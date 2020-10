Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3356a7b-783e-4750-961d-5e02f226d9b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta szokásos alkalmazásletöltési jelentését a Sensor Tower arról, hogy milyen – nem játék – töltöttek le a legszívesebben a felhasználók a két nagy platformra, illetve összességében az elmúlt hónapban.","shortLead":"Kiadta szokásos alkalmazásletöltési jelentését a Sensor Tower arról, hogy milyen – nem játék – töltöttek le...","id":"20201012_sensor_tower_legnepszerubb_appok_letoltes_toplista_2020_szeptember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3356a7b-783e-4750-961d-5e02f226d9b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1892ed-6f02-4171-a3a0-c8fab4695555","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_sensor_tower_legnepszerubb_appok_letoltes_toplista_2020_szeptember","timestamp":"2020. október. 12. 12:03","title":"Ezeket az alkalmazásokat tölti le most mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az érintettek túlnyomó többsége családi eseményeken kapta el a fertőzést.","shortLead":"Az érintettek túlnyomó többsége családi eseményeken kapta el a fertőzést.","id":"20201012_roma_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_korhaz_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4482861d-0e77-47e8-89d7-f1a8a67aedf6","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_roma_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_korhaz_fertozes","timestamp":"2020. október. 12. 16:27","title":"Olyan sok a koronavírusos Rómában, hogy kórház helyett már szállodákban helyezik el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6fdd6a-ecc2-415d-8bfc-f52ca58c3e2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes jelölt szorosan, de megnyerte a borsodi időközi választást.","shortLead":"A fideszes jelölt szorosan, de megnyerte a borsodi időközi választást.","id":"20201011_Orban_Viktor_is_gratulalt_Koncz_Zsofianak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f6fdd6a-ecc2-415d-8bfc-f52ca58c3e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12652523-8781-476f-b4d4-78fe5fd3fede","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Orban_Viktor_is_gratulalt_Koncz_Zsofianak","timestamp":"2020. október. 11. 21:34","title":"Orbán Viktor is gratulált Koncz Zsófiának: \"Édesapád nagyon büszke lenne rád\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019b372e-67a3-4dcd-b249-cb865e6978f9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A parkour, az akrobatika és a tánc keveredik a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál You are the Flow című programjában.","shortLead":"A parkour, az akrobatika és a tánc keveredik a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál You are the Flow című...","id":"202041_tanc__parkour_flying_bodies__collective_dope_you_are_the_flow","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=019b372e-67a3-4dcd-b249-cb865e6978f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6afdd2-f5f5-4526-a2e3-4b856e69fba7","keywords":null,"link":"/360/202041_tanc__parkour_flying_bodies__collective_dope_you_are_the_flow","timestamp":"2020. október. 12. 16:00","title":"A kortárs művészet találkozik az extrém sporttal a Borároson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány egyik egészségügyi tanácsosa szerint a nagy-britanniai koronavírus-helyzet a járvány márciusi elhatalmasodásának időszakához hasonló fordulópont előtt áll, de azonnali cselekvéssel meg lehet akadályozni, hogy \"a történelem megismételje önmagát\". Közben tesztelni kezdték, hogy a BCG-oltás segít-e a koronavírus-fertőzés elleni védekezésben.","shortLead":"A brit kormány egyik egészségügyi tanácsosa szerint a nagy-britanniai koronavírus-helyzet a járvány márciusi...","id":"20201011_NagyBritannia_fordulopont_elott_all_a_jarvany_terjedeseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdebe09e-f942-4af4-bd57-f5e4d52357a6","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_NagyBritannia_fordulopont_elott_all_a_jarvany_terjedeseben","timestamp":"2020. október. 11. 15:19","title":"Nagy-Britannia fordulópont előtt áll a járvány terjedésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d908080-a214-431d-a1e5-2eecb7681a99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ersin Tatar mellett a jelenlegi államfő, Mustafa Akinci jutott tovább a csak Törökország által elismert államban.","shortLead":"Ersin Tatar mellett a jelenlegi államfő, Mustafa Akinci jutott tovább a csak Törökország által elismert államban.","id":"20201012_A_ketallami_megoldas_hive_nyerte_az_eszakciprusi_valasztas_elso_fordulojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d908080-a214-431d-a1e5-2eecb7681a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a460c2-c5d8-48f8-a630-8089636c4a12","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_A_ketallami_megoldas_hive_nyerte_az_eszakciprusi_valasztas_elso_fordulojat","timestamp":"2020. október. 12. 06:03","title":"A kétállami megoldás híve nyerte az észak-ciprusi választás első fordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leginkább maszkokat foglalt le az adóhatóság.","shortLead":"Leginkább maszkokat foglalt le az adóhatóság.","id":"20201012_nav_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c337d328-eeca-44e0-bccb-be1dff6ad5a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_nav_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. október. 12. 11:42","title":"Hamis maszkok és koronavírustesztek millióit foglalta le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e26bc3-420f-4761-bfe5-6521370e6a29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Assisiben boldoggá avatták a 2006-ban gyerekként leukémiában meghalt Carlo Acutis olasz fiút. Ferenc pápa arra kérte a fiatalokat, hogy a szentség példaképeként tekintsenek rá.","shortLead":"Assisiben boldoggá avatták a 2006-ban gyerekként leukémiában meghalt Carlo Acutis olasz fiút. Ferenc pápa arra kérte...","id":"20201011_Boldogga_avattak_egy_15_eves_koraban_elhunyt_olasz_fiut_Carlo_Acutist","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8e26bc3-420f-4761-bfe5-6521370e6a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36695a17-b18b-47cc-851d-e59d28a1a947","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Boldogga_avattak_egy_15_eves_koraban_elhunyt_olasz_fiut_Carlo_Acutist","timestamp":"2020. október. 11. 18:26","title":"Boldoggá avattak egy 15 éves korában elhunyt olasz fiút, Carlo Acutist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]