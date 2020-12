Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16d30ecf-0ff3-4d64-abab-daaf602474ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szó sem esett a koronavírus elleni oltások választhatóságával kapcsolatos keddi ellentmondásról az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Müller Cecília megszokott helyén most az NNK egyik osztályvezetője állt.","shortLead":"Egy szó sem esett a koronavírus elleni oltások választhatóságával kapcsolatos keddi ellentmondásról az operatív törzs...","id":"20201209_operativ_torzs_tajekoztatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16d30ecf-0ff3-4d64-abab-daaf602474ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c189f9-0108-416e-9d31-79555d3b5909","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_operativ_torzs_tajekoztatoja","timestamp":"2020. december. 09. 12:16","title":"Az operatív törzs ma szót sem ejtett az oltás választhatóságával kapcsolatos ellentmondásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f9e352-9bf6-4d39-bbe0-8cc45fc24b91","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros vezetőedzője szerint a fagyos talaj miatt nem ment csapatának a kombinatív játék.","shortLead":"A Ferencváros vezetőedzője szerint a fagyos talaj miatt nem ment csapatának a kombinatív játék.","id":"20201209_labdarugo_bajnokok_ligaja_ferencvaros_dinamo_kijev_szerhij_rebrov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f9e352-9bf6-4d39-bbe0-8cc45fc24b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7735b88-ba09-439e-af49-01c944d38a18","keywords":null,"link":"/sport/20201209_labdarugo_bajnokok_ligaja_ferencvaros_dinamo_kijev_szerhij_rebrov","timestamp":"2020. december. 09. 07:53","title":"Hiába a vereség, Rebrov szerint az esti volt a Fradi egyik legjobb BL-meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc8701a-6415-49c8-9633-73fc1b0956d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Posta péntektől kezdi kiküldeni a 60 évnél idősebbeknek a koronavírus elleni oltás regisztrációs lapját.","shortLead":"A Magyar Posta péntektől kezdi kiküldeni a 60 évnél idősebbeknek a koronavírus elleni oltás regisztrációs lapját.","id":"20201210_operativ_torzs_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dc8701a-6415-49c8-9633-73fc1b0956d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b19cf71-8ffd-4714-9509-ec932826124d","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_operativ_torzs_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19","timestamp":"2020. december. 10. 14:36","title":"Operatív törzs: Budapesten a XI. kerületből jelentették a legtöbb új fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9913e826-f921-40a3-b415-54404061f025","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bécsi Filharmonikusok 2021-ben is köszöntik az újévet, igaz, közönség nélkül.","shortLead":"A Bécsi Filharmonikusok 2021-ben is köszöntik az újévet, igaz, közönség nélkül.","id":"20201210_On_is_tapsolhat_a_becsi_ujevi_koncerten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9913e826-f921-40a3-b415-54404061f025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fb6469-2db1-45ea-b496-c6095e773aab","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_On_is_tapsolhat_a_becsi_ujevi_koncerten","timestamp":"2020. december. 10. 12:17","title":"Ön is tapsolhat a bécsi újévi koncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern kori tudomány legnagyobb vívmánya, hogy az emberiség képes tömeges megbetegedéseket és járványokat megelőzni oltások segítségével.","shortLead":"A modern kori tudomány legnagyobb vívmánya, hogy az emberiség képes tömeges megbetegedéseket és járványokat megelőzni...","id":"20201209_kemenesi_gabor_koronavirus_jarvany_vedolotas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08994da1-7cb4-434f-9c38-de7ecce265de","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_kemenesi_gabor_koronavirus_jarvany_vedolotas_vakcina","timestamp":"2020. december. 09. 13:03","title":"Kemenesi Gábor: A technológiának köszönhető, hogy 10 hónap alatt elkészült a koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit állami egészségügyi szolgálat számolt be két munkatársukról, akiknek az oltás után komoly allergiás reakciója lett.","shortLead":"A brit állami egészségügyi szolgálat számolt be két munkatársukról, akiknek az oltás után komoly allergiás reakciója...","id":"20201209_pfizer_vakcina_allergias_reakcio_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45aff3e7-4490-49a7-81cb-f613acbc9fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_pfizer_vakcina_allergias_reakcio_oltas","timestamp":"2020. december. 09. 12:47","title":"Nem kaphatják meg a Pfizer vakcináját azok, akiknek már volt erős allergiás reakciójuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Odavágott a járvány a sportlétesítményeknek, amelyek most akkor is takarékoskodásra kényszerülnek, ha ezzel valójában pazarolnak. Az állam segíthet, persze további közpénzek kiszórásával.","shortLead":"Odavágott a járvány a sportlétesítményeknek, amelyek most akkor is takarékoskodásra kényszerülnek, ha ezzel valójában...","id":"202049__ures_tornatermek__meghuzott_nadragszij__kivetelezes__sporcsarnokok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba9788c-4f4e-47ee-bdfb-b2f1c06055d3","keywords":null,"link":"/360/202049__ures_tornatermek__meghuzott_nadragszij__kivetelezes__sporcsarnokok","timestamp":"2020. december. 09. 07:00","title":"Ömlöttek a milliárdok a sportcsarnokokra, most meg nem lehet mit kezdeni velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kitolják a határidőket és az életkori határokat is, hogy a vészhelyzet miatt ne essen el senki a támogatás lehetőségétől.","shortLead":"Kitolják a határidőket és az életkori határokat is, hogy a vészhelyzet miatt ne essen el senki a támogatás...","id":"20201209_csok_csaladtamogatas_koronavirusveszhelyzet_hataridok_eletkori_hatarok_meghosszabbitasa_novak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881fa5fa-b333-4fe7-a349-35708393dc8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_csok_csaladtamogatas_koronavirusveszhelyzet_hataridok_eletkori_hatarok_meghosszabbitasa_novak","timestamp":"2020. december. 09. 13:13","title":"Csokos és babavárós határidőket hosszabbítanak meg a vészhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]