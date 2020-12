Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött az inflációkövetés miatt megemelt árú 2021-es matricák előértékesítése.","shortLead":"Megkezdődött az inflációkövetés miatt megemelt árú 2021-es matricák előértékesítése.","id":"20201207_matol_kaphatok_a_dragabb_jovo_evi_autopalyamatricak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd835215-7fe7-4a99-8219-10b5bc78e01e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_matol_kaphatok_a_dragabb_jovo_evi_autopalyamatricak","timestamp":"2020. december. 07. 07:59","title":"Mától kaphatók a megdrágult jövő évi autópálya-matricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészségügyre ezzel szemben 50,7 milliárd forintot csoportosítottak át tavasz óta.","shortLead":"Egészségügyre ezzel szemben 50,7 milliárd forintot csoportosítottak át tavasz óta.","id":"20201207_Sportkormany_koronavirusjarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75044080-2e8a-4e0f-a4be-36ceadd2e87c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_Sportkormany_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. december. 07. 08:09","title":"Több mint 140 milliárd forintot költött a kormány a sportra a koronavírus-járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644e5769-a385-4330-8a99-5114231ccffe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Gázból, biomasszából és napból fog áramot termelni a Mátrai Erőmű, miután a szenes blokkokat leállítják és leszerelik.","shortLead":"Gázból, biomasszából és napból fog áramot termelni a Mátrai Erőmű, miután a szenes blokkokat leállítják és leszerelik.","id":"20201207_Vegleg_eldolt_a_Matrai_Eromu_sorsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=644e5769-a385-4330-8a99-5114231ccffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15cbeb8d-0ed4-453b-bca5-8de748de5270","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_Vegleg_eldolt_a_Matrai_Eromu_sorsa","timestamp":"2020. december. 07. 09:49","title":"Végleg eldőlt a Mátrai Erőmű sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróság megadta a mentesítést Hajdú Péternek, így maradhat a Media Vivantis Zrt. élén. A cég meg is erősítette, hogy nem váltják le a vezérigazgatót.","shortLead":"A bíróság megadta a mentesítést Hajdú Péternek, így maradhat a Media Vivantis Zrt. élén. A cég meg is erősítette...","id":"20201208_vezerigazgato_Hajdu_Peter_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a97f148-b692-4046-8c84-b4540da7430f","keywords":null,"link":"/kkv/20201208_vezerigazgato_Hajdu_Peter_itelet","timestamp":"2020. december. 08. 17:38","title":"Az elítélése ellenére is vezérigazgató marad Hajdú Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae0fd92-d66e-4cce-9a0b-91c7fe14e145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Edda frontembere kiváló kondícióban volt, de a vírus leterítette. Azóta sincs teljesen rendben.","shortLead":"Az Edda frontembere kiváló kondícióban volt, de a vírus leterítette. Azóta sincs teljesen rendben.","id":"20201208_pataky_attila_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eae0fd92-d66e-4cce-9a0b-91c7fe14e145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf9eb8c-1642-4c29-9e1c-b9f536d6b02c","keywords":null,"link":"/elet/20201208_pataky_attila_koronavirus","timestamp":"2020. december. 08. 07:43","title":"Pataky Attila még mindig szenved a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a099f0c-0901-4270-9b63-db6bb99e8231","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A második helyezett a Zebra lett, azaz Molnár Áron. ","shortLead":"A második helyezett a Zebra lett, azaz Molnár Áron. ","id":"20201206_Alarcos_enekes_gyoztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a099f0c-0901-4270-9b63-db6bb99e8231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d551f96-c8ea-4fe7-929c-b39fca16e975","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Alarcos_enekes_gyoztes","timestamp":"2020. december. 06. 21:50","title":"Miller Dávid volt a Banán, ő nyerte az Álarcos énekest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"","category":"elet","description":"Sokan keresnek a népszerű videómegosztón fogyási tippeket, „akár egészségteleneket is”.","shortLead":"Sokan keresnek a népszerű videómegosztón fogyási tippeket, „akár egészségteleneket is”.","id":"20201208_Mar_nem_olyan_konnyu_az_anorexiat_nepszerusiteni_a_TikTokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d05ed0d-187c-466c-ba0b-57139499aa2a","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Mar_nem_olyan_konnyu_az_anorexiat_nepszerusiteni_a_TikTokon","timestamp":"2020. december. 08. 11:44","title":"Már nem olyan könnyű az anorexiát népszerűsíteni a TikTokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A csoportszintű elektromosítási tervek határozhatják meg a magyarországi autógyárak sorsát. A nagy gyáraknak könnyebb dolguk van az átállással, a beszállítók feladata nehezebb.","shortLead":"A csoportszintű elektromosítási tervek határozhatják meg a magyarországi autógyárak sorsát. A nagy gyáraknak könnyebb...","id":"20201207_elektromos_auto_jarmu_gyarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bc7ce4-84ac-4ea0-99a2-f7a86d4a908d","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_elektromos_auto_jarmu_gyarak","timestamp":"2020. december. 07. 06:16","title":"Sok beszállító még nem vett tudomást arról, hogy az elektromos autókkal is foglalkozni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]