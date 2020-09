Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Redfield, a CDC igazgatója szerint jövő év közepére állhat rendelkezésre nagy mennyiségben a koronavírus elleni vakcina, Donald Trump szerint viszont az igazgató téved, ehhez pár hét is elegendő.\r

\r

","shortLead":"Robert Redfield, a CDC igazgatója szerint jövő év közepére állhat rendelkezésre nagy mennyiségben a koronavírus elleni...","id":"20200917_koronavirus_donald_trump_usa_cdc_koronavirus_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddbcf39-c129-4912-9e0a-5f7a17651502","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_koronavirus_donald_trump_usa_cdc_koronavirus_oltas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:25","title":"Az amerikai járványügyi központ vezetőjével szemben is makacskodik Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz iskola teljesen digitális oktatásra állt át, de az intézkedések ideiglenesek.","shortLead":"Tíz iskola teljesen digitális oktatásra állt át, de az intézkedések ideiglenesek.","id":"20200918_koronavirus_iskola_es_ovodabezarasok_digitalis_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26026f7-22ce-4c38-80e8-f2dcc5724f5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_koronavirus_iskola_es_ovodabezarasok_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 08:03","title":"Emmi: 13 óvoda és egy iskola van zárva a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Budai Várnál akcióztak ellenzékiek, már 30 millió fertőzött van a világon, 26 éves atlétikai rekord dőlt meg. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A Budai Várnál akcióztak ellenzékiek, már 30 millió fertőzött van a világon, 26 éves atlétikai rekord dőlt meg...","id":"20200918_Radar360_Matol_jol_a_maszkszigor_szukitheti_a_tesztkapacitasokat_a_hatosagi_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d7e10a-26b0-4f26-8b76-c60522f81cba","keywords":null,"link":"/360/20200918_Radar360_Matol_jol_a_maszkszigor_szukitheti_a_tesztkapacitasokat_a_hatosagi_ar","timestamp":"2020. szeptember. 18. 08:00","title":"Radar360: Mától itt a maszkszigor, szűkítheti a tesztkapacitásokat a hatósági ár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész egyedi pólót készített a Színház- és Filmművészeti Egyetem melletti kiállás jegyében.","shortLead":"A színész egyedi pólót készített a Színház- és Filmművészeti Egyetem melletti kiállás jegyében.","id":"20200917_szabo_gyozo_vidnyanszkynak_nincs_lelkiismerete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e1ea9c-bab0-4ddd-a449-7c970e9c1cc7","keywords":null,"link":"/kultura/20200917_szabo_gyozo_vidnyanszkynak_nincs_lelkiismerete","timestamp":"2020. szeptember. 17. 10:05","title":"Szabó Győző: Vidnyánszkynak nincs lelkiismerete?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cc26f2-987e-4501-8a9b-5e2763645bfe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az okostelefonokkal kapcsolatban nem a HP neve jut először az eszünkbe, azért ez a vállalat is halad a korral, ugyanis olyan technológia szabadalmát adta be, amelyik összehajtható telefonokra vagy hasonló laptopokra is alkalmazható.","shortLead":"Bár az okostelefonokkal kapcsolatban nem a HP neve jut először az eszünkbe, azért ez a vállalat is halad a korral...","id":"20200917_hp_szabadalom_rugalmas_oled_kijelzo_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4cc26f2-987e-4501-8a9b-5e2763645bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f235a1-6cb6-4359-a048-acc9570a509b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_hp_szabadalom_rugalmas_oled_kijelzo_technologia","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:33","title":"Telefon lesz ebből vagy laptop? Új ötlettel állt elő a HP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6011511-827c-4d3a-bc5a-62a620e763b7","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Bár idén a járványhelyzet miatt az internetre költözik a könyvhét, a fontos művek és az emblematikus mondatok most is megszülettek. Szubjektív válogatásunk.","shortLead":"Bár idén a járványhelyzet miatt az internetre költözik a könyvhét, a fontos művek és az emblematikus mondatok most is...","id":"20200917_otvenszer_egy_mondat_konyvhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6011511-827c-4d3a-bc5a-62a620e763b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00e1795-98d0-4d38-9e3f-22db27c5e581","keywords":null,"link":"/360/20200917_otvenszer_egy_mondat_konyvhet","timestamp":"2020. szeptember. 17. 19:15","title":"Ötvenszer egy mondat az idei könyvhétről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Rekorddal zárta előző hetét az állami lottótársaság, a forgalomnövekedést elsősorban a sportfogadás adta. A Tippmixpro olyan erős héten van túl, amilyen indulása óta nem volt. ","shortLead":"Rekorddal zárta előző hetét az állami lottótársaság, a forgalomnövekedést elsősorban a sportfogadás adta. A Tippmixpro...","id":"20200917_szerencsejatek_rekord_sportfogadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7438c4c-b733-48f2-8846-6e0b4f2990d7","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_szerencsejatek_rekord_sportfogadas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:31","title":"Felpörgött a sportfogadás, soha ennyi bevétele nem volt egy hét alatt a Szerencsejáték Zrt.-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c505bfdf-4e08-41eb-9383-1675962edcb0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyilatkozathoz Európa szinte minden országából csatlakoztak. Köztük neves hazai művészek is.","shortLead":"A nyilatkozathoz Európa szinte minden országából csatlakoztak. Köztük neves hazai művészek is.","id":"20200917_Spiro_Gyorgy_Pinter_Bela_tobb_mint_100_europai_dramairo_SZFE_autonomia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c505bfdf-4e08-41eb-9383-1675962edcb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5f31a0-1993-4cbf-8cc3-faaf23e132a0","keywords":null,"link":"/elet/20200917_Spiro_Gyorgy_Pinter_Bela_tobb_mint_100_europai_dramairo_SZFE_autonomia","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:08","title":"Spiró György, Pintér Béla és több mint 100 európai drámaíró áll ki az SZFE autonómiája mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]