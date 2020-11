Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b1dfc7f-98a2-4326-9a3b-947e21de04e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház udvarára telepített konténerekbe több folyamatot is kihelyeztek, többek között ott adminisztrálják és tárolják a mintákat.","shortLead":"A kórház udvarára telepített konténerekbe több folyamatot is kihelyeztek, többek között ott adminisztrálják és tárolják...","id":"20201120_kontener_koronavirus_tesztelo_kozpont_Jahn_Ferenc_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1dfc7f-98a2-4326-9a3b-947e21de04e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104c8c18-18a2-453b-a28d-ef0469648591","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_kontener_koronavirus_tesztelo_kozpont_Jahn_Ferenc_korhaz","timestamp":"2020. november. 20. 16:29","title":"Nem konténer-hullaház, hanem egy óriási koronavírus-tesztelő központ épül a Jahn Ferenc kórház udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dfed5e5-02ea-4cb3-bdc1-14a3c12f9c06","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén a tisztítószerek a Black Friday sláger-termékei, de rendhagyó vásárlások is akadnak.","shortLead":"Idén a tisztítószerek a Black Friday sláger-termékei, de rendhagyó vásárlások is akadnak.","id":"20201120_auto_feldiszno_emag_black_friday","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dfed5e5-02ea-4cb3-bdc1-14a3c12f9c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e306c2-f5c2-4d35-8075-760f237687b7","keywords":null,"link":"/kkv/20201120_auto_feldiszno_emag_black_friday","timestamp":"2020. november. 20. 20:50","title":"Autót és féldisznót vesznek az eMAG-nál, máris többmilliárdos forgalmat hozott a Black Friday","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8acb8b7-bc58-4d90-910e-751060fae78c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rég volt már rendőrségi videóválogatás, de úgy tűnik nem a téma fogyott el.","shortLead":"Rég volt már rendőrségi videóválogatás, de úgy tűnik nem a téma fogyott el.","id":"20201121_Rendorseg_video_pofatlantanitas_21_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8acb8b7-bc58-4d90-910e-751060fae78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770dba3d-263f-4520-88b0-82c9b6ef4e5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_Rendorseg_video_pofatlantanitas_21_resz","timestamp":"2020. november. 21. 08:46","title":"Megint dolgoztak a rendőrség kamerás civilautói – itt az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombaton sok bejelentés érkezett Magyarországról is.","shortLead":"Szombaton sok bejelentés érkezett Magyarországról is.","id":"20201121_Facebook_Messenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861ee45b-aedd-4434-8c39-3602c59cb3b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_Facebook_Messenger","timestamp":"2020. november. 21. 14:37","title":"Akadozik a képküldés a Facebook Messengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4905bfbd-babf-42cf-aa65-bbf09a3c9d3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Babák Mihály szerint nem volt korrekt, hogy a beszélgetésből kiragadtak egy mondatot. ","shortLead":"Babák Mihály szerint nem volt korrekt, hogy a beszélgetésből kiragadtak egy mondatot. ","id":"20201120_lepra_koronavirus_babak_mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4905bfbd-babf-42cf-aa65-bbf09a3c9d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877c9f4e-38e5-4d1c-9e95-55f404dd9c39","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_lepra_koronavirus_babak_mihaly","timestamp":"2020. november. 20. 15:46","title":"Megszólalt a koronavírusosokat leprásozó fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Blokkolta a magyar és a lengyel kormány az EU költségvetéséről szóló tárgyalást; annál is több lélegeztetőgépre kötöttek szerződést, mint amiről eddig tudtunk; Parragh László már az önkormányzati adók befagyasztásánál tart az ötletelésben. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Blokkolta a magyar és a lengyel kormány az EU költségvetéséről szóló tárgyalást; annál is több lélegeztetőgépre...","id":"20201122_Es_akkor_jogallamisag_eu_jarvany_media_boeing_adok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bb4017-2137-4cc3-ac0c-1769db8a9108","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201122_Es_akkor_jogallamisag_eu_jarvany_media_boeing_adok","timestamp":"2020. november. 22. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, hogy a migránsok miatt kényszerítik ránk a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak remélni lehet, hogy ez az ígéret nem marad olyan, mint az, amelyik a nagy techmultik megadóztatásáról szól.","shortLead":"Csak remélni lehet, hogy ez az ígéret nem marad olyan, mint az, amelyik a nagy techmultik megadóztatásáról szól.","id":"20201122_A_G20_tamogatast_igert_a_Covidvakcinak_igazsagos_elosztasahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9e26b0-dcd1-45a6-a34b-a40e47d601b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201122_A_G20_tamogatast_igert_a_Covidvakcinak_igazsagos_elosztasahoz","timestamp":"2020. november. 22. 08:20","title":"A G20 támogatást ígért a Covid-vakcinák igazságos elosztásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54f8df8-36fe-4854-a194-3ffeb586f50c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A virtuális utazás koronavírusos időkben sem pótolja az igazit, de jó időtöltés. Városnézés, hajózás, múzeumlátogatás interneten.","shortLead":"A virtuális utazás koronavírusos időkben sem pótolja az igazit, de jó időtöltés. Városnézés, hajózás, múzeumlátogatás...","id":"202047__utazas_afotelban__virtualis_valosag__tavturizmus__mashonnan_nezve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c54f8df8-36fe-4854-a194-3ffeb586f50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b46ec-7bd6-4eb4-a78e-09fa4cc4fcc0","keywords":null,"link":"/360/202047__utazas_afotelban__virtualis_valosag__tavturizmus__mashonnan_nezve","timestamp":"2020. november. 21. 16:00","title":"Izgalmas utazások az otthoni fotelből: a turizmus ötletei a túléléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]