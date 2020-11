Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év eleje óta teszteli a Twitter a Fleets nevű funkcióját, ami lehetővé teszi, hogy egy megosztott bejegyzés 24 óra után automatikusan törlődjön. Most mindenki számára elérhetővé tették az újdonságot.","shortLead":"Az év eleje óta teszteli a Twitter a Fleets nevű funkcióját, ami lehetővé teszi, hogy egy megosztott bejegyzés 24 óra...","id":"20201117_twitter_fleets_twitter_bejegyzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbeb9b3-528b-4baa-9afb-cbcf54b72d3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_twitter_fleets_twitter_bejegyzes","timestamp":"2020. november. 17. 20:03","title":"A Twitter is lemásolta a Snapchat funkcióját, jönnek az önmegsemmisítő bejegyzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügyminiszter szerint a helyzet javulni fog a következő néhány hónapban.","shortLead":"Az iráni külügyminiszter szerint a helyzet javulni fog a következő néhány hónapban.","id":"20201118_iran_visszaterne_az_atomalkuhoz_biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1d0acb-a5bd-4107-aeac-329f986c96a9","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_iran_visszaterne_az_atomalkuhoz_biden","timestamp":"2020. november. 18. 06:19","title":"Visszatérne az atomalkuhoz Irán, ha Biden feloldja Trump szankcióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bankos Barnabás szerint a Blikk olyan mondatokat tulajdonít neki, amik nem tőle származnak. A Blikk közölte, hogy Bankos jóváhagyta a neki tulajdonított nyilatkozatot.","shortLead":"Bankos Barnabás szerint a Blikk olyan mondatokat tulajdonít neki, amik nem tőle származnak. A Blikk közölte...","id":"20201118_bankos_barnabas_koronavirus_blikk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc289397-0d25-4675-b2c2-847e8d843713","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_bankos_barnabas_koronavirus_blikk","timestamp":"2020. november. 18. 15:09","title":"Tagadja az egykori vírustagadó, hogy azt mondta volna, ötpercenként viszik a holtakat a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0917f52c-5a43-49fe-b7b7-7fbaca811e6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánynak muszáj volt olyan rendeletet hoznia, amivel fenn tudja tartani a felhatalmazási törvény hatályba lépése előtt hozott intézkedéseket, de a kedden este kihirdetett jogszabály szövege félreérthető volt, és sokan félre is értették. A kormány szándékos rémhírterjesztést kiáltott, pedig valójában olyan rendelet született, amelyet ugyan december 11-ig lehet alkalmazni, de február 8-ig hatályos.","shortLead":"A kormánynak muszáj volt olyan rendeletet hoznia, amivel fenn tudja tartani a felhatalmazási törvény hatályba lépése...","id":"20201119_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_rendelet_orban_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0917f52c-5a43-49fe-b7b7-7fbaca811e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f28e410-4e66-4d1a-989a-36ffea74d78c","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_rendelet_orban_kormany","timestamp":"2020. november. 19. 06:04","title":"Egy félreértett rendelet: miért kellett a kormánynak belenyúlnia a veszélyhelyzet szabályozásába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ff3997-1899-4a0e-9fc6-268ad4b32532","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csoportgyőzelemért játszott a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában, és szép játékkal, 2-0-ra legyőzve a törököket feljutott az A-ligába, egyben esélyt szerzett a világbajnoki pótselejtezőre.","shortLead":"A csoportgyőzelemért játszott a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában, és szép játékkal, 2-0-ra legyőzve a törököket...","id":"20201118_Magyarorszag_Torokorszag__elo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77ff3997-1899-4a0e-9fc6-268ad4b32532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a27d96b-9e87-4c6b-a19a-d9dda6c149c6","keywords":null,"link":"/sport/20201118_Magyarorszag_Torokorszag__elo","timestamp":"2020. november. 18. 20:42","title":"Magyarország-Törökország 2-0, csoportgyőztes a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33da7a4-d277-4382-9643-ebc22fa428e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Karácsony előtt ismét le akarják szűrni a lakosságot, de várhatóan nem ez lesz az utolsó ilyen akció Szlovákiában.","shortLead":"Karácsony előtt ismét le akarják szűrni a lakosságot, de várhatóan nem ez lesz az utolsó ilyen akció Szlovákiában.","id":"20201119_orszagos_teszteles_szlovakia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f33da7a4-d277-4382-9643-ebc22fa428e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409114ea-b919-4e60-b093-7ea82c593e84","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_orszagos_teszteles_szlovakia","timestamp":"2020. november. 19. 15:42","title":"Újabb országos tesztelést tartanak Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem 12 évet kapott L. Tibor. Négy éven keresztül zaklatott kiskorú lányokat.","shortLead":"Csaknem 12 évet kapott L. Tibor. Négy éven keresztül zaklatott kiskorú lányokat.","id":"20201119_kertesz_obuda_szexualis_zaklatas_birosag_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5860e5c-effa-4d0c-a819-cc586b35c46e","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_kertesz_obuda_szexualis_zaklatas_birosag_itelet","timestamp":"2020. november. 19. 15:20","title":"Elítélték az óbudai iskoláslányokat molesztáló portást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e110347-11b3-474c-8dd6-a1b8720b0512","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A négyesdöntőn a franciák és a spanyolok mellett a belga és az olasz válogatott lesz ott 2021 őszén.","shortLead":"A négyesdöntőn a franciák és a spanyolok mellett a belga és az olasz válogatott lesz ott 2021 őszén.","id":"20201119_foci_nemzetek_ligaja_belgium_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e110347-11b3-474c-8dd6-a1b8720b0512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf9805c-4570-4941-8b4f-ea121eb82c25","keywords":null,"link":"/sport/20201119_foci_nemzetek_ligaja_belgium_olaszorszag","timestamp":"2020. november. 19. 07:34","title":"Belgium és Olaszország is a Nemzetek Ligája négyes döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]