Cikkünk folyamatosan frissül.

A műsorvezető Nagy Katalin kezdésként rögtön azt kérdezte a kormányfőtől, mit szól ahhoz, hogy Jaroslaw Govin lengyel miniszterelnök-helyettes csütörtök este bejelentette, hogy Lengyelország kész feladni a vétószándékot az EU 2021-2027 költségvetésével, illetve a koronavírus utáni helyreállítást segítő alappal kapcsolatban is. Az 1,8 ezer milliárd eurós pénzügyi csomagot azzal a feltétellel hajlandók elfogadni, ha ahhoz egy részletes magyarázatot fűznek az uniós források lehívását érintő jogállamisági feltételrendszerről.

Orbán Viktor megerősítette: a feltételrendszert nem fogadják el, de időt veszíteni nem szabad. Azt javasolták korábban a németeknek, hogy a két dolgot külön kell választani, vagyis tegyék félre a jogállamisági rendeletet és később tárgyaljanak róla, hogy addig gyorsan is el lehessen fogadni a költségvetést. Erről állapodtak meg a lengyel kormánnyal is, amit mindkét kormányfő aláírt.

Az a megoldás, amit a lengyel miniszterelnök-helyettes jelentett be, "nem fog menni".

Orbán kiemelte, hogy az egész ügy középpontjában továbbra is arról szól, hogy kényszeríteni lehessen Magyarországot a bevándorlás elfogadására. Viszont a miniszterelnök nem tud olyat elképzelni, hogy a magyarokat és a lengyeleket kihagyják a megállapodásból.

"Ha tehetném, Magyarország ebben nem venne részt" - mondta a miniszterelnök a közös uniós hitelfelvételről. Szerinte ugyanis ha valamelyik tagállam nem tudja visszafizetni a pénzt, akkor a többi tagállamnak kell megtennie. Azért veszünk benne részt, mert ez egy szolidaritási gesztus a nehezebb helyzetben lévő tagállamokkal szemben. Úgy beállítani, hogy probléma lenne Magyarországnak ebből kimaradni, hiba lenne - tette hozzá.

"Őmiattuk nem lesz pénz, nem mi miattunk" - utalt a kormányfő azokra a tagállamokra, melyek össze akarják kapcsolni a költségvetést a jogállamisági feltételekkel. Vagyis a magyar és a lengyel kormányon kívül az összesre.

Nagy Katalin ismét a bevándorlásra terelte a szót, arról kérdezte Orbánt, mit szól ahhoz, hogy az unió "szavazati jogokat is akar adni a migránsoknak", sőt a politikai életbe is be akarja őket vonni. A kormányfő szerint ezen nincs mit meglepődni, hiszen pont ez a Soros-terv. Hiszen ha majd a migránsok szavazati jogot fognak kapni, akkor "azokra fognak szavazni, akik behozták őket, a baloldali pártokra". A kormányfő szerint a magyar baloldal is ezt akarja, "ide is bejönnek a migránsok, akiknek megadják az állampolgárságot, majd ők a baloldalra fognak szavazni, akik nyernek ugyan, de az állam veszít”.

Húsz perc után a vírushelyzetről és a vakcinákról is szó esik. Orbán szerint "Brüsszel kapott egy nagy pofont". Mindenki azt mondja, milyen nagy baj, hogy Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból, ehhez képest ők már a jövő héten kezdik az oltást, az Európai Unió pedig még sehol nincs. Orbán szerint ez is azt mutatja, hogy aki kilépett és a saját útját járta, az hamarabb tudja megvédeni a saját polgárait. "Ez nagy lecke volt" - mondta.

A kormányfő azt ígérte, mindent meg fog tenni, hogy akárhonnan is, de legyen vakcina. A regisztráció is hamarosan elindul, de Orbán arra is emlékeztetett, hogy az oltás nem a regisztráció sorrendjében fog menni. Az operatív törzs már elkészítette az oltási tervet, először az egészségügyi dolgozók, utána pedig a "súlyos állapotban lévők" kapják meg az oltást, ezután jön mindenki más.

December 11-e után hogyan alakulnak a korlátozások? Tette fel a kérdést Nagy Katalin. Orbán erre még nem tudott válaszolni, de elmondta, hogy csütörtökön tárgyalt erről a járványügyi szakemberekről, ma pedig az egészségügi tudományos tanácsot hallgatja mg, szombaton pedig gazdasági szakemberekkel tárgyal. Hétfő reggel hat órai operatív törzs döntésén fog döntés születni a karácsonyi és a januári korlátozásokról.

Annyit Orbán elárult, hogy a járványügyi szakemberek mereven elleneznek bármiféle enyhítést.

Az interjú végén a romániai parlamenti választásokról is szó esett. Orbán szerint Románia fontos ország a számunkra, a negyedik legfontosabb exportpiacunk, az ott élő magyarokkal összekapcsolódtunk. Románia és Magyarország érdeke, hogy mindkét országban stabil kormány legyen, és minden erdélyi magyart arra kér, hogy menjen el szavazni és támogassa az RMDSZ jelöltjeinek listáját.