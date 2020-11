Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyészség Natura 2000 területet jelentősen megváltoztató természetkárosítás miatt emelt vádat a két férfi ellen.","shortLead":"Az ügyészség Natura 2000 területet jelentősen megváltoztató természetkárosítás miatt emelt vádat a két férfi ellen.","id":"20201030_balatonakali_nadas_natura_2000_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4d6160-e244-40f0-a786-a200d3ae365d","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_balatonakali_nadas_natura_2000_vademeles","timestamp":"2020. október. 30. 15:55","title":"Szabadságvesztést kért az ügyészség a balatonakali nádirtókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac3d1044-7d4f-4f1a-bda5-44fd06eac04b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az iCR több mint 1,6 millió lakossági és vállalati ügyfelet lát el energiával.","shortLead":"Az iCR több mint 1,6 millió lakossági és vállalati ügyfelet lát el energiával.","id":"20201030_MVM_Csehorszag_Energia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac3d1044-7d4f-4f1a-bda5-44fd06eac04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1be773-b934-421f-9cfb-8826bb6a8df1","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_MVM_Csehorszag_Energia","timestamp":"2020. október. 30. 17:19","title":"Az MVM-é lett Csehország legnagyobb energiakereskedője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiengedték a kórházból Borbély Lénárdot","shortLead":"Kiengedték a kórházból Borbély Lénárdot","id":"20201031_Kinullazta_a_virus_az_immunrendszeremet__mondta_Csepel_polgarmestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b73413-d49a-445a-b3d1-1feb176c5ba2","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Kinullazta_a_virus_az_immunrendszeremet__mondta_Csepel_polgarmestere","timestamp":"2020. október. 31. 20:18","title":"\"Kinullázta a vírus az immunrendszeremet\" - mondta Csepel polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3cd0a6-4914-4ad2-b54e-c47af70ecbe2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Speciális metrójárattal szállítják a kiemelt mozgólépcsőket.","shortLead":"Speciális metrójárattal szállítják a kiemelt mozgólépcsőket.","id":"20201031_Megmutatjuk_hogy_keszulnek_az_M3as_metro_ujabb_szakaszanak_felujitasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e3cd0a6-4914-4ad2-b54e-c47af70ecbe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b680a74-62b3-447b-b69c-e8781ac91386","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_Megmutatjuk_hogy_keszulnek_az_M3as_metro_ujabb_szakaszanak_felujitasara","timestamp":"2020. október. 31. 16:18","title":"Megmutatjuk, hogyan készülnek az M3-as metró újabb szakaszának felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b3a7ad4-2f56-48a0-974d-193fc1cd05bc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy őskori madárcsalád gigászi, akár a 6,4 méteres szárnyfesztávolságot is elérő tagjainak eddig feltárt legrégebbi maradványaiként azonosítottak a kutatók néhány fosszíliát, amelyet még az 1980-as években fedeztek fel az Antarktiszon.","shortLead":"Egy őskori madárcsalád gigászi, akár a 6,4 méteres szárnyfesztávolságot is elérő tagjainak eddig feltárt legrégebbi...","id":"20201031_pelagornithidae_madar_antarktisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b3a7ad4-2f56-48a0-974d-193fc1cd05bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a4f5d4-a739-49c2-8f4b-2f5a358c0124","keywords":null,"link":"/tudomany/20201031_pelagornithidae_madar_antarktisz","timestamp":"2020. október. 31. 10:03","title":"50 millió évesek az Antarktiszon talált madárcsontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6574cd95-7c11-4449-8b6b-9b7f65e1db71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"90 éves korában meghalt Sean Connery. A legendás skót színész összesen 90 filmben szerepelt, James Bondként hatszor mentette meg a világot. Képekben idézzük fel az életét és a karrierjét.","shortLead":"90 éves korában meghalt Sean Connery. A legendás skót színész összesen 90 filmben szerepelt, James Bondként hatszor...","id":"20201031_Sean_Connery_elete_kepekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6574cd95-7c11-4449-8b6b-9b7f65e1db71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916ed5e4-1ce0-4a3e-9b60-5c0c933bc887","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Sean_Connery_elete_kepekben","timestamp":"2020. október. 31. 14:41","title":"Sean Connery élete képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a152f06f-5ba4-4e84-a495-9674980e450e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Német kutatók szerint elvben még koncertek is tarthatók egy világjárvány idején, noha csakis szigorú feltételek mellett. Az egyik a szellőztetés, anélkül a többi sem működhet.","shortLead":"Német kutatók szerint elvben még koncertek is tarthatók egy világjárvány idején, noha csakis szigorú feltételek...","id":"20201030_koronavirus_szelloztetes_koncert_tomegrendezveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a152f06f-5ba4-4e84-a495-9674980e450e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2182406-e518-4340-9a34-6478075c9a7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_koronavirus_szelloztetes_koncert_tomegrendezveny","timestamp":"2020. október. 30. 14:03","title":"Már a szellőztetés is hatékony lehet a koronavírus-fertőzés megelőzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206d7ceb-89de-4a8e-82a6-2b0a5b10ab8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Osztrák tulajdonosa alaposan feltőkésítette a Belfry-csoport ingatlanüzemeltetőjét.","shortLead":"Osztrák tulajdonosa alaposan feltőkésítette a Belfry-csoport ingatlanüzemeltetőjét.","id":"202044_belfry_re_tokeemeles_szijj_uzlettarsanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=206d7ceb-89de-4a8e-82a6-2b0a5b10ab8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245f124b-c9b5-489b-a79c-9d056351853d","keywords":null,"link":"/360/202044_belfry_re_tokeemeles_szijj_uzlettarsanal","timestamp":"2020. október. 31. 11:10","title":"Százmilliókkal készül újabb megbízásaira a 4. leggazdagabb magyar üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]