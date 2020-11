Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64b14711-2d7e-4cf9-8106-2332f7f6d765","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"1904-ben lovaggá ütötték, 1924-ben pedig udvari zeneszerző lett. Nálunk kevésbé ismert a neve, pedig a 20. század első éveiben Edward Elgar Anglia első számú zeneszerzője volt, az Enigma-variációk című zenekari művével pedig egész Európát meghódította. Részlet a Fantasztikus klasszikusok című kötetből.","shortLead":"1904-ben lovaggá ütötték, 1924-ben pedig udvari zeneszerző lett. Nálunk kevésbé ismert a neve, pedig a 20. század első...","id":"20201110_A_zeneszerzo_aki_zenekart_szervezett_egy_korhazi_osztalyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64b14711-2d7e-4cf9-8106-2332f7f6d765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6ebb71-88de-4477-a2ff-009f3563125c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201110_A_zeneszerzo_aki_zenekart_szervezett_egy_korhazi_osztalyon","timestamp":"2020. november. 10. 14:25","title":"A zeneszerző, aki zenekart szervezett egy kórházi osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe6ca21-1b31-4e85-96f2-8022aa54984f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség bemutatta, hogy mennyit számíthat a mostani őszi-téli fényviszonyok közt, hogy nem csak a nappali menetfény, hanem a tompított izzó világít. ","shortLead":"A rendőrség bemutatta, hogy mennyit számíthat a mostani őszi-téli fényviszonyok közt, hogy nem csak a nappali...","id":"20201110_A_nappali_menetfeny_nem_eleg_a_tompitott_feny_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fe6ca21-1b31-4e85-96f2-8022aa54984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d97a784-1a14-442b-86dd-5f4576b3554c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_A_nappali_menetfeny_nem_eleg_a_tompitott_feny_helyett","timestamp":"2020. november. 10. 09:35","title":"Videó: Ennyit számít, ha nem csak nappali menetfénnyel, hanem tompított fénnyel autózunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d155f-8fba-4232-9c95-643a532b3d99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint hatezren vannak kórházban.","shortLead":"Már több mint hatezren vannak kórházban.","id":"20201110_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=037d155f-8fba-4232-9c95-643a532b3d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789f8eb9-f66c-47c9-b268-0f5c5c0f9c5e","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. november. 10. 09:28","title":"Koronavírus: 103-an meghaltak, 4140 új fertőzött van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában újabb csaknem tízezer fertőzést diagnosztizáltak.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában újabb csaknem tízezer fertőzést diagnosztizáltak.","id":"20201111_romania_fertozott_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3441dc-ea8e-451b-abf7-75cc216f7c18","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_romania_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 21:57","title":"Romániában több mint kétszáz fertőzött halt meg egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d12c936-cef6-4e0b-842b-d959194bc2e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországon rendkívül aktív Polat-cégbirodalom élén állók közül többen is magyar személyi igazolványt kaptak a Válasz Online szerint.","shortLead":"A Magyarországon rendkívül aktív Polat-cégbirodalom élén állók közül többen is magyar személyi igazolványt kaptak...","id":"20201111_valasz_online_adnan_polat_magyar_allampolgar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d12c936-cef6-4e0b-842b-d959194bc2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ba629f-9b42-4eb6-b99d-7eb915559641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_valasz_online_adnan_polat_magyar_allampolgar","timestamp":"2020. november. 11. 12:04","title":"Válasz Online: Orbán török barátjának több családtagja megkapta a magyar állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58eed254-551a-4bd3-837f-25c9c34890d1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Harmadik nekifutásra érheti el az amerikai elnöki posztot Joe Biden, akinek a győzelmét még keresetekkel vonja kétségbe Donald Trump. A demokrata politikus pályafutása alatt rengeteg kacskaringót tett. \r

\r

","shortLead":"Harmadik nekifutásra érheti el az amerikai elnöki posztot Joe Biden, akinek a győzelmét még keresetekkel vonja kétségbe...","id":"20201111_Joe_Biden_amerikai_elnok_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58eed254-551a-4bd3-837f-25c9c34890d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7bb26c-f25a-47ca-a150-354f2032e5eb","keywords":null,"link":"/360/20201111_Joe_Biden_amerikai_elnok_portre","timestamp":"2020. november. 11. 15:00","title":"Hosszú úton jutott el a legfiatalabb szenátor odáig, hogy az USA legidősebb elnöke legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1254f7-7164-453c-86ae-fe41d840b157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen módosítják az országos lista állítására vonatkozó szabályokat. Noha a kormány a kamupártokra hivatkozik, az ellenzék matekozását is nehezebbé teszik.","shortLead":"Jelentősen módosítják az országos lista állítására vonatkozó szabályokat. Noha a kormány a kamupártokra hivatkozik...","id":"20201111_Belenyul_a_valasztasi_torvenybe_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb1254f7-7164-453c-86ae-fe41d840b157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19023ca-56a7-4ead-9ab5-6c596afd0395","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_Belenyul_a_valasztasi_torvenybe_a_Fidesz","timestamp":"2020. november. 11. 06:51","title":"Belenyúl a választási törvénybe a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Teljessé vált az uniós tagállamok és az Európai Parlament közötti alku. Múlt héten a jogállamisági feltételekről, most pedig a költségvetési kérdésekről is megegyeztek az EU-s intézmények delegációi. Lassan valóban az marad a kérdés, hogy Orbán Viktor megtorpedózza-e az egészet.","shortLead":"Teljessé vált az uniós tagállamok és az Európai Parlament közötti alku. Múlt héten a jogállamisági feltételekről, most...","id":"20201110_Megegyeztek_a_tagallamok_es_az_Europai_Parlament_az_unios_koltsegvetesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b9947b-f8ec-41a2-aecb-962c213710aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_Megegyeztek_a_tagallamok_es_az_Europai_Parlament_az_unios_koltsegvetesrol","timestamp":"2020. november. 10. 17:09","title":"Megegyeztek a tagállamok és az EP az uniós költségvetésről, mit lép Orbán Viktor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]