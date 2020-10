Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b345b560-2256-4e47-9491-6a012b293005","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyészség szerint több mint 6 milliárdos kárt okozott Piero Pini olasz húsmágnás és társai a magyar költségvetésnek. Az ügyészség letöltendő fegyházbüntetést kért a bűnszervezet vezetőire.","shortLead":"Az ügyészség szerint több mint 6 milliárdos kárt okozott Piero Pini olasz húsmágnás és társai a magyar költségvetésnek...","id":"20201005_vademeles_olasz_husmagnas_fegyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b345b560-2256-4e47-9491-6a012b293005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9c2dce-92db-4670-84ff-53badadc81be","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_vademeles_olasz_husmagnas_fegyhaz","timestamp":"2020. október. 05. 10:39","title":"Vádat emeltek az olasz húsmágnással és a társaival szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323452c1-f580-4dbc-aaa8-d3c468b53892","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés egyhangúlag fogadta el a törvényt.","shortLead":"Az Országgyűlés egyhangúlag fogadta el a törvényt.","id":"20201006_parlament_orvos_beremeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=323452c1-f580-4dbc-aaa8-d3c468b53892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a52f62-4e3d-479c-b6dd-2a7e2fb30a38","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_parlament_orvos_beremeles","timestamp":"2020. október. 06. 14:26","title":"Megszavazta a Parlament az orvosok béremelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acd6140-13d9-481d-b2ae-dd4846adc579","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest volt főpolgármestere szerint a főváros jelenlegi vezetése legalább 2022-ig csak időhúzásra játszik és látványpolitizál, az ellenzéki kommunikáció pedig a hangulatra, az indulatokra épít. Ha megnyernék a választást, vendettát rendeznének, véli Tarlós, de a győzelmüknek ennél súlyosabb következménye is lenne. ","shortLead":"Budapest volt főpolgármestere szerint a főváros jelenlegi vezetése legalább 2022-ig csak időhúzásra játszik és...","id":"20201005_tarlos_istvan_volt_fopolgarmester_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1acd6140-13d9-481d-b2ae-dd4846adc579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8b7e60-b14c-4e1f-af85-2cf23b819003","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_tarlos_istvan_volt_fopolgarmester_budapest","timestamp":"2020. október. 05. 10:20","title":"Vendettát vizionál Tarlós arra az esetre, ha az ellenzék nyerné a választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy busz ütötte el az idős nőt.","shortLead":"Egy busz ütötte el az idős nőt.","id":"20201007_gazolas_bag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980c5c73-c5ae-4fed-acf7-d40660df90fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_gazolas_bag","timestamp":"2020. október. 07. 07:47","title":"Halálra gázoltak egy 80 éves nőt Bagon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733cb6f6-5eea-4e3b-be1a-8cedde9eab2e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Történelmi hőstettekről beszélt Észak-Korea diktátora.","shortLead":"Történelmi hőstettekről beszélt Észak-Korea diktátora.","id":"20201006_eszakkorea_kim_dzsong_un_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=733cb6f6-5eea-4e3b-be1a-8cedde9eab2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c4c34b-443f-4e28-9eed-037afa366265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_eszakkorea_kim_dzsong_un_jarvany","timestamp":"2020. október. 06. 06:05","title":"Nyolcvan napos gazdasági háborút hirdetett Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ffaa41-6d4f-497d-8f27-3155f730529e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Rozsdatemető 2.0 változatában megmutatta, hogyan ütnek vissza nemzedéki sérülések, Az ember tragédiáját mai környezetbe helyezte, most pedig Péterfy-Novák Éva megtörtént esetekből írt regényét adaptálta színpadra és rendezte. HVG-interjú Tasnádi István rendezővel, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárával.","shortLead":"A Rozsdatemető 2.0 változatában megmutatta, hogyan ütnek vissza nemzedéki sérülések, Az ember tragédiáját mai...","id":"202040__tasnadi_istvan__csaladi_traumakrol_kis_voros_golyokrol__sorsismetlodesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36ffaa41-6d4f-497d-8f27-3155f730529e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b72bf2c-9573-47a7-9a43-9ba754bd31db","keywords":null,"link":"/360/202040__tasnadi_istvan__csaladi_traumakrol_kis_voros_golyokrol__sorsismetlodesek","timestamp":"2020. október. 05. 19:00","title":"Tasnádi István rendező: Nem lehet buldózerrel megreformálni az SZFE-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31cc324-53c2-44dd-ba7a-fd63bb13f3e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő egy hálószerű maszkot viselt, amely első látásra járványvédelmileg nagyjából semmire se jó.","shortLead":"Az énekesnő egy hálószerű maszkot viselt, amely első látásra járványvédelmileg nagyjából semmire se jó.","id":"20201005_A_rajongok_kiborultak_Lana_del_Rey_maszkjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c31cc324-53c2-44dd-ba7a-fd63bb13f3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cede892f-eb39-4255-a9aa-cbd85317f377","keywords":null,"link":"/elet/20201005_A_rajongok_kiborultak_Lana_del_Rey_maszkjan","timestamp":"2020. október. 05. 15:15","title":"A rajongók kiborultak Lana del Rey maszkján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha elfogadják a hétfőn benyújtott törvényjavaslatot, egy évre is rács mögé kerülhet, aki pénzért jut gyorsabb orvosi ellátáshoz. ","shortLead":"Ha elfogadják a hétfőn benyújtott törvényjavaslatot, egy évre is rács mögé kerülhet, aki pénzért jut gyorsabb orvosi...","id":"20201005_orvos_halapenz_egeszsegugy_torvenyjavaslat_vesztegetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9b8089-bd6f-4a73-9e09-fc512797b34c","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_orvos_halapenz_egeszsegugy_torvenyjavaslat_vesztegetes","timestamp":"2020. október. 05. 15:00","title":"Nemcsak az orvost, hanem a neki előre fizető beteget is börtönbe küldené a kormány javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]