[{"available":true,"c_guid":"6047094c-24bb-4172-bffd-d2c8b2607cf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lengyelországban találtak még néhány száz extra lóerőt a remek 4 literes biturbó V8-as motorban. ","shortLead":"Lengyelországban találtak még néhány száz extra lóerőt a remek 4 literes biturbó V8-as motorban. ","id":"20201123_855_loeros_lett_a_legdurvabb_mercedes_cosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6047094c-24bb-4172-bffd-d2c8b2607cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366aca70-027c-4a03-b154-705894e10075","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_855_loeros_lett_a_legdurvabb_mercedes_cosztaly","timestamp":"2020. november. 24. 06:41","title":"855 lóerős lett a legdurvább Mercedes C-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány 2,8 milliárd forinttal támogatja a beruházást.","shortLead":"A kormány 2,8 milliárd forinttal támogatja a beruházást.","id":"20201123_budapest_diligent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ae1b77-98f6-409c-aa4f-e83aba437243","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_budapest_diligent","timestamp":"2020. november. 23. 16:27","title":"Szijjártó: Budapesten lesz a Diligent új termékfejlesztő központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyáron bukkantak rá a kiberbiztonsági kutatók arra a 72 GB-os adatbázisra, ami mintegy 350 ezer Spotify-fiók belépési adatait tartalmazta.","shortLead":"A nyáron bukkantak rá a kiberbiztonsági kutatók arra a 72 GB-os adatbázisra, ami mintegy 350 ezer Spotify-fiók belépési...","id":"20201124_spotify_adatszivargas_jelszo_felhasznaloi_nev_vpnmentor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3336a656-bc6f-4f0c-a404-ede684398a9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_spotify_adatszivargas_jelszo_felhasznaloi_nev_vpnmentor","timestamp":"2020. november. 24. 18:19","title":"Kapott mostanában értesítést a Spotify-tól? Akkor az ön jelszavát is ellophatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A tavaszi lezárások, a nyári lazítás és a szeptemberi újabb szigorítás után pár hónapon belül negyedszer is új szabályokhoz kell alkalmazkodnia cégek tömegeinek. Ráadásul most már nemcsak a járványügyi szigorítás okoz bajokat, hanem az is, hogy egyre több cég érzi meg, az embereknek nincs túl sok elkölthető pénzük. Ágazatonként néztük át, hogyan sikerült átvészelni a március óta eltelt időt, és mire számíthatnak ezután.","shortLead":"A tavaszi lezárások, a nyári lazítás és a szeptemberi újabb szigorítás után pár hónapon belül negyedszer is új...","id":"20201124_orban_jarvany_szabalyok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a8b890-a7f1-4959-8d63-b7b203ebc566","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_orban_jarvany_szabalyok_koronavirus","timestamp":"2020. november. 24. 11:20","title":"A korlátozásoknál nagyobb csapás lehet a cégeknek, ha a válság miatt elfogy a vásárlók pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adb82b6-3346-48e6-85dc-d4dfcac864ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Wanda Dench férje idén halt meg koronavírus-fertőzésben, ezért különösen fontos volt számára, hogy Jamal Hinton idén is meglátogassa.","shortLead":"Wanda Dench férje idén halt meg koronavírus-fertőzésben, ezért különösen fontos volt számára, hogy Jamal Hinton idén is...","id":"20201124_Halaadas_tevedes_vacsora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6adb82b6-3346-48e6-85dc-d4dfcac864ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e7e0cc-f65c-4351-b509-d625b90169a7","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Halaadas_tevedes_vacsora","timestamp":"2020. november. 24. 17:58","title":"A járvány sem vetett véget az egyik legkedvesebb hálaadási történetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bekérette a külgazdasági és külügyminiszter Ukrajna budapesti nagykövetét az után, hogy Grezsa Istvánt nem engedték be a szomszédos állam területére.","shortLead":"Bekérette a külgazdasági és külügyminiszter Ukrajna budapesti nagykövetét az után, hogy Grezsa Istvánt nem engedték be...","id":"20201124_szijjarto_peter_kkm_grezsa_istvan_kitiltas_ukrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c782ad1c-e595-4a9f-9923-ce914ea64981","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_szijjarto_peter_kkm_grezsa_istvan_kitiltas_ukrajna","timestamp":"2020. november. 24. 18:26","title":"Szijjártó: Kikérjük magunknak, hogy Ukrajna kitiltotta a magyar miniszteri biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orosz államfő nem vehet igénybe engedélyezetlen oltást, ugyanakkor a tesztfázisban lévő vakcinával már oltják az egészségügyi dolgozókat és a tanárokat. A vakcina vizsgálatához minták érkeztek Magyarországra.","shortLead":"Az orosz államfő nem vehet igénybe engedélyezetlen oltást, ugyanakkor a tesztfázisban lévő vakcinával már oltják...","id":"20201124_A_Kreml_szerint_Putyin_nem_oltatta_be_magat_az_orosz_csodavakcinaval_mert_nem_oltathatja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b30b87-2143-4f1f-950f-c3596c1419fc","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_A_Kreml_szerint_Putyin_nem_oltatta_be_magat_az_orosz_csodavakcinaval_mert_nem_oltathatja","timestamp":"2020. november. 24. 17:11","title":"A Kreml elmagyarázta, Putyin miért nem oltatta be magát az orosz vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"6,4 százalékos recessziót vár erre az évre a kormány – árulta el a pénzügyminiszter.","shortLead":"6,4 százalékos recessziót vár erre az évre a kormány – árulta el a pénzügyminiszter.","id":"20201125_Varga_Mihaly_jarvany_valsag_koronavirus_recesszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3caaac25-a4bb-4100-b10a-156f3fe3451c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_Varga_Mihaly_jarvany_valsag_koronavirus_recesszio","timestamp":"2020. november. 25. 10:39","title":"Varga Mihály: Jövő májustól lehet gyorsabban feloldani a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]