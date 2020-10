Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e57388e4-fa12-49df-89ba-cda586618470","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött az első filmrészlet a Vadlovak – Hortobágyi mese című dokumentumfilmből. A videón, a címmel ellentétben nem lovakat láthatunk, hanem lélegzetelállító felvételeket darvakról. ","shortLead":"Kijött az első filmrészlet a Vadlovak – Hortobágyi mese című dokumentumfilmből. A videón, a címmel ellentétben nem...","id":"20201019_Igy_keringozik_tobb_ezer_daru_a_Hortobagy_felett__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e57388e4-fa12-49df-89ba-cda586618470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8f61ef-2483-422e-aaa0-4552a1615bda","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_Igy_keringozik_tobb_ezer_daru_a_Hortobagy_felett__video","timestamp":"2020. október. 19. 10:37","title":"Így keringőzik több ezer daru a Hortobágy felett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök Nevadában, demokrata párti kihívója pedig Észak-Karolinában kampányolt vasárnap.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai elnök Nevadában, demokrata párti kihívója pedig Észak-Karolinában kampányolt vasárnap.\r

\r

","id":"20201019_Oszama_bin_Laden_unokahuga_Joe_Biden_Donald_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ef9bcb-bbec-487b-a25e-705a7be3f7cf","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_Oszama_bin_Laden_unokahuga_Joe_Biden_Donald_Trump","timestamp":"2020. október. 19. 05:45","title":"Oszama bin Laden unokahúga: ha Biden nyer, szeptember 11-i merényletek várhatnak az országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset Adács és Gyöngyös között történt a 3210-es úton.","shortLead":"A baleset Adács és Gyöngyös között történt a 3210-es úton.","id":"20201018_Halalos_baleset_tortent_Heves_megyeben_teljes_az_utzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2aa6929-86da-49a9-b385-2fd2caac39a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Halalos_baleset_tortent_Heves_megyeben_teljes_az_utzar","timestamp":"2020. október. 18. 21:28","title":"Halálos baleset történt Heves megyében, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7febee52-a96d-4453-80d6-a453337fedba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy koszovói férfi paprikák közé rejtve próbálta átcsempészni a drogot a határon.","shortLead":"Egy koszovói férfi paprikák közé rejtve próbálta átcsempészni a drogot a határon.","id":"20201020_Kabitoszer_busz_Roszke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7febee52-a96d-4453-80d6-a453337fedba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60082216-1ce9-4286-95d2-4b7bd9095138","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Kabitoszer_busz_Roszke","timestamp":"2020. október. 20. 08:07","title":"Közel hatvanmillió forintnyi kábítószert foglaltak le a rendőrök egy buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe03f484-4a5b-452d-a441-d7a145a7648e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Online folytatódik a tanév Bukarestben és több erdélyi nagyvárosban is. A fővárosban csak maszkban szabad elhagyni a lakást.","shortLead":"Online folytatódik a tanév Bukarestben és több erdélyi nagyvárosban is. A fővárosban csak maszkban szabad elhagyni...","id":"20201019_bukarest_iskola_maszk_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe03f484-4a5b-452d-a441-d7a145a7648e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e5f281-ac9f-4b10-8732-d16723385fe0","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_bukarest_iskola_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. október. 19. 17:28","title":"Bezártak a bukaresti iskolák, a lakáson kívül mindenhol kötelező a maszkviselés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70692676-30bb-40a5-9d90-c0d20b679255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyorsított eljárásban 300 ezer forint pénzbüntetést szabott ki a férfira a bíróság.","shortLead":"Gyorsított eljárásban 300 ezer forint pénzbüntetést szabott ki a férfira a bíróság.","id":"20201019_kezilabda_bantalmazas_kezilabdameccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70692676-30bb-40a5-9d90-c0d20b679255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeba7bd5-0410-445c-8815-2c3037a7b052","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_kezilabda_bantalmazas_kezilabdameccs","timestamp":"2020. október. 19. 17:35","title":"Elítélték a siklósi kézilabdázót, aki ököllel ütötte a pályán az ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c13f2c-d3fe-4eca-b4cf-b9973aaaf93d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Október 23. alkalmából a magyar érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kap az Előre budai srácok szerzője, Pier Francesco Pingitore. Az Avanti ragazzi di Buda felhangzott Orbán Viktor egyik olaszországi útján is.\r

\r

","shortLead":"Október 23. alkalmából a magyar érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kap az Előre budai srácok szerzője, Pier...","id":"20201019_Orbannak_is_elenekeltek_az_olasz_56os_dalt_a_szerzo_most_kituntetest_kap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6c13f2c-d3fe-4eca-b4cf-b9973aaaf93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef763a9e-9ae4-4f67-b540-5244d10f7984","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_Orbannak_is_elenekeltek_az_olasz_56os_dalt_a_szerzo_most_kituntetest_kap","timestamp":"2020. október. 19. 13:04","title":"Orbánnak is elénekelték az olasz 56-os dalt, a szerző most kitüntetést kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a forint gyengülése.","shortLead":"Folytatódik a forint gyengülése.","id":"20201019_forint_euro_366_arfolyam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745fc2b0-736e-47ff-bcab-6fd91ed83c55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_forint_euro_366_arfolyam","timestamp":"2020. október. 19. 19:21","title":"366 forintba is került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]