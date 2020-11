Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5447305-805c-4527-8524-df89fbdd0688","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Pintér Sándor belügyminiszter levélben tájékoztatta a Magyar Orvosi Kamarát arról, a javaslatok közül mit fogadott meg a kormány. Kiderült, a szolgálati jogviszonyról szóló szerződéseket pár hónapos csúszással kapják meg az orvosok, a béremelés viszont ettől függetlenül év elejétől jár. A kamara elnöke, Kincses Gyula elégedett. ","shortLead":"Pintér Sándor belügyminiszter levélben tájékoztatta a Magyar Orvosi Kamarát arról, a javaslatok közül mit fogadott meg...","id":"20201127_pinter_level_orvosi_kamara_atvezenyles_masodallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5447305-805c-4527-8524-df89fbdd0688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61222d37-739f-40ee-9753-1d248f81663b","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_pinter_level_orvosi_kamara_atvezenyles_masodallas","timestamp":"2020. november. 27. 14:06","title":"Döntött a kormány az orvosok átvezényléséről és a másodállások korlátozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8188b8be-ea43-44d0-94e3-8c14229c2f8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Antiszemita támadás történhetett. Egy hónap sem telt el azóta, hogy egy terrorista a város legnagyobb zsinagógájánál nyitott tüzet a járókelőkre.","shortLead":"Antiszemita támadás történhetett. Egy hónap sem telt el azóta, hogy egy terrorista a város legnagyobb zsinagógájánál...","id":"20201127_becs_antiszemita_tamadas_rabbi_kes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8188b8be-ea43-44d0-94e3-8c14229c2f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289eafe6-4364-4499-b46e-4f70be6f647d","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_becs_antiszemita_tamadas_rabbi_kes","timestamp":"2020. november. 27. 07:36","title":"Késsel támadtak egy rabbira Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c05cdb9-788d-43e8-8c62-ca14422874ec","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Egy vállalkozás vezetése nagy körültekintést igényel, de gyakran még a legnagyobb elővigyázatosság sem elegendő ahhoz, hogy kivédjük a céget fenyegető különféle veszélyeket. A stabil üzletmenet érdekében kiváltképp érdemes biztosításokkal védekezni, ezzel is a lehető legalacsonyabbra csökkentve a napi működésből eredő váratlan helyzetek negatív hatásait. A magyar kis- és közepes vállalkozások azonban gyakran rendkívül alulbiztosítottak, legnagyobb részük csak a szükséges, kötelezően előírt (akár banki, akár szabályozó hatósági, vagy köztestületi) biztosítási előírásokra szóló fedezetek megvásárlására költ. Fenyegető veszélyek azonban vannak bőven. Nézzük, melyek a vállalkozásokra leselkedő legnagyobb potenciális veszélyforrások!","shortLead":"Egy vállalkozás vezetése nagy körültekintést igényel, de gyakran még a legnagyobb elővigyázatosság sem elegendő ahhoz...","id":"allianz_20201127_10_dolog_vallakozas_biztositas_veszhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c05cdb9-788d-43e8-8c62-ca14422874ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3556bd71-f517-490a-b587-7f4499ea1e21","keywords":null,"link":"/brandcontent/allianz_20201127_10_dolog_vallakozas_biztositas_veszhelyzet","timestamp":"2020. november. 27. 11:30","title":"10 dolog, amire érdemes felkészülni, ha vállalkozása van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindennapi ügyintézés is nehézkesebbé vált a koronavírus-kockázat, illetve a járvány megfékezésére bevezetett korlátozások miatt. Vélhetően ezért döntött úgy tavasz után most is a Huawei, hogy az ügyfelek javára változtat garanciális feltételein.","shortLead":"A mindennapi ügyintézés is nehézkesebbé vált a koronavírus-kockázat, illetve a járvány megfékezésére bevezetett...","id":"20201127_huawei_garanciahosszabbitas_jotallasi_ido_2021_marcius","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f6f611-a8a9-481f-b47c-bfa8a655fb54","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_huawei_garanciahosszabbitas_jotallasi_ido_2021_marcius","timestamp":"2020. november. 27. 20:33","title":"A Huawei 3 hónappal meghosszabbítja a most lejáró garanciákat Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c98795-78dc-47db-8f7c-de7cfaa56d70","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem jönne jól egy megállapodás nélküli kilépés, pláne, hogy a járvány miatt a britek így is az elmúlt 300 év legsúlyosabb válságával néznek szembe.","shortLead":"Nem jönne jól egy megállapodás nélküli kilépés, pláne, hogy a járvány miatt a britek így is az elmúlt 300 év...","id":"20201127_Barnier_Londonban_brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57c98795-78dc-47db-8f7c-de7cfaa56d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664011d5-2eb2-4a76-ab55-0d601358544d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_Barnier_Londonban_brexit","timestamp":"2020. november. 27. 12:30","title":"Barnier Londonban: Továbbra is fennállnak a jelentős nézetkülönbségek a Brexit ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b462bc-73d1-451d-8d60-060ab1df99c8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vérvizsgálatok szerint megnő az űrhajósok stresszszintje, ha hosszabb időn át tartózkodnak súlytalanságban. A vérükben egy bizonyos DNS-részecske, a cfDNS koncentrációja emelkedik meg.","shortLead":"A vérvizsgálatok szerint megnő az űrhajósok stresszszintje, ha hosszabb időn át tartózkodnak súlytalanságban...","id":"20201127_sott_kelly_urhajos_sulytalansag_stressz_cfdns","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b462bc-73d1-451d-8d60-060ab1df99c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1417aab0-17ad-4c7c-ba73-f1057836d89b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_sott_kelly_urhajos_sulytalansag_stressz_cfdns","timestamp":"2020. november. 27. 11:33","title":"Megvizsgálták a rekorder amerikai űrhajós vérét, érdekes eredményre jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Optimistán nyilatkozott a fejlesztés alatt álló koronavírus-vakcinákról és a járvány terjedéséről is Szlávik János főorvos az M1-en.","shortLead":"Optimistán nyilatkozott a fejlesztés alatt álló koronavírus-vakcinákról és a járvány terjedéséről is Szlávik János...","id":"20201128_Szlavik_Janos_koronavirus_tetozes_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba12b8d-07b8-4365-84b4-9b1e3e81248f","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Szlavik_Janos_koronavirus_tetozes_vakcina_oltas","timestamp":"2020. november. 28. 14:40","title":"Szlávik János arra tippel, még karácsony előtt tetőzhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bíznak benne, hogy az egyetemet fenntartó kuratórium nem él újonnan kapott felhatalmazásával. ","shortLead":"Bíznak benne, hogy az egyetemet fenntartó kuratórium nem él újonnan kapott felhatalmazásával. ","id":"20201126_SZFE_kormanyrendelet_oktatas_felev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7873da3-d0fd-44a8-93da-40de4d1d85b9","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_SZFE_kormanyrendelet_oktatas_felev","timestamp":"2020. november. 26. 16:26","title":"Reagált az SZFE hallgatósága arra a hírre, hogy megsemmisíthetik a félévüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]