[{"available":true,"c_guid":"440f0f89-078a-458a-9287-55e31ee17946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John McAfee a róla elnevezett vírusirtóval vált dollármilliomossá, de az utóbbi években kevésbé pozitív kontextusban került a hírekbe. Most elfogták.","shortLead":"John McAfee a róla elnevezett vírusirtóval vált dollármilliomossá, de az utóbbi években kevésbé pozitív kontextusban...","id":"20201007_john_mcafee_adoelkerules_virusirto_spanyolorszag_csalas_kriptovaluta_kriptopenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=440f0f89-078a-458a-9287-55e31ee17946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a0833-4cdf-4433-b800-87082edb6592","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_john_mcafee_adoelkerules_virusirto_spanyolorszag_csalas_kriptovaluta_kriptopenz","timestamp":"2020. október. 07. 08:33","title":"30 év börtönt is kaphat: véget ért a vírusszaki McAfee nagy menekülése, letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d00f933-a3fb-411d-a637-c3a642af2ffa","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Márai Sándor, Krasznahorkai László és Konrád György szövegeiben is otthonosan mozognak a holland olvasók, de a profi műfordítások mellett egy történelmi epizód is szerepet játszott abban, hogy a hollandok közül sokan beleszerettek a magyar irodalomba – az írókba pedig néha szó szerint is.","shortLead":"Márai Sándor, Krasznahorkai László és Konrád György szövegeiben is otthonosan mozognak a holland olvasók, de a profi...","id":"20201007_hollandia_magyar_irodalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d00f933-a3fb-411d-a637-c3a642af2ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff352b7-7211-478d-993d-d9a93a751a98","keywords":null,"link":"/elet/20201007_hollandia_magyar_irodalom","timestamp":"2020. október. 07. 20:00","title":"Az ország, ahol egy időben minden nő szerelmes volt Konrád Györgybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram 10. születésnapi meglepetését egy kis trükközéssel már előhívhatják azok, akik megkapták az azt tartalmazó frissítést.","shortLead":"Az Instagram 10. születésnapi meglepetését egy kis trükközéssel már előhívhatják azok, akik megkapták az azt tartalmazó...","id":"20201006_instagram_szuletesnap_ikon_megvaltoztatasa_easter_egg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695e741f-d257-4b06-80e1-00de840b966e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_instagram_szuletesnap_ikon_megvaltoztatasa_easter_egg","timestamp":"2020. október. 06. 17:13","title":"Kapott egy titkos funkciót az Instagram, átállíthatja az alkalmazás ikonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az EU légkörfigyelő szolgálata szerint az adatokért egyértelműen az emberi károsanyag-kibocsátás a felelős.\r

","shortLead":"Az EU légkörfigyelő szolgálata szerint az adatokért egyértelműen az emberi károsanyag-kibocsátás a felelős.\r

","id":"20201007_A_valaha_mert_legmelegebb_szeptember_volt_az_idei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68400145-0095-4489-b253-2667380dfc4a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201007_A_valaha_mert_legmelegebb_szeptember_volt_az_idei","timestamp":"2020. október. 07. 14:27","title":"Az idei volt az eddig mért legmelegebb szeptember a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi zárójelentésében is az szerepel, hogy halálát a Covid–19 betegség okozta.","shortLead":"A férfi zárójelentésében is az szerepel, hogy halálát a Covid–19 betegség okozta.","id":"20201007_Koronavirus_39_eves_tanar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef32916c-b792-40e8-bee9-ba16fc46d91c","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Koronavirus_39_eves_tanar","timestamp":"2020. október. 07. 18:30","title":"Nem szerepel az áldozatok között a 39 éves tanár, aki a múlt héten halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A köztársasági elnök a gyerekek nyelvén beszélt a széntüzelésű blokkok leállításáról, szó sincs arról, hogy az állam kukázná a Mészáros Lőrinc érdekköréből tízmilliárdokért kivásárolt erőművet.","shortLead":"A köztársasági elnök a gyerekek nyelvén beszélt a széntüzelésű blokkok leállításáról, szó sincs arról, hogy az állam...","id":"20201006_Ader_Janos_bejelentette_a_Matrai_Eromu_bezarasat_de_nem_ugy_gondolta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29bdb90-c715-4ac4-a44b-db53be17f8e8","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_Ader_Janos_bejelentette_a_Matrai_Eromu_bezarasat_de_nem_ugy_gondolta","timestamp":"2020. október. 06. 14:16","title":"Áder János bejelentette a Mátrai Erőmű bezárását, de nem úgy gondolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19489988-ea09-49aa-952c-f093f239644e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben debütált Mokka designelemeivel támadó újdonság nevéből kikopott az X jelzés.","shortLead":"A nemrégiben debütált Mokka designelemeivel támadó újdonság nevéből kikopott az X jelzés.","id":"20201007_itt_az_uj_opel_crossland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19489988-ea09-49aa-952c-f093f239644e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8b15a1-ad8a-4acc-b697-e9b2a0590ea8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_itt_az_uj_opel_crossland","timestamp":"2020. október. 07. 07:59","title":"Itt az új Opel Crossland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5f60bf-baf8-4341-8519-fc6ec566ddad","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az amerikai elnökválasztási kampányban célpont lett a posta, a republikánusok szerint a csalás melegágya, ha levélben voksolnak a szavazók, a demokraták pedig azt mondják, Trump már előre bűnbakot keres választási vereségéért. 100 éve az amerikaiak annyira bíztak a postában, hogy gyerekek kézbesítését is rábízták.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztási kampányban célpont lett a posta, a republikánusok szerint a csalás melegágya, ha levélben...","id":"20201006_Csomag_gyerek_posta_USA_Mailing_May","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e5f60bf-baf8-4341-8519-fc6ec566ddad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade1c875-5d46-40bf-bdca-80fa00c53beb","keywords":null,"link":"/360/20201006_Csomag_gyerek_posta_USA_Mailing_May","timestamp":"2020. október. 06. 16:30","title":"Trump levélszavazatokat sem bízna a postára, régen gyerekeket is feladtak csomagként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]