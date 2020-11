Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hét évig jár 50 százalékos adókedvezmény Görögországban azoknak a helyieknek, akik hazaköltöznek, illetve azoknak a külföldieknek, akik a home office-t a görög tengerparton képzelik el. Erről nyilatkozott a Reuters hírügynökségnek a görög miniszterelnök pénzügyi tanácsadója.","shortLead":"Hét évig jár 50 százalékos adókedvezmény Görögországban azoknak a helyieknek, akik hazaköltöznek, illetve azoknak...","id":"20201116_Valsagkezeles_mashogy_Gorogorszag_50_szazalekos_adokedvezmennyel_csabit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc45e1f-2d0c-4e3a-b4c6-da5dda680d31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_Valsagkezeles_mashogy_Gorogorszag_50_szazalekos_adokedvezmennyel_csabit","timestamp":"2020. november. 16. 12:30","title":"Válságkezelés máshogy: Görögország 50 százalékos adókedvezménnyel csábít bárkit, aki ott dolgozna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt azt szeretné, hogy ne csak az ünnepi időszakban vezessenek be moratóriumot a közműcégek.","shortLead":"A párt azt szeretné, hogy ne csak az ünnepi időszakban vezessenek be moratóriumot a közműcégek.","id":"20201116_NKM_energiaszolgaltato_kikapcsolas_moratorium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740fc561-1c5d-4f78-b63a-26dac8b4239c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_NKM_energiaszolgaltato_kikapcsolas_moratorium","timestamp":"2020. november. 16. 16:19","title":"Határozati javaslatot nyújtott be a DK, hogy az energiaszolgáltatók függesszék fel a kikapcsolásokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f2c2af-39f1-4f69-b75b-63a059fb16e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban furcsán kezdett el működni az Apple számítógépeit a kártékony appoktól védő Gatekeeper, ezért már az Apple is magyarázkodni kezdett miatta.","shortLead":"Az elmúlt napokban furcsán kezdett el működni az Apple számítógépeit a kártékony appoktól védő Gatekeeper, ezért már...","id":"20201117_apple_macos_big_sur_gatekeeper","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26f2c2af-39f1-4f69-b75b-63a059fb16e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038f46e6-a2d1-4a2d-8f47-1d038d9993f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_apple_macos_big_sur_gatekeeper","timestamp":"2020. november. 17. 11:33","title":"Furcsán viselkedett az Apple egyik szoftvere, kémkedést sejtettek a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25deb283-1876-46f2-ac6d-c70d17f53393","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"A Manchesteri Egyetem gyakorlatilag bezárta diákjait az egyik kollégiumába, a hallgatók pedig tüntetéssel és épületfoglalással reagáltak.","shortLead":"A Manchesteri Egyetem gyakorlatilag bezárta diákjait az egyik kollégiumába, a hallgatók pedig tüntetéssel és...","id":"20201116_Szeretettel_NagyBritanniabol_Az_egyetemistakbol_penzt_csinalni_jarvany_alatt_is_lehet_de_nem_kifizetodo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25deb283-1876-46f2-ac6d-c70d17f53393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec33b92-8a2f-465b-9654-e8ac53efb80d","keywords":null,"link":"/360/20201116_Szeretettel_NagyBritanniabol_Az_egyetemistakbol_penzt_csinalni_jarvany_alatt_is_lehet_de_nem_kifizetodo","timestamp":"2020. november. 17. 11:05","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Van, ahol a járvány alatt is próbálnak pénzt húzni a diákokból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Nincs már idő minden egyes Covid-pozitív beteg után ózonos tisztításra küldeni a mentőkocsikat, ezért új protokollt állítottak fel a mentőszolgálatnál. Az orvosigazgató levele szerint már csak \"komolyabb szervezéssel\" tudják a megfelelő szintű mentőegységet időben elindítani. ","shortLead":"Nincs már idő minden egyes Covid-pozitív beteg után ózonos tisztításra küldeni a mentőkocsikat, ezért új protokollt...","id":"20201117_Csokkentik_az_ozonos_tisztitast_a_mentosoknel__nincs_ra_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e229afe-2e8b-4017-ac8b-edda0a47b681","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_Csokkentik_az_ozonos_tisztitast_a_mentosoknel__nincs_ra_ido","timestamp":"2020. november. 17. 14:48","title":"Már csak komoly szervezéssel tudnak mentőautót küldeni a sürgős esetekhez is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év eleje óta teszteli a Twitter a Fleets nevű funkcióját, ami lehetővé teszi, hogy egy megosztott bejegyzés 24 óra után automatikusan törlődjön. Most mindenki számára elérhetővé tették az újdonságot.","shortLead":"Az év eleje óta teszteli a Twitter a Fleets nevű funkcióját, ami lehetővé teszi, hogy egy megosztott bejegyzés 24 óra...","id":"20201117_twitter_fleets_twitter_bejegyzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbeb9b3-528b-4baa-9afb-cbcf54b72d3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_twitter_fleets_twitter_bejegyzes","timestamp":"2020. november. 17. 20:03","title":"A Twitter is lemásolta a Snapchat funkcióját, jönnek az önmegsemmisítő bejegyzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőre nem kell számítani, de sokfelé lesz felhős az idő. Az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a köd főként a keleti tájakon megmaradhat napközben is.","shortLead":"Esőre nem kell számítani, de sokfelé lesz felhős az idő. Az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a köd főként...","id":"20201118_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fa1a54-cb6c-42cb-bcc6-1f5cad4a5c1e","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_idojaras","timestamp":"2020. november. 18. 07:26","title":"Nyugaton napos, keleten ködös lesz a szerda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ec5dfb-8b9f-4020-a3e6-de627f636e53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindenki elégedett a Microsoft két képernyős androidos eszközének szilárdságával. Sokan csak morognak emiatt, de olyan felhasználó is van, aki saját maga tette tartósabbá a készükéket.","shortLead":"Nem mindenki elégedett a Microsoft két képernyős androidos eszközének szilárdságával. Sokan csak morognak emiatt, de...","id":"20201117_surface_duo_uvegpanel_aluminiumra_cserelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22ec5dfb-8b9f-4020-a3e6-de627f636e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0e5d40-f199-46a4-8f5c-64981d84b50b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_surface_duo_uvegpanel_aluminiumra_cserelese","timestamp":"2020. november. 17. 19:03","title":"Leesett a telefonja, berepedt az üveg – nekiállt, lecserélte fémre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]