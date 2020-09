Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ránk engedik a vírust fék nélkül. Ez nem a svéd modell: arra mi alkalmatlanok vagyunk. Vélemény. ","shortLead":"Ránk engedik a vírust fék nélkül. Ez nem a svéd modell: arra mi alkalmatlanok vagyunk. Vélemény. ","id":"20200915_Allig_fegyverben_tatott_szajjal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7174ba4-b1b7-4c5a-ad68-04ff0c6995d2","keywords":null,"link":"/360/20200915_Allig_fegyverben_tatott_szajjal","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:15","title":"Tóta W.: Állig fegyverben, tátott szájjal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd741eb-b854-4859-b9c8-c67ac7d22244","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Jóbarátok „igazoltan fiatal” sztárjából végül azért csak kitör a felnőtt.","shortLead":"A Jóbarátok „igazoltan fiatal” sztárjából végül azért csak kitör a felnőtt.","id":"20200915_koronavirus_jarvany_maszk_paul_rudd_new_york","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bd741eb-b854-4859-b9c8-c67ac7d22244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c08fac0-fae7-4f57-9cb2-99a86d8b9781","keywords":null,"link":"/elet/20200915_koronavirus_jarvany_maszk_paul_rudd_new_york","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:54","title":"Hordd a maszkot! – Paul Rudd is megpróbál a fiatalok lelkére beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6ecbdb-2e90-4c97-9b8c-870edfc9fa50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung augusztus elején bemutatott csúcstelefonja, az 5G-s Galaxy Note20 Ultra egyike a piacon lévő legdrágább eszközöknek. De vajon mennyibe kerülne, ha kizárólag a gyártási költségeit néznénk?","shortLead":"A Samsung augusztus elején bemutatott csúcstelefonja, az 5G-s Galaxy Note20 Ultra egyike a piacon lévő legdrágább...","id":"20200916_samsung_galaxy_note20_ultra_eloallitasi_koltsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b6ecbdb-2e90-4c97-9b8c-870edfc9fa50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4370aa90-96ae-42fc-a25f-b2324e123049","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_samsung_galaxy_note20_ultra_eloallitasi_koltsege","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:03","title":"Mennyiből hozza ki a Samsung az 1300 dolláros csúcstelefonját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a88e2a-d3cb-454a-8b5b-34023172d318","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió valaha volt leghosszabb évértékelőjét mondta el Ursula von der Leyen, de még így is csak a következő 12 hónap feladatait tudta felsorolni. A koronavírus-járvány árnyékában nemcsak az egészségügy és a gazdaság helyreállítására jutott idő, az Európa Bizottság elnöke azt is bejelentette, hogy 40 százalékról 55 százalékra módosítják a 2030-ra kitűzött szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési célt. A komoly kritikákból jutott Oroszországnak és a jogállamiságot megsértő tagállamoknak is. ","shortLead":"Az Európai Unió valaha volt leghosszabb évértékelőjét mondta el Ursula von der Leyen, de még így is csak a következő 12...","id":"20200916_von_der_leyen_evertekelo_brusszel_europai_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0a88e2a-d3cb-454a-8b5b-34023172d318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c96a26a-a520-448e-9cb5-6f3d98acb685","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_von_der_leyen_evertekelo_brusszel_europai_bizottsag","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:15","title":"Magyarországot nem említette, de Orbánnak is üzent Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5549443d-12aa-4e78-bd50-9c080c7a4d63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai filmsztárokat is sikerült bevonni a Facebook és az Instagram ellen indított #StopHateforProfit nevű kampányba, amely az oldalon terjedő gyűlöletbeszéd és félretájékoztatás leküzdése miatt indult.","shortLead":"Amerikai filmsztárokat is sikerült bevonni a Facebook és az Instagram ellen indított #StopHateforProfit nevű kampányba...","id":"20200916_facebook_fiok_leonardo_dicaprio_ashton_kutcher_katy_perry_hiressegek_stophateforprofit_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5549443d-12aa-4e78-bd50-9c080c7a4d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87269121-a60f-480c-9c35-f0c78c919b25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_facebook_fiok_leonardo_dicaprio_ashton_kutcher_katy_perry_hiressegek_stophateforprofit_kampany","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:41","title":"Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Katy Perry és sok más híresség befagyasztotta a Facebook-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Távozik az amerikai nagykövet, Navalnij jobban van. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Távozik az amerikai nagykövet, Navalnij jobban van. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200916_Radar360_Szijjarto_Nobeldijat_adna_a_tudomanyt_tagado_Trumpnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441b856e-96ec-4cbf-b606-88101a5b8f5e","keywords":null,"link":"/360/20200916_Radar360_Szijjarto_Nobeldijat_adna_a_tudomanyt_tagado_Trumpnak","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:55","title":"Radar360: Szijjártó Nobel-díjat adna a tudományt tagadó Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3067f3d2-bb0a-420d-b689-89c76b576379","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportoló halálát daganatos megbetegedés okozta.","shortLead":"A sportoló halálát daganatos megbetegedés okozta.","id":"20200914_selmeci_sarolta_kezilabda_gyasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3067f3d2-bb0a-420d-b689-89c76b576379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764dab1a-4674-4d49-8baa-fbfc0a1bd04f","keywords":null,"link":"/sport/20200914_selmeci_sarolta_kezilabda_gyasz","timestamp":"2020. szeptember. 14. 22:31","title":"Elhunyt Selmeci Sarolta, a Nürtingen 28 éves kézilabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Így döntött az operatív törzs, miután több osztályban is felütötte a fejét a koronavírus-fertőzés.

","shortLead":"Így döntött az operatív törzs, miután több osztályban is felütötte a fejét a koronavírus-fertőzés.

","id":"20200915_koronavirus_oktatas_digitalis_tanrend_a_kolcsey_ferenc_gimnazium_tankerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9323ed81-068d-41ca-a6d0-76531146d829","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_oktatas_digitalis_tanrend_a_kolcsey_ferenc_gimnazium_tankerulet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:24","title":"Digitális tanrendet vezettek be a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium nyolc osztályában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]