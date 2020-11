Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ee7cb48-03db-4d88-9e6b-3cd5cd84ffc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter az interneten keresztül beszélt brazil kollégájával.","shortLead":"Szijjártó Péter az interneten keresztül beszélt brazil kollégájával.","id":"20201118_Magyarorszag_Brazilia_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ee7cb48-03db-4d88-9e6b-3cd5cd84ffc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d407aaf-d4e5-4b4a-9805-d8994317cac1","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Magyarorszag_Brazilia_szijjarto_peter","timestamp":"2020. november. 18. 18:40","title":"Magyarország Brazíliával fog össze a nemzet-, a vallás- és a családellenes erők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4831e5fc-896c-4ab0-ace0-936f5d849f07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosi utcaképet viszonylag ritkán dobja fel egy ilyen V12-es szívómotorral szerelt olasz szupersportkocsi.","shortLead":"A fővárosi utcaképet viszonylag ritkán dobja fel egy ilyen V12-es szívómotorral szerelt olasz szupersportkocsi.","id":"20201118_szuperritka_770_loeros_lamborghini_aventador_svj_budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4831e5fc-896c-4ab0-ace0-936f5d849f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef051830-fd5d-4df7-a002-ddd2d329c72d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_szuperritka_770_loeros_lamborghini_aventador_svj_budapesten","timestamp":"2020. november. 18. 09:21","title":"Budapesten a szuperritka 770 lóerős Lamborghini Aventador SVJ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Tata közelében történt a 64-es kilométernél.","shortLead":"A baleset Tata közelében történt a 64-es kilométernél.","id":"20201118_Az_M1es_gazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae389da-f9b5-4754-882a-1fcadf75054c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Az_M1es_gazolas","timestamp":"2020. november. 18. 07:19","title":"Az M1-esen gyalogolt egy 20 éves férfi, halálra gázolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy negyedév alatt 3,5 százalékponttal nőtt az államadósság, közel jár a szám a 35 ezer milliárd forinthoz.","shortLead":"Egy negyedév alatt 3,5 százalékponttal nőtt az államadósság, közel jár a szám a 35 ezer milliárd forinthoz.","id":"20201117_allamadossag_valsag_mnb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7cd2ac-8062-408d-be02-939038d65e38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_allamadossag_valsag_mnb","timestamp":"2020. november. 17. 12:35","title":"Három éve nem volt ennyire magas az államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar milliárdos 175 millió dollárért vett Palantir-részvényeket, amelyek értéke azóta emelkedett is, ma már 294 millió dollárt ér.","shortLead":"A magyar milliárdos 175 millió dollárért vett Palantir-részvényeket, amelyek értéke azóta emelkedett is, ma már 294...","id":"20201117_Soros_Gyorgy_Palantir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5085595a-9fb1-42ba-8695-eb4840bc05d2","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Soros_Gyorgy_Palantir","timestamp":"2020. november. 17. 15:38","title":"Soros György bevásárolta magát az adatelemző cégbe, amellyel a CIA is dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2076265-d1d9-4c95-bb5a-22f5cd2418b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"20:00 után gyakorlatilag nincs utas, ennek ellenére még csak tárgyalnak a ritkításról.","shortLead":"20:00 után gyakorlatilag nincs utas, ennek ellenére még csak tárgyalnak a ritkításról.","id":"20201118_bkk_budapest_tomegkozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2076265-d1d9-4c95-bb5a-22f5cd2418b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a673839-f685-43ff-a278-57a5e7ba4042","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_bkk_budapest_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. november. 18. 20:40","title":"Utasok nélkül is a szokásos menetrendben halad a budapesti tömegközlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e30292b-fd09-4020-b8e1-5f1df6489416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A halálukról igazolást kiállító állatorvos állítja: amikor ő látta az állatokat, még nem voltak megcsonkítva. ","shortLead":"A halálukról igazolást kiállító állatorvos állítja: amikor ő látta az állatokat, még nem voltak megcsonkítva. ","id":"20201117_elefant_agyar_allatkinzas_gyanuja_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e30292b-fd09-4020-b8e1-5f1df6489416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c470fc-cfe1-4d36-a195-2c43bc4587fc","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_elefant_agyar_allatkinzas_gyanuja_nyomozas","timestamp":"2020. november. 17. 08:36","title":"Eltávolították a szadai elefántok agyarát, mielőtt eltemették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5840266d-e96f-487d-9012-5de62554fdb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Takikava térségében egyre nagyobb veszélyt jelentenek a medvék. A vadállatokat horrorfilmbe illő robotokkal igyekeznek távol tartani.","shortLead":"Takikava térségében egyre nagyobb veszélyt jelentenek a medvék. A vadállatokat horrorfilmbe illő robotokkal igyekeznek...","id":"20201118_japan_takikava_farkas_robotfarkas_medvek_medve_teli_alom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5840266d-e96f-487d-9012-5de62554fdb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901b71cc-19cd-4d57-a1fd-b9cd517279ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_japan_takikava_farkas_robotfarkas_medvek_medve_teli_alom","timestamp":"2020. november. 18. 19:03","title":"Ijesztő robotfarkasok védik a lakosságot egy japán városban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]