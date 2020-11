Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a00599ba-c7b5-4180-a27e-05dff92da2ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hol volt, hol nem volt, voltak olyan idők, amikor a Sony Ericsson olyan eszközöket készített, amelyek messze megelőzték korukat. Ilyen volt például a VAIO márkájú okostelefon, amelyről csak pletykáltak annak idején, nemrégiben viszont törölt prototípusként került napvilágra.","shortLead":"Hol volt, hol nem volt, voltak olyan idők, amikor a Sony Ericsson olyan eszközöket készített, amelyek messze megelőzték...","id":"20201108_sony_ericsson_vaio_telefon_torolt_prototipus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a00599ba-c7b5-4180-a27e-05dff92da2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33330bab-bd6a-42c6-a494-398d6050df2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201108_sony_ericsson_vaio_telefon_torolt_prototipus","timestamp":"2020. november. 08. 08:03","title":"Óriási siker lehetett volna, mégsem küldték piacra a VAIO telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a1f55a-4bd7-4710-9e1e-2c642ed668b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többen látszatintézkedésnek nevezték az éjféltől érvényes kijárási korlátozást. ","shortLead":"Többen látszatintézkedésnek nevezték az éjféltől érvényes kijárási korlátozást. ","id":"20201107_Igy_telt_az_elso_pentek_az_ures_pesti_ejszakaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04a1f55a-4bd7-4710-9e1e-2c642ed668b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c4f54d-2100-4d27-bb66-728b21c31c1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Igy_telt_az_elso_pentek_az_ures_pesti_ejszakaban","timestamp":"2020. november. 07. 20:48","title":"Így telt az első péntek az üres pesti éjszakában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712d95c3-a83a-4a1b-aa83-508ed836e44c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt lépnek majd fel a legnagyobb sztárok. ","shortLead":"Itt lépnek majd fel a legnagyobb sztárok. ","id":"20201109_Jovore_Magyarorszagon_rendezik_az_MTV_EMA_showt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=712d95c3-a83a-4a1b-aa83-508ed836e44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c486387-e70a-41d1-bfe5-955456337d48","keywords":null,"link":"/elet/20201109_Jovore_Magyarorszagon_rendezik_az_MTV_EMA_showt","timestamp":"2020. november. 09. 10:26","title":"Magyarországon rendezik jövőre az MTV EMA show-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9099121-e23f-4176-9960-72a7599903d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN szerint nem érvénytelen egy levélben leadott szavazat csak azért, mert a választás napján urnazárás után érkezett meg.","shortLead":"A CNN szerint nem érvénytelen egy levélben leadott szavazat csak azért, mert a választás napján urnazárás után érkezett...","id":"20201108_CNN_Ezert_nincs_igaza_Trumpnak_amikor_a_valasztasok_elcsalasarol_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9099121-e23f-4176-9960-72a7599903d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4855d9-60f7-4f35-afb6-25522975d71f","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_CNN_Ezert_nincs_igaza_Trumpnak_amikor_a_valasztasok_elcsalasarol_beszel","timestamp":"2020. november. 08. 11:58","title":"CNN: Ezért nincs igaza Trumpnak, amikor a választások elcsalásáról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fdadcd-c1c1-47a6-a233-ce3981b67c8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közös határozati javaslatot nyújtanak be az ellenzéki pártok. Tömeges tesztelést, az egészségügyben 100 százalékos bérkiegészítést, a munkanélkülieknek pedig azonnali támogatást kérnek.","shortLead":"Közös határozati javaslatot nyújtanak be az ellenzéki pártok. Tömeges tesztelést, az egészségügyben 100 százalékos...","id":"20201109_ellenzek_javaslat_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02fdadcd-c1c1-47a6-a233-ce3981b67c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c204d99e-e8e2-4731-a534-e5451cc1238a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201109_ellenzek_javaslat_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 14:19","title":"Tizenegy pontos javaslattal kínálta meg a kormányt az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc54402-193e-45a0-b6ec-ae22b3828fd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.","shortLead":"Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.","id":"20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_gajda_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dc54402-193e-45a0-b6ec-ae22b3828fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7761781c-4e9f-4b6c-9195-447036684595","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_gajda_peter","timestamp":"2020. november. 09. 09:49","title":"Kispest polgármestere, Gajda Péter is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a81f3e-9911-4593-8535-1a12d61178d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új jogállamisági mechanizmusban egyezett meg az Európai Tanács és az Európai Parlament. A magyar kormány új intézkedéseket vezetett be a járvány miatt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Új jogállamisági mechanizmusban egyezett meg az Európai Tanács és az Európai Parlament. A magyar kormány új...","id":"20201108_Es_akkor_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0a81f3e-9911-4593-8535-1a12d61178d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bd3845-0e9a-405c-a26b-e02655f5652d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Es_akkor_","timestamp":"2020. november. 08. 08:00","title":"És akkor az EU mégiscsak elszámoltatja a jogállamiságot sértő tagállamokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43aaa206-c0e6-4631-8429-7c8bf52736f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai korlátozások igen nehéz helyzetbe hozhatják, sőt akár tönkre is tehetik a Huawei vállalat okostelefonos üzletágát, azonban nemrégiben felcsillant a remény. A beszállítói sorra kérik és kapják a felmentést az embargó alól.","shortLead":"Az amerikai korlátozások igen nehéz helyzetbe hozhatják, sőt akár tönkre is tehetik a Huawei vállalat okostelefonos...","id":"20201108_huawei_embargo_feloldasa_qualcomm_chip","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43aaa206-c0e6-4631-8429-7c8bf52736f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4e5e8d-bc68-4a04-9b25-cb8be64fc570","keywords":null,"link":"/tudomany/20201108_huawei_embargo_feloldasa_qualcomm_chip","timestamp":"2020. november. 08. 15:03","title":"Remény a Huawei számára: lehet, hogy kaphat chipeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]