59f7a1-0485-4062-98d3-4857460d4bda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kutyákkal is keresi Adorján Nicolas Bencét.\r

","shortLead":"A rendőrség kutyákkal is keresi Adorján Nicolas Bencét.\r

","id":"20200824_Eltunt_egy_14_eves_fiu_a_XII_keruletbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e59f7a1-0485-4062-98d3-4857460d4bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a4b795-4ad6-45b6-b630-313f9486e8cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Eltunt_egy_14_eves_fiu_a_XII_keruletbol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:16","title":"Eltűnt egy 14 éves fiú a XII. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d293a22d-8f45-4130-8276-265d18139980","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerintük két, mindenben ellentétes csapat játszik csütörtök este, hiszen a Bohemianst a szurkolói tartják el, míg a Vidit a magyar állam, de azt sem hallgatták el, hogy azóta már inkább a Puskás Akadémiáért rajong a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Szerintük két, mindenben ellentétes csapat játszik csütörtök este, hiszen a Bohemianst a szurkolói tartják el, míg...","id":"20200824_ir_sajto_Orban_futball_Fehervar_Bohemians_meccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d293a22d-8f45-4130-8276-265d18139980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0a302d-daff-4b6b-bce5-a5600e99a0e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_ir_sajto_Orban_futball_Fehervar_Bohemians_meccs","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:32","title":"Az ír sajtó Orbán focimániájáról ír a Fehérvár–Bohemians meccs felvezetéseként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Akár vissza is vethetné az inkább hosszú távú megtérüléssel kecsegtető, fenntartható befektetéseket a koronavírus-járvány okozta pénzügyi válság, azonban a pandémia sem törte meg az elmúlt évek kedvező trendjét és tovább nőttek az ilyen jellegű befektetések. ","shortLead":"Akár vissza is vethetné az inkább hosszú távú megtérüléssel kecsegtető, fenntartható befektetéseket...","id":"20200824_fenntarthato_befektetes_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88368b0d-1a4e-4404-97c1-2014258be028","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_fenntarthato_befektetes_covid","timestamp":"2020. augusztus. 24. 14:50","title":"Fenntartható befektetés: a vírus sem állította meg azt, ami \"magától értetődő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e4c7fa-f441-42af-a325-645c3e403b25","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Egy 400 milliós beruházást blokkol az ellenzékbe került Fidesz Jászberényben úgy, hogy vezetőként még akarták azt. A képviselő-testületben az ügyben patthelyzet van, miközben az óra ketyeg. A kétharmaddal győző polgármester, Budai Lóránt előrehozott választást emleget és azt mondja, ennyi támogatásról nem kellene lemondania a településnek.","shortLead":"Egy 400 milliós beruházást blokkol az ellenzékbe került Fidesz Jászberényben úgy, hogy vezetőként még akarták azt...","id":"20200824_ellenzek_jaszbereny_fidesz_jobbik_budai_lorant_elorehozott_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3e4c7fa-f441-42af-a325-645c3e403b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991290dd-1b10-4d0c-b18a-77a325f89c81","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_ellenzek_jaszbereny_fidesz_jobbik_budai_lorant_elorehozott_valasztas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:05","title":"Az ellenzék és a Fidesz is beleállna az előrehozott választásba Jászberényben, de a másikra várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]