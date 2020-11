Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62789bbf-fa08-4310-83f9-0fdd008a18f0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A városban gyártja ezentúl mesterlövész- és vadászfegyvereit a német Unique Alpine AG. A fejlesztést is idehozza a bajor vállalkozás.","shortLead":"A városban gyártja ezentúl mesterlövész- és vadászfegyvereit a német Unique Alpine AG. A fejlesztést is idehozza...","id":"20201106_fegyvergyartas_unique_alpine_ag_kiskunfelegyhaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62789bbf-fa08-4310-83f9-0fdd008a18f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ec6b62-4641-4fd2-9cf0-e0ca5e21df1e","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_fegyvergyartas_unique_alpine_ag_kiskunfelegyhaza","timestamp":"2020. november. 06. 22:10","title":"Mesterlövészfegyvereket is gyártani fognak Kiskunfélegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Orvosokat kérdeztünk Orbán Viktor pénteken említett számairól. Ha 32 ezer ember lesz egyszerre kórházban, akkor szerintük több vészforgatókönyv léphet életbe, de mindegyiknek számos áldozata lesz. ","shortLead":"Orvosokat kérdeztünk Orbán Viktor pénteken említett számairól. Ha 32 ezer ember lesz egyszerre kórházban, akkor...","id":"20201106_orban_viktor_korhazak_32_ezer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3edbe5-c6bd-4e56-914c-e4550410b03d","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_orban_viktor_korhazak_32_ezer","timestamp":"2020. november. 06. 14:40","title":"Kórházi apokalipszist vetítenek előre az Orbán által bemondott számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0af9983-77ce-4bf1-bdea-40f4c10eb645","c_author":"Dezső András","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20201107_28_koronavirusos_van_a_Bekescsaba_focicsapataban_nem_allnak_ki_a_DVSC_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0af9983-77ce-4bf1-bdea-40f4c10eb645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fac5ed-8a71-4ed9-9ba1-ade48dd416ef","keywords":null,"link":"/sport/20201107_28_koronavirusos_van_a_Bekescsaba_focicsapataban_nem_allnak_ki_a_DVSC_ellen","timestamp":"2020. november. 07. 08:33","title":"28 koronavírusos van a Békéscsaba focicsapatában, nem állnak ki a DVSC ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Bannon egy podcastban beszélt arról, miként kellene Donald Trumpnak bánnia az FBI igazgatójával, Christopher Wray-jel, valamint járványügyi főtanácsadójával, Anthony Faucival.","shortLead":"Steve Bannon egy podcastban beszélt arról, miként kellene Donald Trumpnak bánnia az FBI igazgatójával, Christopher...","id":"20201106_twitter_steve_bannon_war_room_pandemic_lefejezes_eroszak_anthony_fauci_christopher_wray","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38c0c16-8532-4809-8692-41edff8c4288","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_twitter_steve_bannon_war_room_pandemic_lefejezes_eroszak_anthony_fauci_christopher_wray","timestamp":"2020. november. 06. 13:18","title":"Letiltotta a Twitter Trump volt kampánytanácsadójának egyik fiókját, mert lefejezésekről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a33ac5-2c03-4214-8038-97aa5b63c198","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lehet, hogy a lányának kell szembesítenie a valósággal az elnököt. ","shortLead":"Lehet, hogy a lányának kell szembesítenie a valósággal az elnököt. ","id":"20201106_trump_stab_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4a33ac5-2c03-4214-8038-97aa5b63c198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874e3792-f357-47ed-97ae-d2294b48e07d","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_trump_stab_valasztas","timestamp":"2020. november. 06. 16:42","title":"Trump stábja már azon gondolkodik, ki mondja meg az elnöknek a rossz hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae286f5-0bba-43de-a3a0-897a62821d2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szapora, életerős jövevények kiszoríthatják az őshonos fajt.","shortLead":"A szapora, életerős jövevények kiszoríthatják az őshonos fajt.","id":"20201106_Voros_migransok_miatt_aggodik_a_Madartani_Egyesulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aae286f5-0bba-43de-a3a0-897a62821d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7fbed5-15f9-4cd7-87de-8d2a0d8da418","keywords":null,"link":"/zhvg/20201106_Voros_migransok_miatt_aggodik_a_Madartani_Egyesulet","timestamp":"2020. november. 06. 14:07","title":"Fogolydilemma: vörös migránsok miatt aggódik a Madártani Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a51dc8c-0bdb-4c23-a7e0-2a20a35683d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Még közelebb került az elnökséghez a demokrata párti jelölt, de még mindig nem dőlt el semmi.","shortLead":"Még közelebb került az elnökséghez a demokrata párti jelölt, de még mindig nem dőlt el semmi.","id":"20201107_joe_biden_elnokjelolt_donald_trump_elnokvalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a51dc8c-0bdb-4c23-a7e0-2a20a35683d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d162aead-ce45-4524-b95d-ba1460c0b857","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_joe_biden_elnokjelolt_donald_trump_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 07. 11:06","title":"Tovább nőtt Biden előnye Georgiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a228823-2f48-4b42-8835-d335813e2da9","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az elektorok december 14-én szavaznak. Addig mehet a politikai purparlé.","shortLead":"Az elektorok december 14-én szavaznak. Addig mehet a politikai purparlé.","id":"20201107_Fulke_Legkesobb_december_14en_lesz_elnoke_Amerikanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a228823-2f48-4b42-8835-d335813e2da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c98bd6-aebe-40e2-9290-0638b5e267b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Fulke_Legkesobb_december_14en_lesz_elnoke_Amerikanak","timestamp":"2020. november. 07. 16:00","title":"Fülke: Hosszú az út még az elnökválasztás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]