Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99009702-5c13-4c68-8c30-131243a1d4c5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Mona Lisa felülvizsgálatán is részt vehet, aki sikeresen licitál.","shortLead":"A Mona Lisa felülvizsgálatán is részt vehet, aki sikeresen licitál.","id":"20201201_Digitalis_arveressel_probal_bevetelhez_jutni_a_vilag_legnagyobb_muzeuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99009702-5c13-4c68-8c30-131243a1d4c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7b24a9-0033-480f-aede-439e20767682","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_Digitalis_arveressel_probal_bevetelhez_jutni_a_vilag_legnagyobb_muzeuma","timestamp":"2020. december. 01. 10:56","title":"Digitális árveréssel próbál bevételhez jutni a világ legnagyobb múzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen keddig nem derült ki, miért mondott le valójában Szájer József az európai parlamenti mandátumáról. A belga ügyészség közleménye szerint Szájer egy olyan partin vett részt péntek este, amelyen rajtaütöttek a rendőrök, az ereszcsatornán menekülni próbáló képviselő hátizsákjában pedig drogot is találtak. Szájer azt állítja, a drog nem az övé. ","shortLead":"Egészen keddig nem derült ki, miért mondott le valójában Szájer József az európai parlamenti mandátumáról. A belga...","id":"20201201_Fidesz_Szajer_az_egyeduli_helyes_dontest_hozta_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d33973-68a2-49d3-98cd-2a1368446c8e","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Fidesz_Szajer_az_egyeduli_helyes_dontest_hozta_meg","timestamp":"2020. december. 01. 18:02","title":"Fidesz: Szájer az egyedüli helyes döntést hozta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c41a2a-eed6-44a9-828b-9fece25d1325","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Története legnagyobb felvásárlását hajtja végre a felhőalapú ügyfélkapcsolat-menedzselési megoldásokat kínáló Salesforce – közölte magyar idő szerint kedd este a vállalat.","shortLead":"Története legnagyobb felvásárlását hajtja végre a felhőalapú ügyfélkapcsolat-menedzselési megoldásokat kínáló...","id":"20201201_slack_felvasarlas_salesforce","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52c41a2a-eed6-44a9-828b-9fece25d1325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8532ddd5-ea54-4a64-ac7f-1474fada37f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_slack_felvasarlas_salesforce","timestamp":"2020. december. 01. 23:28","title":"7,6 billió forintért megveszi a Slacket a Salesforce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62058e2-53ca-4209-9577-682ad085f0ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Facebookon alakult egy csoport, ahol Haska Béla, a CPg zenekar második énekesének gyűjtenek adományokat. ","shortLead":"Facebookon alakult egy csoport, ahol Haska Béla, a CPg zenekar második énekesének gyűjtenek adományokat. ","id":"20201202_Fedel_nelkul_el_a_legendas_punk_zenekar_frontembere__gyujtes_indult_erte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f62058e2-53ca-4209-9577-682ad085f0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc1a4bd-58f3-4dfb-bcea-c5cf37bd5926","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Fedel_nelkul_el_a_legendas_punk_zenekar_frontembere__gyujtes_indult_erte","timestamp":"2020. december. 02. 10:01","title":"Fedél nélkül él a legendás punk zenekar egykori frontembere – gyűjtés indult érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ac41a3-436c-4437-bcf0-5c1b21da7262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugati országrészben eshet ónos eső.","shortLead":"A nyugati országrészben eshet ónos eső.","id":"20201201_onos_eso_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5ac41a3-436c-4437-bcf0-5c1b21da7262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ee1284-2e04-48db-813e-373a8abc8143","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_onos_eso_figyelmeztetes","timestamp":"2020. december. 01. 14:09","title":"Ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést több megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed281d54-6c7c-4c22-8de9-d0789694bc99","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Sir James a kontinenst is elhagyja.","shortLead":"Sir James a kontinenst is elhagyja.","id":"20201201_Szingapurba_helyezi_at_fohadiszallasat_a_Brexithivo_brit_uzletember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed281d54-6c7c-4c22-8de9-d0789694bc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b86883-3b8f-48ea-949c-280ae5eb7656","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_Szingapurba_helyezi_at_fohadiszallasat_a_Brexithivo_brit_uzletember","timestamp":"2020. december. 01. 16:16","title":"Szingapúrba helyezi át főhadiszállását a Brexit-hívő brit üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852af1c4-3bc6-4bf7-8f34-3ab3fd4c9c49","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"A mobiltelefonunk az életünk része, és egyre inkább elengedhetetlen kelléke. Már rég nem csak telefonálásra és üzenetküldésre használhatjuk, hanem az életünk szinte minden szegmensében képes segítséget nyújtani. Ehhez viszont jó, ha ismerjük a megfelelő applikációkat. Tudta, hogy létezik app arra is, hogy megtaláljuk az éppen nekünk való alkalmazást? Cikkünkben mutatunk pár példát. \r

","shortLead":"A mobiltelefonunk az életünk része, és egyre inkább elengedhetetlen kelléke. Már rég nem csak telefonálásra és...","id":"huawei_20201102_mobilapp_alkalmazas_kereses_mindennapi_hasznalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=852af1c4-3bc6-4bf7-8f34-3ab3fd4c9c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52613a2b-75b6-488e-aec5-8a2452660ef8","keywords":null,"link":"/brandcontent/huawei_20201102_mobilapp_alkalmazas_kereses_mindennapi_hasznalat","timestamp":"2020. december. 02. 15:30","title":"Fogd a telefonod és éld az életed, ennyire egyszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cdb303-6e57-44b4-b7e7-ede2395c845b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"2–4 kilogrammnyi kőzetet hoznának vissza a Földre a kínai űrkutatók.","shortLead":"2–4 kilogrammnyi kőzetet hoznának vissza a Földre a kínai űrkutatók.","id":"20201201_leszallt_a_kinai_holdszonda_csango5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03cdb303-6e57-44b4-b7e7-ede2395c845b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d64e33-825e-400d-9c77-6b3377eba245","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_leszallt_a_kinai_holdszonda_csango5","timestamp":"2020. december. 01. 19:26","title":"Egyben leszállt a kínai holdszonda, nemsokára elkezdi gyűjteni a Hold köveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]