[{"available":true,"c_guid":"d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kilenc új útvonalat jelentett be a Wizz Air Cardiffból.","shortLead":"Kilenc új útvonalat jelentett be a Wizz Air Cardiffból.","id":"20201203_Wizz_Air_brit_bazis_wales","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c8fd36-d8f8-4e06-9571-31973437e3e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_Wizz_Air_brit_bazis_wales","timestamp":"2020. december. 03. 16:15","title":"Újabb brit bázist nyitott a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fideszes politikus gestapózós kiszólása miatt szeretnék már a jövő héten megejteni a szavazást Deutsch tagságáról. Megszereztük az aláírók névsorát, van köztük német, osztrák és lengyel politikus is. ","shortLead":"A fideszes politikus gestapózós kiszólása miatt szeretnék már a jövő héten megejteni a szavazást Deutsch tagságáról...","id":"20201202_epp_deutsch_tamas_manfred_weber_europai_neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb3c3d4-10e6-4fdc-9068-6371210f558e","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_epp_deutsch_tamas_manfred_weber_europai_neppart","timestamp":"2020. december. 02. 16:59","title":"Már harmincan akarják kizárni Deutsch Tamást az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanvásárlás és a lakásbérlés is olcsóbbá válhat a piaci szereplők többsége szerint – erre jutott a GKI felmérése. A fővárosi és a vidéki lakáspiaci index ellenkező irányba mozdult, ilyen általában akkor történik meg, ha nagy a bizonytalanság a piacon.","shortLead":"Az ingatlanvásárlás és a lakásbérlés is olcsóbbá válhat a piaci szereplők többsége szerint – erre jutott a GKI...","id":"20201203_GKI_lakas_arak_ingatlanpiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ceee40-8a27-4bc7-9299-1aee9b87d1de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_GKI_lakas_arak_ingatlanpiac","timestamp":"2020. december. 03. 09:14","title":"GKI: Eshet a lakások ára a következő egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91a27d9-b9c6-4dc2-acb3-3644f7ee5070","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Azt kínálták szolgáltatásként autókat vásárlóknak, hogy segítenek megspórolni a vagyonátírási illetéket.","shortLead":"Azt kínálták szolgáltatásként autókat vásárlóknak, hogy segítenek megspórolni a vagyonátírási illetéket.","id":"20201202_Tobb_mint_300_auto_atirasaval_ugyeskedeett_egy_csalo_paros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a91a27d9-b9c6-4dc2-acb3-3644f7ee5070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a052ae2-1e28-4fcf-b451-cc9118870940","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_Tobb_mint_300_auto_atirasaval_ugyeskedeett_egy_csalo_paros","timestamp":"2020. december. 02. 16:01","title":"Több mint 300 autó adásvételi papírjával trükköztek csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490bddb8-72a9-45f4-83c7-f04caf297ad2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Karácsonyi vásárok nélkül jön az idei karácsony Bécsben.","shortLead":"Karácsonyi vásárok nélkül jön az idei karácsony Bécsben.","id":"20201203_Ez_az_advent_Becsben_is_mas_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=490bddb8-72a9-45f4-83c7-f04caf297ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9e96df-ce97-4679-ada4-8a476a5510a4","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Ez_az_advent_Becsben_is_mas_lesz","timestamp":"2020. december. 03. 09:46","title":"Ez az advent Bécsben is más lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sorsolás élőben ment, a tévében. Nem lehetetlen ilyen kombinációkat kihúzni, de a játékosok szerint csalás történhetett.","shortLead":"A sorsolás élőben ment, a tévében. Nem lehetetlen ilyen kombinációkat kihúzni, de a játékosok szerint csalás...","id":"20201203_del_afrika_lotto_lottosorsolas_csalas_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80901f6-2648-462a-aaff-a94a9e763fe5","keywords":null,"link":"/elet/20201203_del_afrika_lotto_lottosorsolas_csalas_vizsgalat","timestamp":"2020. december. 03. 19:35","title":"Sokan csalást kiáltottak, miután az 5, 6, 7, 8, 9 és 10-es számokat húzták a dél-afrikai lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök szerint az ügyben minden hazugság, Szájer Józsefet bárki zsarolhatta, Orbán pedig hagyta.","shortLead":"A volt miniszterelnök szerint az ügyben minden hazugság, Szájer Józsefet bárki zsarolhatta, Orbán pedig hagyta.","id":"20201202_gyurcsany_ferenc_szajer_jozsef_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a04ae2c-69fd-4c37-b051-464f96f94019","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_gyurcsany_ferenc_szajer_jozsef_orban_viktor","timestamp":"2020. december. 02. 13:26","title":"Gyurcsány a Szájer-botrányról: „Orbán és Szájer a két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IBM jelentése szerint a hackerek most már nem a kutatólaboratóriumokra összpontosítanak, hanem a logisztikai lánc azon elemére, ami az oltások tárolásáért felelős.","shortLead":"Az IBM jelentése szerint a hackerek most már nem a kutatólaboratóriumokra összpontosítanak, hanem a logisztikai lánc...","id":"20201204_hackertamadas_koroanvirus_vakcina_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3079e8-52e5-49e2-b0cb-661d78da9dc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_hackertamadas_koroanvirus_vakcina_vedooltas","timestamp":"2020. december. 04. 08:33","title":"A legérzékenyebb ponton támadhatják a hackerek a Covid-védőoltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]