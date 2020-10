Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint a koronavírus humanitárius katasztrófával fenyeget Magyarországon. Az emberek érdekében konstruktív együttműködést várnak a kormánytól mind a járvány leküzdésében, mind a magyar egészségügy fejlesztő átalakításában.","shortLead":"A MOK szerint a koronavírus humanitárius katasztrófával fenyeget Magyarországon. Az emberek érdekében konstruktív...","id":"20201027_orvosi_kamara_azonnali_cselekvest_var_a_kormanytol_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e53f461-47a1-46de-a7ff-e685f3a15a19","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_orvosi_kamara_azonnali_cselekvest_var_a_kormanytol_koronavirus","timestamp":"2020. október. 27. 16:38","title":"Azonnali szigorításokat követel a kormánytól a Magyar Orvosi Kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530d96dd-ceb1-43cc-801c-3cb308cc318f","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Jogos sérelmek, propaganda és Magyarország Moszkvához közeledése is kellett ahhoz, hogy elmérgesedjen viszonyunk keleti szomszédunkkal, amiben a Krím helyzete épp olyan fontos, mint a kárpátaljai magyaroké. Átnéztük, milyen lépésekkel jutottunk el idáig.

","shortLead":"Jogos sérelmek, propaganda és Magyarország Moszkvához közeledése is kellett ahhoz, hogy elmérgesedjen viszonyunk keleti...","id":"20201027_ukrajna_szijjarto_kitiltas_oroszorszag_kulugyminiszterium_nyelvtorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=530d96dd-ceb1-43cc-801c-3cb308cc318f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21650d13-4aa2-4109-a2e7-748ab0026220","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_ukrajna_szijjarto_kitiltas_oroszorszag_kulugyminiszterium_nyelvtorveny","timestamp":"2020. október. 27. 17:15","title":"Orbánék pálfordulása is kellett ahhoz, hogy idáig fajult a viszony Ukrajnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd8fb4b-1291-4df4-8d90-66bfc3e29c7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új fényszóróval és hibrid hajtásláncokkal támad a brit márka kompakt szabadidőautója.","shortLead":"Új fényszóróval és hibrid hajtásláncokkal támad a brit márka kompakt szabadidőautója.","id":"20201028_3_hengeres_motorok_a_megujult_jaguar_epaceben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdd8fb4b-1291-4df4-8d90-66bfc3e29c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf377b6-ed7d-4622-bd81-030f6e8b88d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201028_3_hengeres_motorok_a_megujult_jaguar_epaceben","timestamp":"2020. október. 28. 07:59","title":"3 hengeres motorok a megújult Jaguar E-Pace-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88460c6-1d05-406e-90d7-376269e61725","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A XIII. kerület a legnépszerűbb, bár ott is kevesebb lakás fogyott. ","shortLead":"A XIII. kerület a legnépszerűbb, bár ott is kevesebb lakás fogyott. ","id":"20201028_Koronavirus_jarvany_fovarosi_lakaspiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c88460c6-1d05-406e-90d7-376269e61725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d24c84-9ebc-4015-ac36-80cbe51e3aa8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201028_Koronavirus_jarvany_fovarosi_lakaspiac","timestamp":"2020. október. 28. 17:06","title":"Már a koronavírus-járvány előtt megroppant a fővárosi lakáspiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d560211c-e0bc-4d7a-a117-5bf7b4f3f680","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök kitüntette David B. Cornstein távozó amerikai nagykövetet.","shortLead":"A magyar miniszterelnök kitüntette David B. Cornstein távozó amerikai nagykövetet.","id":"20201027_orban_kituntette_cornsteint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d560211c-e0bc-4d7a-a117-5bf7b4f3f680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac2b7ef-3425-4b09-87a8-b8f03cbd59f8","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_orban_kituntette_cornsteint","timestamp":"2020. október. 27. 14:21","title":"Orbán: Szorítunk Trump újabb győzelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus ellen termelt antitestek szintje \"egészen gyorsan\" csökken a megfertőződést követően – állapították meg brit kutatók.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus ellen termelt antitestek szintje \"egészen gyorsan\" csökken a megfertőződést követően – állapították meg...","id":"20201028_koronavirus_antitestek_mennyisege_a_fertozest_kovetoen_immunitas_meddig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef5f2e6-5409-43ab-a984-58bbf64cd5b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_koronavirus_antitestek_mennyisege_a_fertozest_kovetoen_immunitas_meddig","timestamp":"2020. október. 28. 19:03","title":"Tényleg immunissá válhatunk a koronavírusra, csakhogy ez meglepően kevés ideig marad így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Meghallgatást tartott a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyében az Európai Parlament. Vidnyánszky Attila szerint a tüntetők nem az SZFE-vel vállaltak szolidaritást, az esemény a baloldali pártok kampánynyitója volt. Az államtitkár szerint most nagyobb az egyetem autonómiája, mint eddig, Upor László lemondott rektor szerint viszont ez csak a kormányközeli kuratóriumra igaz.","shortLead":"Meghallgatást tartott a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyében az Európai Parlament. Vidnyánszky Attila szerint...","id":"20201027_europai_parlament_meghallgatas_szfe_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_upor_laszlo_milovits_hanna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0ad96-8761-4adc-b753-a77a58db5349","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_europai_parlament_meghallgatas_szfe_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_upor_laszlo_milovits_hanna","timestamp":"2020. október. 27. 13:10","title":"Vidnyánszky az Európai Parlamentnek: Az SZFE-n uralkodó anarchia már tűzoltósági szempontból is veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a557225-a073-4cc2-9e49-67da08818994","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit szerint 2021 első felében alakulhat ki az új intézmény végleges formája. Szijjártó Péter úgy véli, ez jó lehet arra, hogy a két országot ne nézzék bolondnak az unióban.","shortLead":"Varga Judit szerint 2021 első felében alakulhat ki az új intézmény végleges formája. Szijjártó Péter úgy véli, ez jó...","id":"20201028_lengyel_magyar_kormany_sajat_jogallamisagot_ellenorzo_intezmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a557225-a073-4cc2-9e49-67da08818994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e56c1c-f5bd-429d-8b4d-dce456f7bc5b","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_lengyel_magyar_kormany_sajat_jogallamisagot_ellenorzo_intezmeny","timestamp":"2020. október. 28. 17:48","title":"Saját intézményével ellenőrizné a jogállamiság helyzetét Magyarország és Lengyelország, hogy \"ne nézzék bolondnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]