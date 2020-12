Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dbe44fe-606d-44ab-866b-7eb21b65c791","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók, köztük Pan Csien-vej híres kvantumfizikus bejelentették, hogy jelentős áttöréshez érkeztek a kvantum-számítástechnika területén, elérve az úgynevezett kvantumfölényt. A kutatócsoport létrehozott egy kvantumszámítógép-prototípust (Csiucsang), amely maximum 76 foton észlelésére volt képes.","shortLead":"Kínai kutatók, köztük Pan Csien-vej híres kvantumfizikus bejelentették, hogy jelentős áttöréshez érkeztek...","id":"20201207_kina_kvantumfoleny_kvantum_szamitastechnika_csiucsang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dbe44fe-606d-44ab-866b-7eb21b65c791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64b3daf-ae3a-4e13-865a-805430329969","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_kina_kvantumfoleny_kvantum_szamitastechnika_csiucsang","timestamp":"2020. december. 07. 14:14","title":"Kína csinált egy számítógépet, ami 3 perc alatt old meg egy 500 millió évig tartó számítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad029784-db1c-45dd-b35a-431513d85140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat éjjel az M7-es autópályán fogták el azt az embercsempészt, aki szír férfiakat szállított egy kisteherautóban.\r

\r

","shortLead":"Szombat éjjel az M7-es autópályán fogták el azt az embercsempészt, aki szír férfiakat szállított...","id":"20201206_Elfogtak_egy_lengyel_embercsempeszt_36_utasaval_a_kocsijaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad029784-db1c-45dd-b35a-431513d85140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add9ebc0-a9b6-46f4-a538-8e8796404784","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Elfogtak_egy_lengyel_embercsempeszt_36_utasaval_a_kocsijaban","timestamp":"2020. december. 06. 13:16","title":"Elfogtak egy lengyel embercsempészt 36 utassal a kocsijában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 74 éves szakorvos több tízezer forintot kért pácienseitől az egyébként a tb által finanszírozott beavatkozásokért.","shortLead":"A 74 éves szakorvos több tízezer forintot kért pácienseitől az egyébként a tb által finanszírozott beavatkozásokért.","id":"20201207_Ugyeszseg_korrupt_nogyogyasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2892aa5-9624-41f8-91d6-d939b7f34104","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Ugyeszseg_korrupt_nogyogyasz","timestamp":"2020. december. 07. 09:57","title":"Börtönbe küldené és eltiltaná a foglalkozásától a korrupt nőgyógyászt az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6130bcf4-cd94-4d5b-a416-5c604888efa5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ellenzékben minden irányzatra két párt is jut. Jobbik-hashtag és más furcsa szimbólumok: olyan mintha csak a grafikusok kedvéért csinálnák az egészet. A Duma Aktuál áttekinti, hogy milyen konstrukcióban mennek neki a választásnak Orbán Viktor kihívói. De mi is az az ELEGY és az ISZOM?","shortLead":"Az ellenzékben minden irányzatra két párt is jut. Jobbik-hashtag és más furcsa szimbólumok: olyan mintha csak...","id":"20201207_Duma_Aktual_Ellenzeki_osszefogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6130bcf4-cd94-4d5b-a416-5c604888efa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29f8e90-1f3c-46ab-b011-eab86297fb3c","keywords":null,"link":"/360/20201207_Duma_Aktual_Ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. december. 07. 17:00","title":"Duma Aktuál az ellenzéki összefogásról: Mintha hurkából akarnának disznót csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A korábbi versenyeken elmaradtak az eredményei a várakozástól. ","shortLead":"A korábbi versenyeken elmaradtak az eredményei a várakozástól. ","id":"20201206_Hosszu_Katinka_kihagyja_a_jovo_heti_orszagos_bajnoksagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03146309-f399-4743-9c87-e383101d4a0d","keywords":null,"link":"/sport/20201206_Hosszu_Katinka_kihagyja_a_jovo_heti_orszagos_bajnoksagot","timestamp":"2020. december. 06. 12:16","title":"Hosszú Katinka kihagyja a jövő heti országos bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat a tabella utolsó helyén áll, a vasárnapi meccsen is döntetlent játszott. ","shortLead":"A csapat a tabella utolsó helyén áll, a vasárnapi meccsen is döntetlent játszott. ","id":"20201206_Kirugtak_a_Honved_edzojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d32e550-7901-4a57-a951-e6d8769808e1","keywords":null,"link":"/sport/20201206_Kirugtak_a_Honved_edzojet","timestamp":"2020. december. 06. 19:20","title":"Kirúgták a Honvéd edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vita a karácsonyi zárvatartásról, elítélték a celeb Hajdú Pétert, megvannak a foci-vb-selejtezős ellenfelek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vita a karácsonyi zárvatartásról, elítélték a celeb Hajdú Pétert, megvannak a foci-vb-selejtezős ellenfelek...","id":"20201208_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87687854-a84d-4c16-bca6-1b7e0060587a","keywords":null,"link":"/360/20201208_Radar360","timestamp":"2020. december. 08. 08:00","title":"Radar360: Brüsszel feladta a leckét Orbánnak, ő meg a Néppártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egészségügyi elemző úgy véli, ezt már a tiszti főorvos is látja. ","shortLead":"Az egészségügyi elemző úgy véli, ezt már a tiszti főorvos is látja. ","id":"20201206_Kunetz_Ostoba_dontes_volt_az_idosek_vasarlasi_savja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afec2d9-ead2-4230-b67f-6332cde71d61","keywords":null,"link":"/kkv/20201206_Kunetz_Ostoba_dontes_volt_az_idosek_vasarlasi_savja","timestamp":"2020. december. 06. 17:33","title":"Kunetz: Ostoba döntés volt az idősek vásárlási sávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]