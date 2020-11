Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ea2ef39-0611-49e7-be13-b0f8c04a002b","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"“Magyar beavatkozás a szlovén és észak-macedón médiába” címmel tartott egy rövid vitát az Európai Parlament, amelyben ismét Orbán Viktor volt a főszereplő. Kiderült, hogy ugyanazt a témát merőben másként is lehet szemlélni: sok képviselő elmondta, hogy Orbán a térségben az oroszok ügynöke, mások szerint azonban baloldali médiatúlsúly van például Szlovéniában.","shortLead":"“Magyar beavatkozás a szlovén és észak-macedón médiába” címmel tartott egy rövid vitát az Európai Parlament, amelyben...","id":"20201125_A_balkani_magyar_befolyasszerzesrol_erdeklodik_az_EP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ea2ef39-0611-49e7-be13-b0f8c04a002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92e648a-7374-4222-a2a2-3d766961bde3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_A_balkani_magyar_befolyasszerzesrol_erdeklodik_az_EP","timestamp":"2020. november. 25. 19:37","title":"A balkáni magyar befolyásszerzésről érdeklődik az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője szerint Manfred Weber csak azért támadja a magyar kormányt, mert a baloldali frakciók szavazatait szeretné begyűjteni a 2022-es elnökválasztáskor.","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője szerint Manfred Weber csak azért támadja a magyar kormányt, mert a baloldali frakciók...","id":"20201125_Deutsch_Tamas_cicaharcnak_nevezete_a_jogallamisagrol_szolo_EPvitat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43233be1-523c-4e6c-9255-acea6e26970b","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Deutsch_Tamas_cicaharcnak_nevezete_a_jogallamisagrol_szolo_EPvitat","timestamp":"2020. november. 25. 16:18","title":"Deutsch Tamás cicaharcnak nevezete a jogállamiságról szóló EP-vitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány végzetes próbára teszi az egészségügyi rendszert egész Lengyelországban.","shortLead":"A koronavírus-járvány végzetes próbára teszi az egészségügyi rendszert egész Lengyelországban.","id":"20201125_A_koronavirus_a_Lengyelorszagot_is_letarolja_Csak_10_ora_alatt_talaltunk_egy_korhazi_agyat_a_koronavirusos_betegnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208b8ac6-5bde-4a67-abe2-add44dad8b4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_A_koronavirus_a_Lengyelorszagot_is_letarolja_Csak_10_ora_alatt_talaltunk_egy_korhazi_agyat_a_koronavirusos_betegnek","timestamp":"2020. november. 25. 10:10","title":"A koronavírus Lengyelországban is súlyos gondokat okoz: \"Csak 10 óra alatt találtunk egy kórházi ágyat a koronavírusos betegnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e226b74a-bc9c-44ce-b5c0-783fd2c3c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ősszel is körbejárta Európát az OE-LEM lajstromjelű magángép.","shortLead":"Ősszel is körbejárta Európát az OE-LEM lajstromjelű magángép.","id":"20201124_oelem_maganrepulo_oszi_utjai_europaszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e226b74a-bc9c-44ce-b5c0-783fd2c3c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f330a75-ce04-4e7a-92f4-f569a4acebfb","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_oelem_maganrepulo_oszi_utjai_europaszerte","timestamp":"2020. november. 24. 12:55","title":"A határok lezárva, de a NER magánrepülője így sem pihen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d235e85-d604-464f-85ec-65e2ebd8a377","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"El kell napolni az egészségügyi dolgozók korlátozását – írta a Magyar Rezidens Szövetség. A végrehajtási szabályokkal a kiszivárgott hírek szerint alaposan átírja a kormány a törvényt, csakhogy az még nem jelent meg. ","shortLead":"El kell napolni az egészségügyi dolgozók korlátozását – írta a Magyar Rezidens Szövetség. A végrehajtási szabályokkal...","id":"20201125_rezidens_orvosok_szerzodes_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d235e85-d604-464f-85ec-65e2ebd8a377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3558684b-dbab-458c-8cc4-3ea95b1940ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_rezidens_orvosok_szerzodes_egeszsegugy","timestamp":"2020. november. 25. 15:30","title":"A rezidens orvosok fele nem írná alá az új jogviszonyt, ha van más választásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be669297-0327-4d4d-89c5-038625fbc1dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-frakció tagja volt a 65 évesen elhunyt politikus.","shortLead":"Az MSZP-frakció tagja volt a 65 évesen elhunyt politikus.","id":"20201126_Meghalt_Barrel_Zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be669297-0327-4d4d-89c5-038625fbc1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64870073-ddb0-46ca-99d3-7badf6a3d966","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Meghalt_Barrel_Zoltan","timestamp":"2020. november. 26. 09:15","title":"Meghalt Barrel Zoltán újpesti önkormányzati képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93227b7-d6da-4aa1-81ed-50c52bf6595e","c_author":"Bihari Ádám, Joó Hajnalka","category":"360","description":"Most ért el a vírus vidékre – mondja egy nyugat-magyarországi kisváros háziorvosa. Az országos adatok is igazolják, amit a járvány gyors terjedésével kapcsolatban a végeken e napokban átélnek.","shortLead":"Most ért el a vírus vidékre – mondja egy nyugat-magyarországi kisváros háziorvosa. Az országos adatok is igazolják...","id":"20201125_Magyar_taj_magyar_esettel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f93227b7-d6da-4aa1-81ed-50c52bf6595e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54837f8-7a27-4c6a-bf10-e6cb35d19c66","keywords":null,"link":"/360/20201125_Magyar_taj_magyar_esettel","timestamp":"2020. november. 25. 11:00","title":"A járványról információt nem kapnak, a propagandának nem hisznek, a kórházaktól félnek a vidékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70c8d1b-a59f-4e2d-82c6-e99e3871dd42","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormányfő hosszú interjút adott a Die Zeit című német lapnak, a 7-es cikkely alapján folyó eljárást leállíttatná, mert szerinte minden rendben van a demokráciával Magyarországon, amelyre úgy akar feltételeket kényszeríteni az unió, mintha a Szovjetunió lenne.","shortLead":"A kormányfő hosszú interjút adott a Die Zeit című német lapnak, a 7-es cikkely alapján folyó eljárást leállíttatná...","id":"20201125_Orban_Merkelnek_Amit_kersz_tolem_Angela_az_az_ongyilkossaggal_egyenlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a70c8d1b-a59f-4e2d-82c6-e99e3871dd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b7463b-893c-49a5-a5c3-e4026e3d67c7","keywords":null,"link":"/360/20201125_Orban_Merkelnek_Amit_kersz_tolem_Angela_az_az_ongyilkossaggal_egyenlo","timestamp":"2020. november. 25. 18:30","title":"Orbán Merkelnek: „Amit kérsz tőlem, Angela, az az öngyilkossággal egyenlő”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]