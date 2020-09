Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c4c8a90-f12a-4d37-99b9-b757f558476f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatosan nő a koronavírusos emberek száma Magyarországon, pénteken 718 új fertőzöttet jelentettek be. Orbán Viktor miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban arról beszélt, az emberek azt akarják, hogy az ország működjön, vagyis általános zárás nem lesz, az iskolák esetében sem. A kormány úgy döntött, hatósági árassá teszi a teszteket. Közben a Színművészeti miatt is egyre nagyobb a tiltakozás, a problémát a kormány tolja el magától. A részletek elmagyarázását Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterre bízta. Élőben a kormányinfóról.","shortLead":"Folyamatosan nő a koronavírusos emberek száma Magyarországon, pénteken 718 új fertőzöttet jelentettek be. Orbán Viktor...","id":"20200911_Gulyas_reszletezheti_Orban_haditervet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c4c8a90-f12a-4d37-99b9-b757f558476f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1b2391-c135-4493-ae30-d4745a09019a","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_Gulyas_reszletezheti_Orban_haditervet","timestamp":"2020. szeptember. 11. 09:50","title":"Gulyás: A kormány egyelőre nem tervez másik Színművészetit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bfb02e4-44ce-4a3f-929d-fc095d581525","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Se maszk, se távolságtartás, csak pózolás.","shortLead":"Se maszk, se távolságtartás, csak pózolás.","id":"20200911_Szijjarto_Peter_delcegen_dacol_a_koronavirussal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bfb02e4-44ce-4a3f-929d-fc095d581525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72296b2-225a-497b-99e4-8c9137a60e39","keywords":null,"link":"/elet/20200911_Szijjarto_Peter_delcegen_dacol_a_koronavirussal","timestamp":"2020. szeptember. 11. 12:37","title":"Szijjártó Péter délcegen dacol a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igyekszik másokat is elvigyázatosságra inteni.","shortLead":"Igyekszik másokat is elvigyázatosságra inteni.","id":"20200911_Vajna_Timeat_szovodmenyekkel_kezelik_a_koronavirusfertozese_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aa8821-31ee-4bb6-9894-e04a9f173d03","keywords":null,"link":"/elet/20200911_Vajna_Timeat_szovodmenyekkel_kezelik_a_koronavirusfertozese_utan","timestamp":"2020. szeptember. 11. 07:17","title":"Vajna Tímeát szövődményekkel kezelik a koronavírus-fertőzése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf451dd-98a0-49e4-afe5-4eac8c83e959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gloviczki Zoltán szeptember 1-jétől már az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora. ","shortLead":"Gloviczki Zoltán szeptember 1-jétől már az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora. ","id":"20200911_tavozott_gloviczki_az_oktatasi_hivatal_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cf451dd-98a0-49e4-afe5-4eac8c83e959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e0437f-5984-476e-a541-296049319238","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_tavozott_gloviczki_az_oktatasi_hivatal_vezetoje","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:15","title":"Távozott posztjáról az Oktatási Hivatal vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26e2bd8-02da-4a4a-91c8-9aa31c5cae46","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"Hogy pontosan milyen is lesz az Expó, nem tudni, de kormánybiztosa már van.\r

