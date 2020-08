Szijjártó Péter: Akkor hadd mondjak egy pár dolgot, mert megjelentek olyan írások, amik az igazságérzetemet némiképpen sértették. Önök az életem megközelítően 100 százalékáról mindent tudnak, az egy nyitott könyv önöknek. Ez azért van így, mert a munkával eltöltött idő nagyjából konvergál a 100 százalékhoz, és azt fenn fogom tartani a jövőben is. Tehát önök minden létező információt meg fognak kapni a közéleti tevékenységemmel és a munkámmal kapcsolatban, de van egy nagyon pici része az életemnek, a magánélet és a családi élet, amiről eddig és ezután sem fogok semmilyen információkat közölni. Márpedig egy családi vakáció a gyerekkel, a feleségemmel és a barátainkkal a magánélet része, magánügy, a magánélet védelméhez fűződnek jogok engem is megilletnek, illetve a családomat, a két gyerekemet és a barátainkat is.



Talán két olyan dolog van, amely fontos lehet önöknek, mert látom, hogy nagyjából mi az, ami izgatja önöket. Egy, hogy nálam a jogszabályok betartása nem szezonális kérdés, nem nyár vagy tél, magánélet vagy közélet kérdése. Ebben biztosak lehetnek, és kérem, ezzel ellentétes rágalmakat ne terjesszenek. Én a rám vonatkozó jogszabályokat nem csak a közéletben, a magánéletben is tiszteletben tartom, és nem csak télen tavasszal és ősszel, hanem nyáron is. Efelől is nyugodtak lehenek, ahogy még egy dolog felől is, mert látom, hogy ez is izgat mindenkit, hogy ez az éles határvonal, amit meghúztam a közélet és magánélet között, nemcsak az információk átadásából áll, hanem mindenből. Ami az egyik részében történik az életemnek, annak semmilyen befolyása nincs a másikra, és ez mind a két irányban igaz. Ez igaz volt a múltban és igaz lesz a jövőben is. Arra kérem önöket, hogy ezt tartsák tiszteletben, a magánéletemről, ahogy eddig sem, ezután sem kívánok nyilatkozni. A jogszabályok tiszteletben tartásában viszont mindannyian biztosak lehetnek. Munkáról ezután is minden információt ezután is meg fogok adni önöknek, és … A percekig tartó monológ után több újságíró egyszerre kérdez, így nem minden kivehető. Újságíró: Szijj László az egyik leggazdagabb vállalkozó, miért döntött úgy, hogy az ő jachtján tölti a nyaralását? Szijjártó Péter: Még egyszer el tudom önöknek mondani, hogy minden munkával kapcsolatos kérdésükre szívesen válaszolok, egy nagyon pici része az életemnek a magánéletem, egy családi vakáció az az a magánélet része, ezt talán önök sem vitatják. Ha pedig vitatják, akkor ezzel a vitával azt hiszem, hogy együtt kell élniük majd. hvg.hu: Az megkérdezhető, nem, hogy … Szijjártó Péter: Minden megkérdezhető, és én el fogom dönteni, hogy mire hogyan válaszolok. hvg.hu: … hogy a magánélet esetén hogyan tudja finanszírozni az útjait? (ezzel párhuzamosan egy másik kérdés is elhangzik, hogy ha ajándékba kapta az utat, feltünteti-e azt a vagyonnyilatkozatában.) Szijjártó: Még egyszer szeretném elmondani, hogy a jogszabályok tiszteletben tartása nem közélet vagy magánélet kérdése, a jogszabályok tiszteletben tartása nem évszak kérdése, és a magánélethez fűződő jogok pedig engem is megilletnek, tehát mindaddig amíg én minden jogszabályt tiszeletben tartok, amíg éles határvonal van a magánélet és a közélet között, mindenki nyugodt lehet, és remélem… hvg.hu: Ön dolgozott is ezalatt az idő alatt… (ismét egy párhuzamos kérdés arról, hogy Szijjártó annak idején luxuskormányozta a baloldalt, de most mennyire biztosítható a puritán kormányzás) Szijjártó: Ne legyen továbbra sem kétségük afelől, hogy szabadság alatt is dolgozom, ha kell, és most is dolgoztam. Még egyszer szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy egy családi vakáció az a magánélet része. hvg.hu: És miből finanszírozta a vakációt? Szijjártó (másra nézve ismétli): A magánélethez fűződő jogok engem is megilletnek, a családomat is… hvg.hu: Mit fog mondani Szijj Lászlónak, ha ezért cserébe kér valamit? Szijjártó: … mindenfajta kérdésben ezután is önök rendelkezésére állok, ami a munkámat illeti, most is itt állok önök előtt, sokféleképpen feltehetik a kérdést… hvg.hu: Nem válaszolt még. Szijjártó: De, de, de. Újságíró: Szijj Lászlóról nem akar beszélni…? Szijjártó: De, válaszoltam. Újságíró: akinek a jachtján töltötte a nyaralást? Szijjártó: … elmondtam önöknek, hogy ami a magánéletemet illeti, az annak védelméhez fűződő jogok engem is megilletnek, mindaddig, amíg a jogszabályokat természetesen tiszteletben tartom…. Újságíró: De hogyan tudta finanszírozni a magánbevételeiből ezt az utat? Szijjártó: … és mindaddig, amíg a magánéletem és a közélet közötti éles határ megmarad. Ez így volt a múltban is, és ez így lesz a … Újságíró: De egy olyan vállalkozó jacthján nyaral… Szijjártó: ...és ez így lesz a jövőben is. Újságíró: … aki sokat nyer közbeszerzéseken Szijjártó: Sokféleképpen elmondhatja ezt, én egyféleképpen tudom elmondani. Újságíró: Milyen viszonyban van Szijj Lászlóval? Szijjártó: Sokféleképpen el tudom mondani a válaszomat, hogy ami a munkámat illeti, arra mindig válaszolok, ami a nagyon pici magánéletemet illeti… hvg.hu: És Ha Szijj László kér öntől valamit cserébe… Szijjártó: Elnézést, befejezhetem? Mert szerintem erre már válaszoltam. hvg.hu: Nem. Szijjártó: De, de de. Tehát, amit azt a nagyon pici magánéletemet illeti, annak semmi köze, semmi köze nem volt, nincs és nem is lesz a közélethez. hvg.hu: De hogy lehet azt mondani, hogy nincs köze, mikor a leggazdagabb magyar vállalkozó (valójában a 9. leggazdagabb magyar - a szerk), állami pénzen meggazdagodott vállalkozó jachtján utazott? Szijjártó: Mégegyszer szeretném leszögezni, hogy ezügyben megnyugodhatnak, ugyanakkor azt is le kívánom szögezni, hogy ami a magánéletemet illeti, az ahhoz fűződő jogok megilletik a külgazdasági és külügyminisztert is, megilletik a feleségét, megilletik a gyerekeit is, akik 6 és 9 évesek és akikről ezek szerint fürdőgatyában nyugodtan lehet sunyiban készített képeket publikálni. Ez nálam kicsit vonal alatti, ezügyben is biztosan lennének vitáim, de ezzel együtt tudok élni. Most viszont megyek tovább. hvg.hu: Hogyan tudta finanszírozni az utat? Szijjártó: A munkára szeretnék koncentrálni (mondja, majd elmegy az újságíróktól).