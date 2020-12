Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"066f09d7-3adf-4acb-996d-2ab118f84b9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavaly év végén frissült testvérpár az Audi RS5 Sportback és Cupéból, most ez utóbbi, a kétajtós változat kapott egy kellemes tuningcsomagot. ","shortLead":"A tavaly év végén frissült testvérpár az Audi RS5 Sportback és Cupéból, most ez utóbbi, a kétajtós változat kapott...","id":"20201203_ABT_Audi_RS5_Coupe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=066f09d7-3adf-4acb-996d-2ab118f84b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ef248a-1d09-4049-9ec2-d4353711ead6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_ABT_Audi_RS5_Coupe","timestamp":"2020. december. 03. 16:00","title":"Visszafogott tuninggal lett igazán izgalmas az Audi RS5 Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62058e2-53ca-4209-9577-682ad085f0ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Facebookon alakult egy csoport, ahol Haska Béla, a CPg zenekar második énekesének gyűjtenek adományokat. ","shortLead":"Facebookon alakult egy csoport, ahol Haska Béla, a CPg zenekar második énekesének gyűjtenek adományokat. ","id":"20201202_Fedel_nelkul_el_a_legendas_punk_zenekar_frontembere__gyujtes_indult_erte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f62058e2-53ca-4209-9577-682ad085f0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc1a4bd-58f3-4dfb-bcea-c5cf37bd5926","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Fedel_nelkul_el_a_legendas_punk_zenekar_frontembere__gyujtes_indult_erte","timestamp":"2020. december. 02. 10:01","title":"Fedél nélkül él a legendás punk zenekar egykori frontembere – gyűjtés indult érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Minden eddiginél részletesebb és a politikai szálat egyre jobban kidomborító emlékekről számol be annak a házibulinak a szervezője, aki vendégül látta múlt hét pénteken Szájer Józsefet. Az állításai között azonban akadnak ellentmondások. ","shortLead":"Minden eddiginél részletesebb és a politikai szálat egyre jobban kidomborító emlékekről számol be annak a házibulinak...","id":"20201203_Egyre_tobb_mindenre_emlekszik_a_Szajerbuli_szervezoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f6d9bb-e45c-4c52-961f-6d8a577070c6","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Egyre_tobb_mindenre_emlekszik_a_Szajerbuli_szervezoje","timestamp":"2020. december. 03. 13:57","title":"Egyre több mindenre emlékszik a Szájer-buli szervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b38b21-c588-4731-b30d-738e7c439781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ceglédi vasútvonalon rámolhattak ki több szerelvényt is.","shortLead":"A ceglédi vasútvonalon rámolhattak ki több szerelvényt is.","id":"20201203_tehervonat_cegled_fosztogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22b38b21-c588-4731-b30d-738e7c439781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d66fd1-e14d-4eea-8238-b01164d86b1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_tehervonat_cegled_fosztogatas","timestamp":"2020. december. 03. 11:52","title":"Több karton kötszer, 400 pár női cipő – ezeket mind tehervonatokból lophatta el két férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Karácsonyi ajándékként két újabb ágazatot nyújt át a kormány az általa kiválasztott vállalkozónak.","shortLead":"Karácsonyi ajándékként két újabb ágazatot nyújt át a kormány az általa kiválasztott vállalkozónak.","id":"20201202_Meszaros_Lorinc_es_a_Mol_versenyezhetnek_a_magyarok_szemeteert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1739124-9a2f-425e-b753-f06a56dedc8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_Meszaros_Lorinc_es_a_Mol_versenyezhetnek_a_magyarok_szemeteert","timestamp":"2020. december. 02. 12:30","title":"A szemét lehet a következő nagy állami konc(esszió) Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201a9faa-2132-4885-bdd2-b9703210bbc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap hosszan ír arról, hogy Soros újra támad, de a fideszes Szájer József \"házibulis\" botrányáról csak nagyon visszafogottan tájékozódhat az olvasójuk.","shortLead":"A Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap hosszan ír arról, hogy Soros újra támad, de a fideszes Szájer József \"házibulis\"...","id":"20201202_szajer_jozsef_orgia_brusszel_kormanykozeli_sajto_lapok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=201a9faa-2132-4885-bdd2-b9703210bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e64ac0-2a5a-474c-b3c0-7a81601ba8a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_szajer_jozsef_orgia_brusszel_kormanykozeli_sajto_lapok","timestamp":"2020. december. 02. 10:27","title":"Mit gondol, hogyan tálalják a Fidesz-közeli lapok a Szájer-ügyet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a mostaninál hosszabb videókat szeretne gyártatni a felhasználókkal a TikTok, már lehetővé is tették néhányuknak, hogy 3 perces videókat töltsenek fel.","shortLead":"A jelek szerint a mostaninál hosszabb videókat szeretne gyártatni a felhasználókkal a TikTok, már lehetővé is tették...","id":"20201202_tiktok_hosszu_videok_tesztelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df047ed8-7a8b-4c70-93e2-3ec17ab7b3f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_tiktok_hosszu_videok_tesztelese","timestamp":"2020. december. 02. 18:03","title":"Most a TikTok másolná le a YouTube-ot: jöhetnek a 3 perces videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b4da22-c181-4fd8-9cde-2bde4567927b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Lassan negyven éve éli életét a Lillafüred melletti völgyben Hoitsy György, akinek a pisztrángjáért az ország másik feléből is elzarándokolnak a halkedvelők. A Lillafüredi Pisztrángtelep vezetője arról mesélt a hvg.hu-nak, milyen munka van emögött, de megismertük különleges tigrispisztrángjának a titkát és azt is, mit keres a bajai halászlében nori.","shortLead":"Lassan negyven éve éli életét a Lillafüred melletti völgyben Hoitsy György, akinek a pisztrángjáért az ország másik...","id":"20201203_lillafured_pisztrang_hoitsy_gyorgy_aranyszalag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6b4da22-c181-4fd8-9cde-2bde4567927b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8105db07-4612-4fd8-b048-0a9ad5647600","keywords":null,"link":"/kkv/20201203_lillafured_pisztrang_hoitsy_gyorgy_aranyszalag","timestamp":"2020. december. 03. 20:00","title":"Akik mindenkinél jobban élvezik a hidegfrontot: Lillafüred híres pisztrángjai nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]