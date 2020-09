Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df5295ec-20da-48c9-b57f-994738a2590b","c_author":"OS","category":"itthon","description":"Libernyák támadás a keresztény lengyelek ellen.","shortLead":"Libernyák támadás a keresztény lengyelek ellen.","id":"20200918_Orban_nincs_alapja_a_Lengyelorszagot_elitelo_EPhatarozatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df5295ec-20da-48c9-b57f-994738a2590b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4bea9d-13d6-4788-8637-846f19f68a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Orban_nincs_alapja_a_Lengyelorszagot_elitelo_EPhatarozatnak","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:57","title":"Orbán: Nincs alapja a Lengyelországot elítélő EP-határozatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aa0055-50a6-4703-8dc3-2d68b50b94b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az érintetteket izolálták. ","shortLead":"Az érintetteket izolálták. ","id":"20200917_Mintaapak_koronavirus_forgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2aa0055-50a6-4703-8dc3-2d68b50b94b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ea0164-f3e9-4fe8-833c-bf835a83b03b","keywords":null,"link":"/elet/20200917_Mintaapak_koronavirus_forgatas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:41","title":"Leáll a Mintaapák forgatása a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f5cedd-c970-402e-9f04-078a35973e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig mintegy 90-szer intézkedtek a tanév kezdete óta.\r

\r

\r

","shortLead":"Eddig mintegy 90-szer intézkedtek a tanév kezdete óta.\r

\r

\r

","id":"20200919_Tobb_helyen_az_iskolaorok_lettek_a_maszkfelelosok_portasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6f5cedd-c970-402e-9f04-078a35973e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd4fc54-4dd9-4f8d-85eb-7c9752e2f28c","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Tobb_helyen_az_iskolaorok_lettek_a_maszkfelelosok_portasok","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:22","title":"Több helyen az iskolaőrök lettek a maszkfelelősök, portások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a721896f-e048-40ad-9ddd-b8074a4f65d1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kihajózott az angliai Plymouthból a Mayflower Autonomous Ship nevű, önmagát navigáló hajó, amely legénység nélkül fogja átszelni az Atlanti-óceánt, hogy emléket állítson a 400 évvel ezelőtt Angliából Amerikába útnak indult Mayflower vitorlásnak – adta hírül a BBC News.","shortLead":"Kihajózott az angliai Plymouthból a Mayflower Autonomous Ship nevű, önmagát navigáló hajó, amely legénység nélkül fogja...","id":"20200917_mayflower_autonomous_ship_utja_plymouth_atlanti_ocean_onmagat_navigalo_hajo_ibm_promare","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a721896f-e048-40ad-9ddd-b8074a4f65d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881218c3-555b-4238-8244-6644a390803a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_mayflower_autonomous_ship_utja_plymouth_atlanti_ocean_onmagat_navigalo_hajo_ibm_promare","timestamp":"2020. szeptember. 17. 22:28","title":"Nincs rajta ember, saját magát vezeti el Angliából Amerikába a Mayflower hajó 400 évvel későbbi utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c664dd-1e89-46f0-98e7-a130827a1b0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hét magyar cég is felkerült az ingatlanszektor digitális technológiai innováció topligájáról készített listára.","shortLead":"Hét magyar cég is felkerült az ingatlanszektor digitális technológiai innováció topligájáról készített listára.","id":"20200917_ingatlanszektor_proptech_kpmg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65c664dd-1e89-46f0-98e7-a130827a1b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f38478-4cda-4c7a-950d-2fd69605443d","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_ingatlanszektor_proptech_kpmg","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:50","title":"A járvány pozitív hozadéka: magyar cégek is bekerültek az ingatlanpiac élvonalába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Drámai visszaesés után folyamatosan nő a kórházi ellátások száma Magyarországon: míg áprilisban csak 90 ezer esetet láttak el az egészségügyi intézményekben, júliusban ez a szám már megközelítette a 157 ezret. Óvatosabbak a krónikus ápoltak hozzátartozói, a NEAK adatai alapján úgy tűnik, a vírustól való félelmükben kevesebben adják be szeretteiket ápolási osztályokra. ","shortLead":"Drámai visszaesés után folyamatosan nő a kórházi ellátások száma Magyarországon: míg áprilisban csak 90 ezer esetet...","id":"20200917_betegek_korhaz_neak_egeszsegugy_fekvobetegellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e1a42b-3a7d-4576-9fc2-46a331bb73e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_betegek_korhaz_neak_egeszsegugy_fekvobetegellatas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:00","title":"Tízezrével áramlanak vissza a betegek a kórházakba, mióta újranyitott az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c830318-f9a6-4f1a-84de-5d0e4e7ce36d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM) azoknak a termékeknek a nevét védi, amelyek egy konkrét régióból származnak, és amelyeket hagyományos módszerrel állítanak elő. ","shortLead":"Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM) azoknak a termékeknek a nevét védi, amelyek egy konkrét régióból...","id":"20200918_unio_oltalom_pisztrang_szilvasvarad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c830318-f9a6-4f1a-84de-5d0e4e7ce36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb2fa0e-d470-4c53-96fa-1fb81336026a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_unio_oltalom_pisztrang_szilvasvarad","timestamp":"2020. szeptember. 18. 19:53","title":"Uniós oltalom alá kerül a szilvásváradi pisztráng","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cab35c-648d-41a9-a9eb-a3b15bfa2051","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyesek olyannyira kitartanak elméletük mellett, hogy addig nem nyugszanak, ameddig be nem bizonyítják azt. Ilyen hozzáállással kelt útra egy laposföld-hívő házaspár is, ám kalandjuk gyorsan véget ért.","shortLead":"Egyesek olyannyira kitartanak elméletük mellett, hogy addig nem nyugszanak, ameddig be nem bizonyítják azt. Ilyen...","id":"20200917_laposfold_hivok_hazaspar_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6cab35c-648d-41a9-a9eb-a3b15bfa2051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc9dcb7-fb03-443c-bf54-49862f69f7e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_laposfold_hivok_hazaspar_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 17. 17:15","title":"Egy laposföld-hívő házaspár elindult a világ végére, de eltévedtek, majd karanténba kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]