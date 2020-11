Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Benkő László és Mihály Tamás halála után néhány nappal jelent meg az új Omega-album, amelynek a megjelenési dátumát már régen kitűzték. A címének szomorú aktualitást ad a két zenész távozása. Az Omega valamilyen formában tovább zenél, tavasszal koncerteket is terveznek.



","shortLead":"Benkő László és Mihály Tamás halála után néhány nappal jelent meg az új Omega-album, amelynek a megjelenési dátumát már...","id":"20201125_Ezt_nagyon_meredeken_intezte_az_elet__Testamentum_cimmel_jelent_meg_az_uj_Omegaalbum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826f6156-3858-4ccc-a892-2b847c7d42ff","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_Ezt_nagyon_meredeken_intezte_az_elet__Testamentum_cimmel_jelent_meg_az_uj_Omegaalbum","timestamp":"2020. november. 25. 09:02","title":"„Ezt nagyon meredeken intézte az élet” – Testamentum címmel jelent meg az új Omega-album","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem elképzelhetetlen, hogy a tanítónak felvett hallgatók több mint fele egyházi intézmény diákja legyen.","shortLead":"Nem elképzelhetetlen, hogy a tanítónak felvett hallgatók több mint fele egyházi intézmény diákja legyen.","id":"20201125_Egyhazi_tanitokepzes_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c89be09-fcc6-484c-a5e2-caa187760549","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Egyhazi_tanitokepzes_oktatas","timestamp":"2020. november. 25. 14:35","title":"Egyházi kézbe szervezné ki a kormány a tanítóképzés nagyobb részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869abb13-05c7-49bd-b049-d00e604020f6","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Új elem jelent a költségvetési-jogállamisági vitában. Vezető néppárti politikusok szerint akinek gondja van a jogállamisági mechanizmus alkalmazhatóságával, annak az Európai Bíróságtól kellene kérnie ezzel kapcsolatos jogi állásfoglalást. A kérdésről az Európai Parlament vitázott, csütörtökön pedig a magyar és a lengyel kormányfő egyeztet majd. ","shortLead":"Új elem jelent a költségvetési-jogállamisági vitában. Vezető néppárti politikusok szerint akinek gondja van...","id":"20201125_Az_Europai_Birosagnak_kell_eldonteni_hogy_a_jogallamisagi_feltetel_megfelele_a_kozossegi_jognak__mondtak_unios_vezetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=869abb13-05c7-49bd-b049-d00e604020f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d26e6a-0e05-4a86-ab85-134a3e5ff41d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_Az_Europai_Birosagnak_kell_eldonteni_hogy_a_jogallamisagi_feltetel_megfelele_a_kozossegi_jognak__mondtak_unios_vezetok","timestamp":"2020. november. 25. 14:22","title":"Ursula von der Leyen: Vétó helyett az Európai Bírósághoz forduljanak a magyarok és a lengyelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be185d4-e4ac-4525-8024-1743c399a2e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kerületi újságban pedig nyolcoldalas mellékletet készítettek, melyet minden háztartásba eljuttatnak. ","shortLead":"A kerületi újságban pedig nyolcoldalas mellékletet készítettek, melyet minden háztartásba eljuttatnak. ","id":"20201125_nok_elleni_eroszak_plakatkampany_XV_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8be185d4-e4ac-4525-8024-1743c399a2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a616ae-d5a4-4686-b826-141b3e4e51e2","keywords":null,"link":"/elet/20201125_nok_elleni_eroszak_plakatkampany_XV_kerulet","timestamp":"2020. november. 25. 15:44","title":"Soros helyett a nők elleni erőszak ellen kezd plakátkampányba a XV. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába a korlátozó intézkedések, Algériában sokan nem akarják megérteni, miért kell most távolságot tartani a másiktól, és csak akkor elmenni otthonról, ha nagyon muszáj.","shortLead":"Hiába a korlátozó intézkedések, Algériában sokan nem akarják megérteni, miért kell most távolságot tartani a másiktól...","id":"20201124_algeria_apolo_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe11e10-bfbc-484d-9ac0-e1d9d7d77286","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_algeria_apolo_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. november. 24. 11:39","title":"Az algériai egészségügyet letarolja a Covid: már 120 ápoló halt bele a fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Tudományos Akadémia egy szakértői bizottságot hozott létre, hogy a tudomány eszközeivel vizsgálja, van-e alapja az 5G miatti félelmeknek. A rövid válasz az, hogy nincs.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia egy szakértői bizottságot hozott létre, hogy a tudomány eszközeivel vizsgálja, van-e...","id":"20201124_mta_5g_vizsgalat_mobilhalozat_frekvencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e4b065-33a7-460f-b7de-7e36d983e83f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_mta_5g_vizsgalat_mobilhalozat_frekvencia","timestamp":"2020. november. 24. 11:05","title":"Az MTA megnézte, veszélyes-e az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9483dd16-2dfd-4b03-b67f-f733a9aeaf3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább olyan izgalmas, mint egy thriller, pedig ez a valóság.","shortLead":"Legalább olyan izgalmas, mint egy thriller, pedig ez a valóság.","id":"20201124_Dramai_felvetelen_menti_ki_egy_aligator_szajabol_a_kutyajat_egy_floridai_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9483dd16-2dfd-4b03-b67f-f733a9aeaf3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c071c08-4d0a-4d0f-98a0-0b8a77b12e70","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Dramai_felvetelen_menti_ki_egy_aligator_szajabol_a_kutyajat_egy_floridai_ferfi","timestamp":"2020. november. 24. 09:57","title":"Drámai felvételen menti ki egy aligátor szájából a kutyáját egy floridai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e4e78b-22a1-4652-a593-ef404311747b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új akkumulátortechnológia az eredetileg tervezettnél hosszabb hatótávot tesz lehetővé.","shortLead":"Az új akkumulátortechnológia az eredetileg tervezettnél hosszabb hatótávot tesz lehetővé.","id":"20201125_jon_az_1000_kilometeres_hatotavu_tesla_villanykamion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0e4e78b-22a1-4652-a593-ef404311747b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bf44e8-6154-4aa1-93a2-24cc9e024315","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_jon_az_1000_kilometeres_hatotavu_tesla_villanykamion","timestamp":"2020. november. 25. 09:21","title":"Jön az 1000 kilométeres hatótávú Tesla villanykamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]