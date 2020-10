Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező szerint most mindenkinek, aki szerint nem jó olyan világban élni, ahol az embert csak úgy oldalba taszíthatják, egységesen kellene támogatnia az SZFE ügyét. ","shortLead":"A rendező szerint most mindenkinek, aki szerint nem jó olyan világban élni, ahol az embert csak úgy oldalba...","id":"20201008_Schilling_Arpad_SZFE_sorfal_blokad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab28c074-c1b0-48f5-8893-a59eb7c43411","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Schilling_Arpad_SZFE_sorfal_blokad","timestamp":"2020. október. 08. 12:38","title":"Schilling Árpád: A sorfalat álló fiatalok Magyarország reménységei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093254fc-af32-4f97-88c4-9b7586bc41e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkción dolgozik a Google, hogy megkönnyítse azok dolgát, akik több böngészőablakot is nyitva tartanak egy időben.","shortLead":"Új funkción dolgozik a Google, hogy megkönnyítse azok dolgát, akik több böngészőablakot is nyitva tartanak egy időben.","id":"20201007_google_chrome_canary_build_bongeszolapok_atnevezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=093254fc-af32-4f97-88c4-9b7586bc41e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678515e6-2638-4aa4-a30d-79e7aa945389","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_google_chrome_canary_build_bongeszolapok_atnevezese","timestamp":"2020. október. 07. 09:33","title":"Több fület is nyitva tart a Chrome-ban? Akkor örülni fog az új funkciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Időközi, persze. Az egyik településen nyolcan versenyeznek majd négy képviselői helyért.","shortLead":"Időközi, persze. Az egyik településen nyolcan versenyeznek majd négy képviselői helyért.","id":"20201008_idokozi_valasztas_magyarorszag_levelek_borsodi_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9e1e40-5576-4887-a93c-5b8b6d3ec907","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_idokozi_valasztas_magyarorszag_levelek_borsodi_laszlo","timestamp":"2020. október. 08. 05:59","title":"Négy magyar településen is választás lesz vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022e3d5f-a340-4e2b-9fc8-a2679ae174d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már csak 16,4 milliárd forint kell a Biodóm befejezéséhez, és ebből csak 5 milliárdnak nincs meg a fedezete. A pluszpénz ráadásul nem azonnal kell, hanem a 2024-ben várható átadásig elnyújtva. Az nem opció, hogy az építmény ne biodóm legyen, a majdani üzemeltetést pedig alaposan ki kell dolgozni - olvasható a hvg.hu birtokába került jelentésre az állatkert épülő intézményéről.","shortLead":"Már csak 16,4 milliárd forint kell a Biodóm befejezéséhez, és ebből csak 5 milliárdnak nincs meg a fedezete...","id":"20201008_Megszereztuk_a_Biodomjelentest__a_helyzet_jobb_mint_mindenki_hitte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=022e3d5f-a340-4e2b-9fc8-a2679ae174d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c627d713-ad31-4b6a-8f82-f5a3dec8ba70","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_Megszereztuk_a_Biodomjelentest__a_helyzet_jobb_mint_mindenki_hitte","timestamp":"2020. október. 08. 05:19","title":"Megszereztük a jelentést a Biodóm pénzügyi helyzetéről - a helyzet jobb, mint mindenki hitte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vizsgálja, hogy melyik antigénalapú teszt ad a PCR-hez hasonló eredményt, és ha akad olyan, amelyik megfelel ennek, azt használni fogják.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vizsgálja, hogy melyik antigénalapú teszt ad a PCR-hez hasonló eredményt, és ha...","id":"20201007_nepegeszsegugyi_kozpont_nnk_koronavirusteszt_gyorsteszt_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beaf2b36-4061-4a61-b52d-63ae08a015de","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_nepegeszsegugyi_kozpont_nnk_koronavirusteszt_gyorsteszt_koronavirus","timestamp":"2020. október. 07. 21:03","title":"Másfajta koronavírustesztekre állna át a népegészségügyi központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Richter által eddig előállított hatóanyag nagyjából 3000 beteg kezelésére elegendő.","shortLead":"A Richter által eddig előállított hatóanyag nagyjából 3000 beteg kezelésére elegendő.","id":"20201007_Index_Mar_gyartjak_Magyarorszagon_a_remdevisirt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc70bdcf-630d-46be-a173-b07e51b713a0","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_Index_Mar_gyartjak_Magyarorszagon_a_remdevisirt","timestamp":"2020. október. 07. 15:43","title":"Már gyártják Magyarországon a remdesivirt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Leonardo da Vinci elveszettnek hitt legendás freskója, a firenzeiek katonai győzelmét ünneplő Anghiari csata valójában sosem létezett – állítja művészettörténészek egy csoportja.\r

\r

","shortLead":"Leonardo da Vinci elveszettnek hitt legendás freskója, a firenzeiek katonai győzelmét ünneplő Anghiari csata valójában...","id":"20201008_Evszazadok_ota_kerestek_de_kiderult_nem_is_letezett_Leonardo_legendas_freskoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d610fc51-861c-4a5b-b8cf-dd5ef0ca1291","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Evszazadok_ota_kerestek_de_kiderult_nem_is_letezett_Leonardo_legendas_freskoja","timestamp":"2020. október. 08. 10:20","title":"Évszázadok óta keresték, most kiderült, nem is létezett Leonardo legendás freskója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990b4265-a5ef-4c0c-8cc7-b6cc1206de0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gitáros 65 éves volt. Torokrákkal küzdött.\r

","shortLead":"A gitáros 65 éves volt. Torokrákkal küzdött.\r

","id":"20201006_Meghalt_Eddie_Van_Halen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=990b4265-a5ef-4c0c-8cc7-b6cc1206de0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0374543b-7c91-4d9a-9bdf-512ed54c30a9","keywords":null,"link":"/kultura/20201006_Meghalt_Eddie_Van_Halen","timestamp":"2020. október. 06. 22:00","title":"Meghalt Eddie Van Halen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]