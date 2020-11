Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus főorvos szerint ugyanakkor a szlovákok országos tesztelése nem helyes út.","shortLead":"Az infektológus főorvos szerint ugyanakkor a szlovákok országos tesztelése nem helyes út.","id":"20201104_szlavik_janos_vakcina_teszteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbb93d5-d4f8-48c9-9754-78596b5f93f8","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_szlavik_janos_vakcina_teszteles","timestamp":"2020. november. 04. 15:11","title":"Szlávik: A vakcina már itt van az ajtóban, és komoly sikertörténet lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c688fdd-7da4-45d2-a91a-b9bb85d0b150","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy kormányváltás sem tudná már visszacsinálni annak az ezermilliárdos állami vagyonnak a kimenekítését, amelyet Orbán Viktorék tucatnyi egyetemi és egyéb alapítványnak juttattak. Ezzel akár évtizedeken át finanszírozni tudják saját szellemi hátországukat – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Egy kormányváltás sem tudná már visszacsinálni annak az ezermilliárdos állami vagyonnak a kimenekítését, amelyet Orbán...","id":"20201104_egyetemek_alapitvanyok_hatorszag_orban_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c688fdd-7da4-45d2-a91a-b9bb85d0b150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befc576d-f033-4fe4-a686-81f15a193ebc","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_egyetemek_alapitvanyok_hatorszag_orban_fidesz","timestamp":"2020. november. 04. 12:49","title":"Szintet lépett a Fidesz, alapítványokkal betonozza be a holdudvarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK a vele szemben támasztott új elvárásokról nem a kormánytól értesült, hanem csak a sajtóban olvasták.","shortLead":"A BKK a vele szemben támasztott új elvárásokról nem a kormánytól értesült, hanem csak a sajtóban olvasták.","id":"20201104_a_bkk_mar_eleve_maximalis_kapacitassal_kozlekedik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd65a58f-86b2-4530-9f6d-671c426a04e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_a_bkk_mar_eleve_maximalis_kapacitassal_kozlekedik","timestamp":"2020. november. 04. 08:32","title":"BKK: Eddig is sűrített menetrenddel mentek a járatok, de azért a kormány támogathatná Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1edf6e-832b-41fe-a3e5-7e84303b01d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a fertőzöttek száma exponenciálisan növekedik, a fertőzés pedig már minden településen és intézményben ott van, legfeljebb még nem mutatták ki.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a fertőzöttek száma exponenciálisan növekedik, a fertőzés pedig már minden...","id":"20201104_operativ_torzs_muller_cecilia_gal_kristof","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d1edf6e-832b-41fe-a3e5-7e84303b01d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d178c6a-2d60-49f8-b32d-b447a0d8e0b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_operativ_torzs_muller_cecilia_gal_kristof","timestamp":"2020. november. 04. 13:12","title":"Müller Cecília: Egy hét alatt 770 gyerek fertőződött meg a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7426d917-b052-418c-a88d-d613ea896591","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új-zélandi író minősítette Jacinda Ardern új kormányának tagját. Válaszul a szerző könyvét kivonták egy webáruház kínálatából. ","shortLead":"Egy új-zélandi író minősítette Jacinda Ardern új kormányának tagját. Válaszul a szerző könyvét kivonták egy webáruház...","id":"20201104_Sikerult_azonnal_civilizalatlannak_nevezni_Jacinda_Ardern_oslakos_kulugyminiszteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7426d917-b052-418c-a88d-d613ea896591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3bb776-5a6a-453f-879b-f357efa564cc","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Sikerult_azonnal_civilizalatlannak_nevezni_Jacinda_Ardern_oslakos_kulugyminiszteret","timestamp":"2020. november. 04. 11:20","title":"Sikerült azonnal civilizálatlannak nevezni Jacinda Ardern őslakos külügyminiszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec9837-f030-4a2c-8d3e-ef233192bb2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Dolgozni lehet éjfél és reggel 5 közt is, illetve lehet munkába menni, vagy onnan jönni.

","shortLead":"Dolgozni lehet éjfél és reggel 5 közt is, illetve lehet munkába menni, vagy onnan jönni.

","id":"20201104_Az_ejjelnappali_kozert_ejjel_is_nyitva_lehet_de_nem_kozelitheti_meg_barki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcec9837-f030-4a2c-8d3e-ef233192bb2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5350af1-da22-48fa-81a2-f1b18700c6eb","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_Az_ejjelnappali_kozert_ejjel_is_nyitva_lehet_de_nem_kozelitheti_meg_barki","timestamp":"2020. november. 04. 11:13","title":"Az éjjel-nappali közért éjjel is nyitva lehet, de nem közelítheti meg bárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49cf957-4b55-4568-a63d-f95de19a5f01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Micsoda mozdulatok! Micsoda ritmusérzék!","shortLead":"Micsoda mozdulatok! Micsoda ritmusérzék!","id":"20201104_Donald_Trump_tanca_beeg_az_emlekezetunkbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b49cf957-4b55-4568-a63d-f95de19a5f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8615ff5c-dfd6-495b-ba9f-5cfcb67b199d","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Donald_Trump_tanca_beeg_az_emlekezetunkbe","timestamp":"2020. november. 04. 01:02","title":"Donald Trump tánca beég az emlékezetünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454b38e2-1ffb-40a5-97ac-5b2bb6f4a085","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Arizonában Donald Trump közelebb került kihívójához, Georgiában viszont Biden zárkózott fel hozzá.","shortLead":"Arizonában Donald Trump közelebb került kihívójához, Georgiában viszont Biden zárkózott fel hozzá.","id":"20201105_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_donald_trump_csataterallamok_fejlemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=454b38e2-1ffb-40a5-97ac-5b2bb6f4a085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd7f45a-ad4d-4fcf-8180-63b7c733d3bc","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_donald_trump_csataterallamok_fejlemeny","timestamp":"2020. november. 05. 12:48","title":"Két államban is szűkül a különbség Trump és Biden között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]