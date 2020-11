Hétfő óta tart a pedagógusok és szociális dolgozók országos tesztelése. Hivatalos adatok csak a péntekig tartó akció vége után lesznek, de az a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete tájékoztatása szerint már jól látszik, hogy a legtöbb iskolában jelen van a koronavírus.

“A visszajelzésekből azt látjuk, az intézményrendszer meglehetősen átfertőződött, és nem látjuk, hogy kellő súllyal értékelnénk az eredményeket.

Egy közvetlen kollégám az Apáczai Csere János gimnáziumban karanténba se került, súlyos tünetei voltak, nyolc napig senki nem ment hozzá ki, aztán felhívták, hogy ha már jól érzi magát és el tud menni a tesztelőpontra, akkor letesztelik”

- mondta a PDSZ-től Nagy Erzsébet. A szakszervezethez beérkezett adatok alapján vannak szerencsés iskolák, ahol nem lett pozitív eredmény, de például a hétfői tesztek után egy orosházi iskolában azt a döntést hozták, hogy szerdától a teljes felső tagozat, valamint két első osztály is digitális oktatásra vált. Egy szeghalomi általános iskolában nagyjából húsz pozitív teszteredmény született úgy, hogy a technikai dolgozókat és a pedagógiai asszisztenseket sem tesztelték le. A Klebelsberg központhoz akartak fordulni eligazításért, de ott nem vették fel a telefont. A teljes felső tagozatot hazaküldték Dabasról is.

Képünk illusztráció © Reviczky Zsolt

Martonvásáron egy általános iskolában 35 főt teszteltek, az igazgató pedig akkor tudta elérni a technikai dolgozók tesztelését, amikor kiderült, hogy "nyolc-tíz" ember tesztje is pozitív lett.

Egy győri gimnázium tanára arról panaszkodott, hogy az osztályában négy megtartott óra után került sorra kolléganője, aki szintén pozitív tesztet produkált.

Dunakesziről jó hírek érkeztek, hiszen minden teszt negatív lett, de ez a szakszervezet információi szerint csak azért lehetett így, mert a hét fertőzött tanáruk már eleve otthon volt.

Számoltak be pozitív tesztekről Abaligeten, Szigetszentmiklóson, Mozsgón, Pécsen, Mezőhegyesen, Székesfehérváron és természetesen Budapesten is, jellemzően egy-két esetről van szó.

Mintát vesznek dolgozók orrnyálkahártyájáról a koronavírus-fertőzöttség megállapítására szolgáló tesztelésen a Budafok-Tétényi Önkormányzat Egyesített Bölcsődéjében a XXII. kerületi Leányka utcában 2020. november 24-én. © MTI / Illyés Tibor

A hvg.hu-nak több budapesti önkormányzat is azt mondta, hogy a hozzájuk tartozó bölcsődék és óvodák dolgozóit még nem tesztelték, sőt, értesítést sem kaptak arról, mikor kerülnek sorra. Békési Zsuzsa, a józsefvárosi önkormányzat sajtóreferense lapunk kérdésére elmondta, hogy náluk például még egyáltalán nem járt tesztelői csoport. Ugyanerről a helyzetről kaptunk információt Terézvárosból is.

Újpesten sem tesztelték még a dolgozókat, a kerületben viszont hétfő óta több óvodai csoportot is bezártak, mivel az dolgozók között volt, aki pozitív teszteredményt produkált. Sulykos Kristóf sajtóreferens azonban elmondta, hogy az ő tesztjüket még nem az állam finanszírozta. Az általunk elért önkormányzatok közül egyedül Óbudán tudtak arról beszámolni, hogy megkeresték őket, tudomásuk szerint az ottani bölcsődék dolgozóit csütörtökön délelőtt tesztelik.

A második kerületben szerdáig összesen az óvodai és a bölcsődei dolgozók körübelül felét, 317 főt teszteltek le, a kerület lapunknak küldött válaszában azt azonban nem árulta el, hány kollégájuk eredménye lett pozitív. A Hegyvidéki önkormányzat részéről Arató Zsolt sajtófőnök elmondta, hogy a XII. kerület a járvány kitörése óta teszteli folyamatosan a kerületben dolgozó bölcsődék és óvodák munkatársait az egészségügyi dolgozók mellett, a tesztelés kezdete óta hatezer mintából 109 lett pozitív. Arató hozzátette, hogy ezen a héten eddig három ember tesztje lett pozitív.

Kerestük az Országos Mentőszolgálatot és az Operatív Törzset azzal kapcsolatban, mi alapján döntötték el, hogy melyik intézménybe mikor mennek tesztelni, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Az egyik fő problémát az jelenti, hogy a diákokat annak ellenére sem tesztelik, hogy már ez az egy-két pozitív tesztet produkáló tanár is napi szinten kapcsolatba kerül 60-70 diákkal is naponta, és az is változó, benne van-e a teszteltek körében a technikai személyzet is, akik szintén minden nap ott vannak az iskolákban.

A beszámolók szerint a legtöbben vállalták a tesztet, ahol viszont nem, ott komoly problémát jelentett a táppénz kérdése: a szakszervezet nedolgozzingyen.hu-ra írt, a 100 százalékos táppénz igényléséről szóló cikkben nemes egyszerűséggel csak lehetetlen küldetésként írták le a helyzetet.

Szerintük sokan nem is tudják, hogy munkahelyi fertőzés esetén a százszázalékos táppénzre lenne jogosultak, de akik tudják, azok sem lehetnek benne biztosak, hogy megkapják. Ehhez egy pozitív PCR-teszt szükséges, az iskolákban viszont antigén tesztek vannak csak, amiket nem fogadnak el a diagnózis felállításához. Viszont sokszor nagyon sok idő eltelik, mire kiérkezik bárki a karanténba került betegekhez tesztelni. Másik megoldásként el lehet menni saját pénzből magánúton megcsináltatni, de a lényeg: diagnózis nélkül nincs 100 százalékos táppénz.

A táppénzről az Országos Közegészségügyi Intézet Munkahigiénés és Foglalkozás- egészségügyi Igazgatósága (OMFI) dönt, ők viszont eddig nem jelentették be, elfogadják-e az antigén teszteket is a különleges helyzetben.

Ha meg is van a teszteredmény, akkor is be kell bizonyítani, hogy munkahelyi fertőzésről van szó. A munkáltatónak jegyzőkönyvet kell készítenie arról, hogy elfogadja a munkahelyi megbetegedés tényét. Ha elismeri egyáltalán, ami a beszámolók szerint nem teljesen egyértelmű, akkor a közben jó eséllyel beteg munkavállalónak még vissza kell juttatnia az erről szóló dokumentációt az Országos Egészségügyi Pénztárhoz.

Nagy szerint ezt a procedúrát sokan esélytelennek tartják végigcsinálni, annyi buktató van benne: “Én is felelőtlennek tartom, ha valaki nem veti magát alá a tesztelésnek, azt is megértem, hogy valakinek nagy érvágás, ha 60 százalékot keres napokon keresztül” - mondta. A fő kérdés az, hogy ezekből az adatokból milyen következtetésket von le abból a kormány, ha tantestületenként egy-két pozitív esetet találnak.

A járványügyi tájékoztató honlapon közzétett adatok szerint rendkívüli szünet 294 óvodás csoportban és 184 óvodában, és 105 általános iskolában volt, az iskolán kívül 521 osztály és 56 intézmény diákjai tanultak. Ez azt jelenti, hogy két nap alatt 48 óvodában és 34 iskolában kellett rendkívüli szünetet bevezetni.