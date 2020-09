Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86d46b69-e4d8-468a-a1aa-d9728175569f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum Mozgalom elnökét hivatalos személy elleni erőszakkal vádolja az ügyészség. Fekete Győr szerint politikai okokból akarják bilincsben látni, de hisz abban, hogy felmentik.","shortLead":"A Momentum Mozgalom elnökét hivatalos személy elleni erőszakkal vádolja az ügyészség. Fekete Győr szerint politikai...","id":"20200929_Fekete_Gyor_Andras_kossuth_ter_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86d46b69-e4d8-468a-a1aa-d9728175569f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e71a16c-0bdb-4bf4-843f-2df5a6eecf1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Fekete_Gyor_Andras_kossuth_ter_tuntetes","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:36","title":"Vádlott lett Fekete-Győr András a Kossuth téri tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"\"Le az egészségügyi diktatúrával!\" – ilyen feliratokat lehet olvasni Franciaország nagyvárosaiban, ahol este tízkor zárnak a bárok, és a vendéglők is csak fél egyig lehetnek nyitva a koronavírus miatt. ","shortLead":"\"Le az egészségügyi diktatúrával!\" – ilyen feliratokat lehet olvasni Franciaország nagyvárosaiban, ahol este tízkor...","id":"20200930_Egeszsegugyi_diktaturat_emlegetnek_a_francia_vendeglosok_mert_korabban_kell_bezarniuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334d5593-4765-4f18-8657-c8ae396c101c","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_Egeszsegugyi_diktaturat_emlegetnek_a_francia_vendeglosok_mert_korabban_kell_bezarniuk","timestamp":"2020. szeptember. 30. 13:28","title":"Egészségügyi diktatúrát emlegetnek a francia vendéglősök, mert korábban kell bezárniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babd59ad-fa41-489c-a3a1-0ee251882217","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tud annyit, mint egy szintén Kínában gyártott Tesla Model 3, de az tízszer annyiba is kerül. ","shortLead":"Nem tud annyit, mint egy szintén Kínában gyártott Tesla Model 3, de az tízszer annyiba is kerül. ","id":"20200929_Egesz_vallalhato_a_15_millio_forintos_kinai_elektromos_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=babd59ad-fa41-489c-a3a1-0ee251882217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae88b89-a528-4a2c-8e78-cd2dfc99d054","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_Egesz_vallalhato_a_15_millio_forintos_kinai_elektromos_auto","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:59","title":"Másfél millióért árulja kínai elektromos autóját a General Motors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslat viszont továbbment. A hollandoknak és a belgáknak is gondjuk volt vele, de esetükben másról van szó.","shortLead":"A javaslat viszont továbbment. A hollandoknak és a belgáknak is gondjuk volt vele, de esetükben másról van szó.","id":"20200930_magyarorszag_lengyelorszag_jogallami_mechanizmus_unios_penzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89f7432-c8e3-44ad-a2ab-9258a038d5d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_magyarorszag_lengyelorszag_jogallami_mechanizmus_unios_penzek","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:07","title":"Magyarország és Lengyelország megpróbálta leszavazni a jogállami mechanizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7575d87c-d55f-4c1c-a9a8-74507e156977","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem lehet elégszer hangsúlyozni a fogápolás hasznosságát, azonban környezetvédelmi szempontból nem jeleskednek a fogkefék, különösen az elektromos változatok.","shortLead":"Nem lehet elégszer hangsúlyozni a fogápolás hasznosságát, azonban környezetvédelmi szempontból nem jeleskednek...","id":"20200929_muanyag_bambusz_elektromos_fogkefek_kornyezeti_hatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7575d87c-d55f-4c1c-a9a8-74507e156977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e08371-49bf-43f8-b7be-4c556e1c92c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_muanyag_bambusz_elektromos_fogkefek_kornyezeti_hatasa","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:03","title":"Elektromos fogkefét használ? Akkor erről tudjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d667d396-8cbf-4697-add8-0de2d5bef367","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Daróczi Csillát korábban egy kamudoktori miatt küldték el a XXII. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központtól.","shortLead":"Daróczi Csillát korábban egy kamudoktori miatt küldték el a XXII. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központtól.","id":"20200929_budafok_teteny_csaladsegito_vezeto_adomanyok_onkormanyzat_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d667d396-8cbf-4697-add8-0de2d5bef367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff38c02-3e9d-48cd-9b39-62c00fd2a4e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_budafok_teteny_csaladsegito_vezeto_adomanyok_onkormanyzat_jelentes","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:39","title":"Az önkormányzat jelentése szerint a budafok-tétényi családsegítő vezetője magának válogatott az adományokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A betegesen gyanakvó helyzet miatt nem támogatják többé a baloldali médiát – mondta a Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija a HVG-nek adott interjúban. Köves Slomó azt is elárulta, hogy a választásokra meglesz a Sorsok Háza, amerikaiak készíttették el a kiállítás forgatókönyvét.","shortLead":"A betegesen gyanakvó helyzet miatt nem támogatják többé a baloldali médiát – mondta a Egységes Magyarországi Izraelita...","id":"20200930_Hatralepunk_kettot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ac7fe8-7839-418b-931b-e500a4637762","keywords":null,"link":"/360/20200930_Hatralepunk_kettot","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:00","title":"Köves Slomó: Az \"ellenséges légkör\" miatt végleg kivonul a sajtóból az EMIH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cdd65e-8220-4602-8bf2-c1407828908b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 10 százalékos leépítéssel 2022-re évi 2-2,5 milliárd dollárt szeretnének megspórolni.","shortLead":"A 10 százalékos leépítéssel 2022-re évi 2-2,5 milliárd dollárt szeretnének megspórolni.","id":"20200930_shell_hatalmas_leepites_klimabaratabb_mukodes_sporolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30cdd65e-8220-4602-8bf2-c1407828908b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31c4baf-1a81-4796-91e3-f328368981b9","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_shell_hatalmas_leepites_klimabaratabb_mukodes_sporolas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:34","title":"Egy kisvárosnyi embert küld el a Shell, miközben klímabarátabb működésre áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]