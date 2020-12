Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az oltások elkezdésének illúzióját kelti Orbán Viktor azzal, hogy a hét eleje óta regisztrálni lehet a vakcináért – ám egyelőre csak levélszemetet kap a polgár. ","shortLead":"Az oltások elkezdésének illúzióját kelti Orbán Viktor azzal, hogy a hét eleje óta regisztrálni lehet a vakcináért – ám...","id":"20201209_Egyelore_meg_nem_oltja_csak_kabitja_a_kormany_a_magyarokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bb3350-9cae-4243-b4a9-468948070953","keywords":null,"link":"/360/20201209_Egyelore_meg_nem_oltja_csak_kabitja_a_kormany_a_magyarokat","timestamp":"2020. december. 09. 13:00","title":"Egyelőre még nem oltja, csak kábítja a kormány a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a jövő héten megkezdődhetnek az oltások az országban.","shortLead":"Már a jövő héten megkezdődhetnek az oltások az országban.","id":"20201209_Kanada_Pfizer_BioNTech_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5909583b-8c56-4bbd-b892-7df6a3b33ab1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_Kanada_Pfizer_BioNTech_vakcina","timestamp":"2020. december. 09. 19:24","title":"Kanada is engedélyezte a Pfizer és BioNTech vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30549a16-d99f-4c22-9108-c4319c8adbd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az SZBU szóvivője szerint a szervezet nem nyomoz ilyen ügyben.

","shortLead":"Az SZBU szóvivője szerint a szervezet nem nyomoz ilyen ügyben.

","id":"20201209_beregszasz_cianvegyulet_mergezes_ertesules_szbu_cafolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30549a16-d99f-4c22-9108-c4319c8adbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15775b91-27c5-46d2-a3cb-4cb7207fedde","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_beregszasz_cianvegyulet_mergezes_ertesules_szbu_cafolat","timestamp":"2020. december. 09. 12:54","title":"Az ukrán nemzetbiztonság közölte, hogy nem nyomoznak vízmérgezés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy az érdeklődés a védőoltás iránt, bár ez csak a lakosság alig egy százaléka.\r

\r

","shortLead":"Nagy az érdeklődés a védőoltás iránt, bár ez csak a lakosság alig egy százaléka.\r

\r

","id":"20201209_koronavirus_elleni_vedooltas_regisztralok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48dc27f2-79d3-45a9-b780-0729886fe53a","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_elleni_vedooltas_regisztralok_szama","timestamp":"2020. december. 09. 15:29","title":"Egy nap alatt több mint százezren regisztráltak a koronavírus-oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa27734c-9125-4732-bb7f-976f5d8a86d2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szériát az Alkonyattól pirkadatig rendezője, Robert Rodriguez és testvére írja.","shortLead":"A szériát az Alkonyattól pirkadatig rendezője, Robert Rodriguez és testvére írja.","id":"20201210_Noi_foszereplo_Zorro_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa27734c-9125-4732-bb7f-976f5d8a86d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4592d41b-0ed5-40d9-a3d5-c6cd30152c5d","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_Noi_foszereplo_Zorro_sorozat","timestamp":"2020. december. 10. 16:26","title":"Nő alakítja Zorrót egy készülő sorozatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84776ac6-ce75-417d-8707-a94eeec63205","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elfogadást népszerűsítő mesekönyv egy példányát korábban a mihazánkos Dúró Dóra ledarálta.","shortLead":"Az elfogadást népszerűsítő mesekönyv egy példányát korábban a mihazánkos Dúró Dóra ledarálta.","id":"20201209_meseorszag_mindenkie_felolvasas_mesekonyv_magyar_szineszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84776ac6-ce75-417d-8707-a94eeec63205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d54f557-c617-4af5-b44b-0eb3305c8c78","keywords":null,"link":"/elet/20201209_meseorszag_mindenkie_felolvasas_mesekonyv_magyar_szineszek","timestamp":"2020. december. 09. 17:28","title":"Ismert magyar színészek olvasnak fel részeket a Meseország mindenkiéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Donald Tusk már kész tényként kezeli a magyar-lengyel vétó bukását. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Donald Tusk már kész tényként kezeli a magyar-lengyel vétó bukását. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201210_Radar360_Megallapodas_vetougyben_a_Brexit_vegere_is_pont_kerulhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa12dce0-e26b-40d8-b6b4-e67cfe291bea","keywords":null,"link":"/360/20201210_Radar360_Megallapodas_vetougyben_a_Brexit_vegere_is_pont_kerulhet","timestamp":"2020. december. 10. 08:00","title":"Radar360: Megállapodás vétó-ügyben, a Brexit végére is pont kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfad70b-59bf-4b82-8238-afe52d0bed3d","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"Bár az elmúlt hetekben lassulást mutat számos gazdasági mutató, összességében arra lehet számítani, hogy folytatódik a világgazdaság kilábalása a válságból. Feltételezve, hogy a jegybankok monetáris politikája továbbra is támogató marad, két tényező lehet jelentős hatással a fellendülés pályájára: az egyik az egészségügyi helyzet alakulása, a másik a költségvetési politika. Heinz Frigyes Ferdinánd, az OTP Alapkezelő vezérigazgató-helyettesének világgazdasági elemzése.","shortLead":"Bár az elmúlt hetekben lassulást mutat számos gazdasági mutató, összességében arra lehet számítani, hogy folytatódik...","id":"20201026_Vilaggazdasagi_kilatasok_OTP_Alapkezelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adfad70b-59bf-4b82-8238-afe52d0bed3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a785aab-a34f-4339-a565-df22729f1472","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201026_Vilaggazdasagi_kilatasok_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2020. december. 09. 15:30","title":"Gazdasági fellendülés: a vakcina vagy egy politikai fordulat hozza meg a változást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]