"Új haditervet dolgozott ki az ország a koronavírus legyőzésére, annyi előnyünk van tavaszhoz képest, hogy mostanra sikerült valamennyire kiismerni a járványt és az egészségügyi rendszer sem volt annyira felkészült mint most - mondta a miniszterelnök, aki szerint nyugodt ütemben sikerült felkészíteni az országot a második hullámra. "Megvannak az eszközeink és tudjuk, hogy az emberek mit akarnak. A magyarok azt kívánják, hogy az ország működőképes maradjon, és el akarják kerülni, hogy tavaszhoz hasonlóan ismét lezárják az országot" - közölte.

Nem akarunk kijárási tilalmat, nem akarunk digitális iskolát, normális életkereteket szeretnénk" - magyarázta. "Ehhez viszont az kell, hogy az emberek betartsák a kevés biztonsági intézkedést: viseljük a maszkot, ahol kell, nem kell megszegni a látogatási tilalmakat. A boltokban is maszkot kell viselni, s ha egy üzlet nem tartja be a szabályokat, akkor azt a boltot be kell zárni. Védelmi szabályokat hoztunk, ezeket a szabályokat a többi ember érdekében is be kell tartani és az emberek joggal várják el, hogy akár a rendőrség tartassa be az előírásokat" - magyarázta. Hangsúlyozta, a nemzeti konzultációból is kiderült, hogy az emberek nem akarják bezárni az iskolákat, így most az lesz, hogy egyes osztályokat zárnak be, azokat, ahol megjelenik a vírus. Orbán Viktor szerint tavasszal azért zárták be az oktatási intézményeket, mert akkor még nem lehet tudni, mekkora kárt okoz a koronavírus.

"Egészen addig, amíg a halálozási számok nem emelkednek, addig fel sem merül a gondolat, hogy az iskolákat korlátozni kell" - mondta. "A döntéseink iránya egyértelmű, az országnak működnie kell" - tette hozzá. Elmondta, nagyon fontos, hogy az idős emberek és a krónikus betegségben szenvedők ne betegedjenek meg. "A járványügyi szolgálat folyamatosan figyeli, mi történik, ha szükséges lesz, további korlátozásokat vezetnek be" - mondta. Megismételte, hogy az egészségügy felkészült, vannak orvosok, és van tízezer kórházi ágy. "Az egészségügy tavasszal is állta a próbát és azóta tovább erősödtünk" - hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy a kormány betartotta azt az ígéretét, amely szerint amennyi munkahelyet megszüntetett a járvány, annyi újat fognak teremteni. "Az egyetlen szektor, ami rossz helyzetben van, az a turizmus, az idegenforgalom beszakadt. A turizmus szerintem 2021-ben sem tér vissza a normális keérkvágásba" - jósolta. Orbán Viktor fontos feladatnak nevezte a családok életszínvonalának a megőrzését is, majd hangsúlyozta, Budapestnek van szabadon felhasználható százmilliárd forintja, ezt a fővárosiak megsegítésére kellene fordítania.

Orbán szerint a döntéseket úgy kell meghozni, hogy a szakembereket meghallgatjuk és az ő véleményükből alkotjuk meg a döntéseinket. "Most a legfontosabb az azonnali reagálás. Minden héten 2-3-szor találkozom az Operatív Törzzsel" – fűzte hozzá.

A Magyarországot ért külföldi vádakkal kapcsolatban - különösen a német kritikákkal kapcsolatban - azt mondta: "Nagy ország, nagy arc". Szerinte Magyarország a jogállamiságot és a médiahelyzetet tekintve is jobb állapotban van, mínt a bíráló országok. Orbán szerint a nyugati államok behívják a migránsokat és nyílt társadalmat építenek. "Mi nem, mi nem akarunk migránsokat és meg akarjuk őrizni a keresztény Magyarország hagyományait" - magyarázta, és hozzátette, mindekinek joga van úgy élni, ahogyan akar.

Orbán Viktor a délelőtt folyamán részt vett az Operatív Törzs ülésén, s bejelentette: október 1-től kötelező lesz az iskolába való belépés előtt hőmérsékletvizsgálatot végezni. Azt is elmondta, hogy Magyarországon jelenleg több mint tízezer szabad kórházi ágy van. Az Operatív Törzs tagjaival folytatott tárgyalás után a kormányfő a gazdasági élet szereplőivel találkozott.

Szombat reggelre 916 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 11 825 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.