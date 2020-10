Orbán Viktor és a jobbikos Jakab Péter is gyorsan reagáltak a vasárnap este a fideszes Koncz Zsófia győzelmével végződött borsodi előválasztás eredményére, de ahogy az lenni szokott, azóta több párt és politikus is kitette Facebookra meglátásait.

Ellenzéki oldalról eddig mindenki pozitívak ítélte meg az eredményt: az MSZP közleménye szerint az összellenzéki jelölt, Bíró László derekasan küzdött, és minden ellenzéki párt sok munkát tett bele a kampányba, de kiemelték, növelni kell az ellenzéki szavazók számát, és felhívták a figyelmet az előválasztás intézményére, amit alkalmazni szeretnének majd a 2022-es választás előtt.

A független Hadházy Ákos Facebookon írta, az ellenzék eleve csak vesztes helyzetet teremtett magának: a választást továbbra sem gondolja tisztának, pár piacozást sem elegendőnek a propagandagépezet lenullázására, de a jelölttel sem volt elégedett.

“Ha Bíró nyert volna, nem csak egy rasszista indulatú ember került volna be a parlamentbe, hanem egy olyan ember, aki elég egyértelműen részt vett abban, hogy egy kis csapat valódi fejlesztés helyett magára költött 50 millió forint EU-s támogatás egy jelentős részét. (…) Bíró László nem volt jó jelölt, az viszont nem az ő hibája, hogy nem találtak a helyére mást: az ellenzéki pártok nagyon komoly szervezeti problémákkal küzdenek, egyszerűen nincs elegendő jó jelöltjük mind a 106 választókerületbe” - írta Hadházy.

Az MSZP-s Kunhalmi Ágnes főleg az ellenzék munkáját emelte ki amellett, de gratulált Bíró Lászlónak az eredmény miatt: “Becstelen kampány volt, tele hazugságokkal, álhírekkel, ingyen krumplival, ingyen laptoppal. Szavazatot lehet vásárolni, de becsületet nem. Ezeket a módszereket is legyőzzük. Az ellenzéki pártok együttműködése ezúttal is példás volt, ennek így is kell maradnia. 2022-ben ezt a körzetet is megnyerjük. Mert ami ma 46, az holnap 51 százalék.”

A Párbeszéd Magyarországért rövid közlemény ígérte meg, mennek tovább 2022-ig.

Jóval keményebben fogalmazott a fideszes Kocsis Máté, akinek bejegyzését kommentár nélkül ösztotta meg például a kormány szóvivője, Gulyás Gergely is: ő már nem is csak Koncznak gratulált vasárnap este, hanem a Jakab Péter sajtótájékoztatójára is. “Elképesztő sajtótájékoztatót tartott imént a Gyurcsány-brigád a vereségről. Utoljára talán a kommunizmus alatt ültek akkora büdös bunkók a parlamentben, mint Jakab Péter. Egyetlen pozitívum a képen Varju arckifejezése” - írta Kocsis.

A borsodi időközi országgyűlési választást Koncz Zsófia fideszes jelölt 16 719 szavazattal nyerte meg, míg Bíró László 15 875 voksot szerzett. A választásról tudósító cikkünket ide kattintva olvashatják.