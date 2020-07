Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munkavégzés szempontjából minden hasznos szolgáltatását integrálja a Google a Gmailbe, hogy a vállalati levelezést használók minél hatékonyabban tudjanak dolgozni.","shortLead":"A munkavégzés szempontjából minden hasznos szolgáltatását integrálja a Google a Gmailbe, hogy a vállalati levelezést...","id":"20200721_google_gmail_dokumentum_chat_meet_videocseveges_rooms","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2b7dbd-5f95-414e-9270-5e433eaeafa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_google_gmail_dokumentum_chat_meet_videocseveges_rooms","timestamp":"2020. július. 21. 08:03","title":"Rengeteg új funkció jön a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f513e1e5-c225-4e2c-b538-2106c7a07ace","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elmúlt esztendőkben egymást érték a pedofil botrányok, s ebből - egy Dél-Amerikából hazamenekített diplomata, Kaleta Gábor kapcsán - kijutott nekünk, magyaroknak is. A szexuális bűnelkövetőket amerikai és európai börtönökben is tanulmányozó pszichológus, Fiáth Titanilla, próbálja megválaszolni azt a kérdést, hogy ismerhetők fel a pedofilok, s mit is kezdhet velük a társadalom és a büntetésvégrehajtás.","shortLead":"Az elmúlt esztendőkben egymást érték a pedofil botrányok, s ebből - egy Dél-Amerikából hazamenekített diplomata, Kaleta...","id":"20200720_Fiath_Titanilla_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f513e1e5-c225-4e2c-b538-2106c7a07ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351d7829-079d-4f59-895d-9656fd2a2b85","keywords":null,"link":"/360/20200720_Fiath_Titanilla_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 20. 19:52","title":"\"Kémiai kasztrációval sem jók a számok\" - Fiáth Titanilla szakpszichológus a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc63551-f9cb-43de-aec8-797c1731e100","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére másodfokú, míg tíz másik megyére és Budapestre elsőfokú figyelmeztetést adott ki az OMSZ a várható zivatarok miatt.","shortLead":"Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére másodfokú, míg tíz másik megyére és Budapestre elsőfokú...","id":"20200720_omsz_zivatar_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfc63551-f9cb-43de-aec8-797c1731e100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60dccf9-93bd-4b4d-b2e8-6b7579ebc536","keywords":null,"link":"/elet/20200720_omsz_zivatar_vihar","timestamp":"2020. július. 20. 20:14","title":"Kedden leszakadhat az ég, másodfokú figyelmeztetéseket adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819d2ef7-3cdb-473d-856b-90c0fb92f3a7","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Gondolt már arra, hogy mi történik a raktárakban? Kevesen kapnak betekintést, pedig ámulatba ejtő ütemben fejlődnek a raktározás gépek által vezérelt rendszerei. Egyebek között ellenőrzött anyagáramlás, ládaazonosítás, önjáró targonca és rádiófrekvenciás szemafor könnyíti meg a modern árukezelést. Egy sörgyárba is belesünk, hogy bemutassuk a folyamatokat.\r

Kevesen kapnak betekintést, pedig ámulatba ejtő ütemben fejlődnek...","id":"ssischaefer_20200626_automatizacio_raktar_targonca_budweiser_logisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=819d2ef7-3cdb-473d-856b-90c0fb92f3a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d623203-9391-4b5e-bdcf-474773626394","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200626_automatizacio_raktar_targonca_budweiser_logisztika","timestamp":"2020. július. 20. 11:30","title":"Mi folyik a sörgyárban a sörön kívül? – Belestünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi évhez képest júniusban 51 százalékkal több munkanélküli volt Magyarországon, tömegek maradtak jövedelem nélkül.","shortLead":"A tavalyi évhez képest júniusban 51 százalékkal több munkanélküli volt Magyarországon, tömegek maradtak jövedelem...","id":"20200720_munkanelkuliseg_allaskereso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf0305-067e-405a-96b9-69a5fa3feff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_munkanelkuliseg_allaskereso","timestamp":"2020. július. 20. 15:17","title":"Már 376 ezer munkanélküli van Magyarországon, 176 ezren egy fillért sem kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dfae2e5-b8a2-45c6-bf40-ef28534f2c3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint nem anyagilag kell megbüntetni, aki nem fogadja el a jogállamiságot, az ilyen országoknak azonnal távozniuk kell az unióból.","shortLead":"A miniszterelnök szerint nem anyagilag kell megbüntetni, aki nem fogadja el a jogállamiságot, az ilyen országoknak...","id":"20200719_Orban_A_jogallamisagot_elutasito_orszagoknak_menniuk_kell_az_EUbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dfae2e5-b8a2-45c6-bf40-ef28534f2c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183d9ebc-2b51-429b-9d9b-0b2c6ceb216e","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Orban_A_jogallamisagot_elutasito_orszagoknak_menniuk_kell_az_EUbol","timestamp":"2020. július. 19. 12:12","title":"Orbán: A jogállamiságot elutasító országoknak menniük kell az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cada9200-540d-4e40-904f-ca88d75b7b9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden nap találkoztak a kórházban is. ","id":"20200720_Egyszerre_hagyhatta_el_a_koronavirusbol_felepult_idos_hazaspar_a_korhazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cada9200-540d-4e40-904f-ca88d75b7b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe86c1e-1639-4e74-a076-671dafdaf850","keywords":null,"link":"/elet/20200720_Egyszerre_hagyhatta_el_a_koronavirusbol_felepult_idos_hazaspar_a_korhazat","timestamp":"2020. július. 20. 16:01","title":"Egy koronavírusból felépült idős házaspár együtt hagyhatta el a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0dcbd3-f8ca-4338-8744-5b0c54db7590","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kivégezték Iránban hétfőn azt a férfit, aki elárulta az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz elitegységét vezető Kászim Szulejmáni tartózkodási helyét az amerikai és az izraeli hírszerzésnek – közölte az állami televízió.","shortLead":"Kivégezték Iránban hétfőn azt a férfit, aki elárulta az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz elitegységét vezető Kászim...","id":"20200720_Iranban_kivegeztek_a_Szulejmani_holletet_elarulo_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b0dcbd3-f8ca-4338-8744-5b0c54db7590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e5c4e5-c673-4486-9dcc-3b64a6ccda6c","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_Iranban_kivegeztek_a_Szulejmani_holletet_elarulo_ferfit","timestamp":"2020. július. 20. 10:22","title":"Iránban kivégezték a Szulejmáni hollétét eláruló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]