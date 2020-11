Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc3e2b1b-2b7b-49d7-8063-aa931aed0583","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hiába derült ki az RTL Klub show-műsorában, hogy ki lapult az egyik álarc mögött, azért Kovács András Péter még mindig gyanús egy kicsit. A Duma Aktuálból az is kiderül, hogy meg lehet-e nyerni egy tévés táncversenyt immunrendszerrel. ","shortLead":"Hiába derült ki az RTL Klub show-műsorában, hogy ki lapult az egyik álarc mögött, azért Kovács András Péter még mindig...","id":"20201120_Duma_Aktual_Nem_KAP_volt_a_kaktusz_Hogy_micsoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc3e2b1b-2b7b-49d7-8063-aa931aed0583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081551ac-6ac8-441e-8ace-8b024f34f20d","keywords":null,"link":"/360/20201120_Duma_Aktual_Nem_KAP_volt_a_kaktusz_Hogy_micsoda","timestamp":"2020. november. 20. 19:00","title":"Duma Aktuál: Tényeg nem KAP volt a Kaktusz? Hogy micsoda?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a29fe98-25d2-493c-85c1-29a921ed8d73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"375 ezer forintért viheti a ritka témát feldolgozó vásznat a szerencsés.","shortLead":"375 ezer forintért viheti a ritka témát feldolgozó vásznat a szerencsés.","id":"20201120_Festmeny_keszult_a_leegett_DKirodarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a29fe98-25d2-493c-85c1-29a921ed8d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20af9734-bd3b-4508-8d1c-cd7e6e1b7ad0","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Festmeny_keszult_a_leegett_DKirodarol","timestamp":"2020. november. 20. 17:15","title":"Festmény készült a leégett DK-irodáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f107c8ce-60ba-4450-8fdd-70663772831d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irinej pátriárka állapota egészen szerdáig stabil volt.","shortLead":"Irinej pátriárka állapota egészen szerdáig stabil volt.","id":"20201120_Belehalt_a_koronavirusfertozesbe_a_szerb_ortodox_egyhaz_feje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f107c8ce-60ba-4450-8fdd-70663772831d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9363704-f56c-48fb-80b7-684614bd3bd0","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_Belehalt_a_koronavirusfertozesbe_a_szerb_ortodox_egyhaz_feje","timestamp":"2020. november. 20. 10:27","title":"Belehalt a koronavírus-fertőzésbe a szerb ortodox egyház feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b025c30c-aac1-4d05-b2ac-22f98e89ace6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparkamara elnöke kiáll az iparűzési adó felfüggesztése mellett, az szerinte más lapra tartozik, az önkormányzatoknak miből lesz pénze. Az önkormányzatok szerinte nem spórolnak.","shortLead":"Az iparkamara elnöke kiáll az iparűzési adó felfüggesztése mellett, az szerinte más lapra tartozik...","id":"20201122_Parragh_Laszlo_Rakerdeztem_miert_kell_negy_helyettes_Karacsony_Gergely_melle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b025c30c-aac1-4d05-b2ac-22f98e89ace6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c403d3e-623d-4a64-8282-7205c5ef02b9","keywords":null,"link":"/kkv/20201122_Parragh_Laszlo_Rakerdeztem_miert_kell_negy_helyettes_Karacsony_Gergely_melle","timestamp":"2020. november. 22. 08:50","title":"Parragh László: Rákérdeztem, miért kell négy helyettes Karácsony Gergely mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90102697-17e0-4aa1-92a7-b3380e97958a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanús kéztörés keltette fel a hatóság figyelmét.\r

","shortLead":"Gyanús kéztörés keltette fel a hatóság figyelmét.\r

","id":"20201121_Futtato_fiatal_no_erzsebetvarosi_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90102697-17e0-4aa1-92a7-b3380e97958a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0bddfa-a756-4ed6-8daa-915e1b7926ab","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Futtato_fiatal_no_erzsebetvarosi_rendorok","timestamp":"2020. november. 21. 09:05","title":"Futtatója karmai közül mentették ki a fiatal nőt az erzsébetvárosi rendőrök - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953e5880-6f86-4470-b7f9-ff9db1f515ea","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Egyre többször fordul elő, hogy már a megfigyelő és a belgyógyászati Covid-osztályokon is sürgős, intenzív beavatkozásra van szükség, elmosódnak az osztályok közötti határok. Az intenzív ágyakkal folytatott számháborúnak nem sok értelme van a szakemberek szerint, sőt érdemes lenne békén hagyni az ágyszámokat és inkább a szakszemélyzetre koncentrálni. Hiába lesz megfelelő számú ágy, mert ha nincs, aki ott álljon a beteg mellett, az jelentősen csökkenti majd az esélyeit a túlélésre. Helyszíni beszámolók kontra ágyszám-matematika. ","shortLead":"Egyre többször fordul elő, hogy már a megfigyelő és a belgyógyászati Covid-osztályokon is sürgős, intenzív...","id":"20201120_koronavirus_jarvany_korhaz_intenziv_osztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=953e5880-6f86-4470-b7f9-ff9db1f515ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba1776c-21f7-4f90-93b0-ac94fc62de9d","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_koronavirus_jarvany_korhaz_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. november. 20. 11:22","title":"„Lehet nyolcmillió ágy is az országban, de ha nincs melléjük ember, akkor mindegy”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Engedélyezte az új paksi blokkok létesítését a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, az októberi elvi döntés után. Egy engedély még hátra van, arra lehet, hogy jövő őszig kell várni.","shortLead":"Engedélyezte az új paksi blokkok létesítését a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, az októberi elvi...","id":"20201120_paks_ii_atomeromu_uj_blokkok_mekh_letesitesi_engedely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca057aac-bbed-4e94-9623-567636e7eb62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_paks_ii_atomeromu_uj_blokkok_mekh_letesitesi_engedely","timestamp":"2020. november. 20. 15:12","title":"Megkapták a létesítési engedélyt az új paksi blokkok, már csak egyre van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a2f348-1be6-4c63-a4df-eb7893ad584b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak az elkülönített állami pénzalapok könyvelhettek el valamennyi többletet az év első tíz hónapjában. A koronavírus miatt közel hatszázmilliárd forintért vásárolt egészségügyi eszközöket az állam. ","shortLead":"Csak az elkülönített állami pénzalapok könyvelhettek el valamennyi többletet az év első tíz hónapjában. A koronavírus...","id":"20201120_334_milliard_koltsegvetesi_hiany_oktober","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00a2f348-1be6-4c63-a4df-eb7893ad584b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77612c9-2ae0-4a74-8485-62838c0017e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_334_milliard_koltsegvetesi_hiany_oktober","timestamp":"2020. november. 20. 14:14","title":"334 milliárddal nőtt a költségvetési hiány októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]