[{"available":true,"c_guid":"2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy 50 négyzetméteres lakás villanyórája mért óriási fogyasztást.","shortLead":"Egy 50 négyzetméteres lakás villanyórája mért óriási fogyasztást.","id":"20200915_villanyszamla_dunakeszi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba52de69-a9eb-4033-b4b0-cd79899c517b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_villanyszamla_dunakeszi","timestamp":"2020. szeptember. 15. 07:38","title":"Egymilliós villanyszámlát kapott egy dunakeszi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízmilló forintnál 4-5 milliót is meg lehetne spórolni a jegybanki hitellel, viszont a havi törlesztőrészlet jóval magasabb lehet, mint egy piaci kölcsön esetében.","shortLead":"Tízmilló forintnál 4-5 milliót is meg lehetne spórolni a jegybanki hitellel, viszont a havi törlesztőrészlet jóval...","id":"20200915_uj_otthon_lakashitel_mnb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e65237-7710-478a-81a7-b5992c49e21e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_uj_otthon_lakashitel_mnb","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:13","title":"Futamidőben rosszabb, kamatban viszont verhetetlen a Matolcsy-féle lakáshitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Maszk nélkül 15 ezer forintot kockáztat, iskolákat csak részben, bölcsődét már teljesen is bezártak a vírus miatt, nem lesz túl izgalmas az MSZP-s elnökválasztás. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Maszk nélkül 15 ezer forintot kockáztat, iskolákat csak részben, bölcsődét már teljesen is bezártak a vírus miatt, nem...","id":"20200915_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b0ea70-25d3-45ae-a272-993839f3fe1d","keywords":null,"link":"/360/20200915_Radar360","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:00","title":"Radar360: Sem Matolcsy, sem a csillagászok nem ismernek lehetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff4a947-acf2-4853-930f-d0160936c5e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lelkes ufóhívő a Google Earth-öt használva furcsa objektumra lett figyelmes Grönland nehezen megközelíthető részén. A szkeptikusok nem hisznek neki.","shortLead":"Egy lelkes ufóhívő a Google Earth-öt használva furcsa objektumra lett figyelmes Grönland nehezen megközelíthető részén...","id":"20200916_ufokutatas_ufohivo_gronland_kemrepulo_elon_musk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cff4a947-acf2-4853-930f-d0160936c5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9743325c-27f7-4089-92df-45f6c2729150","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_ufokutatas_ufohivo_gronland_kemrepulo_elon_musk","timestamp":"2020. szeptember. 16. 09:03","title":"Valami különösre bukkantak a NASA grönlandi felvételein, Elon Muskkal nézetnék meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lakáspolitikai fordulatot szorgalmaz Matolcsy György jegybankelnök, aki egyebek mellett 0 százalékos hitelt kínálna az új, zöld otthont építőknek és vásárlóknak tízéves futamidővel és a források megosztásával.","shortLead":"Lakáspolitikai fordulatot szorgalmaz Matolcsy György jegybankelnök, aki egyebek mellett 0 százalékos hitelt kínálna...","id":"20200914_Matolcsy_belengetett_egy_jegybanki_lakasprogramot__jon_a_0_szazalekos_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4efabc2-fbca-4d97-b518-d045c472b2ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Matolcsy_belengetett_egy_jegybanki_lakasprogramot__jon_a_0_szazalekos_hitel","timestamp":"2020. szeptember. 14. 15:06","title":"Matolcsy belengetett egy új jegybanki lakásprogramot, amely 0 százalékos hitellel hódítana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32da30e-975f-46a9-9fff-4d862171e94d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadsereg brutális fellépéséről videó is készült.","shortLead":"A hadsereg brutális fellépéséről videó is készült.","id":"20200915_Brutalisan_megkinzott_es_megolt_egy_meztelen_not_a_mozambiki_hadsereg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e32da30e-975f-46a9-9fff-4d862171e94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41171bf-3d57-4bea-ac78-0fdffbebc7ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_Brutalisan_megkinzott_es_megolt_egy_meztelen_not_a_mozambiki_hadsereg","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:29","title":"Mozambiki katonák vertek meg, majd lőttek agyon egy nőt – a kormány vizsgálatot ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98aa9af4-ce10-4c35-970c-dd7b5f1cc5e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország külügyminisztere az állami közbeszerzések egyik legnagyobb nyertesének jachtján nyaralt, de továbbra sincs itt semmi látnivaló. ","shortLead":"Magyarország külügyminisztere az állami közbeszerzések egyik legnagyobb nyertesének jachtján nyaralt, de továbbra sincs...","id":"20200914_Szijjarto_ismet_elmagyarazta_miert_nem_korrupcio_hogy_Szijj_Laszlo_jachtnal_nyaralt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98aa9af4-ce10-4c35-970c-dd7b5f1cc5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08544bd4-cd92-4cfd-b67d-a3623767339a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Szijjarto_ismet_elmagyarazta_miert_nem_korrupcio_hogy_Szijj_Laszlo_jachtnal_nyaralt","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:19","title":"Szijjártót a jachtozásról kérdezték, azt felelte, hogy \"soha nem engedtem magam köré korrupt szándékokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44bf8f58-6ddc-46d0-90b7-b27c360a30ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Partra vetett hínár, algák, tengeri biohulladék és kagylóhéj: tudósok egy csoportja egy újfajta módszerrel tengeri hulladékból készítene értékes termékeket.","shortLead":"Partra vetett hínár, algák, tengeri biohulladék és kagylóhéj: tudósok egy csoportja egy újfajta módszerrel tengeri...","id":"20200914_Tengeri_hulladekbol_csinalnanak_penzt_a_tudosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44bf8f58-6ddc-46d0-90b7-b27c360a30ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de83e72-6164-4939-814f-1cc8b0ae38d0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200914_Tengeri_hulladekbol_csinalnanak_penzt_a_tudosok","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:51","title":"Tengeri hulladékból csinálnának fehérjeforrást a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]