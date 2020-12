Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos változást hozott a veszélyhelyzet bevezetése, így a Babaváró igénylésénél is több minden módosult. A Bankmonitor szakértői tekintették át, mit érdemes észben tartani.","shortLead":"Számos változást hozott a veszélyhelyzet bevezetése, így a Babaváró igénylésénél is több minden módosult. A Bankmonitor...","id":"20201214_Konnyitettek_a_Babavaro_nehany_feltetelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d063452e-dcac-4450-9f41-9e4100370e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_Konnyitettek_a_Babavaro_nehany_feltetelen","timestamp":"2020. december. 14. 15:04","title":"Könnyítettek a Babaváró néhány feltételén, ezek a legfontosabb pontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c894e540-cc0e-49c7-821c-922a7eeae3a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi még táncolt is a Los Angelesből felszállni készülő repülő szárnyán, aztán leesett.","shortLead":"A férfi még táncolt is a Los Angelesből felszállni készülő repülő szárnyán, aztán leesett.","id":"20201213_Boeing_737es_szarnyara_felmaszott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c894e540-cc0e-49c7-821c-922a7eeae3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e388022c-14f3-4cf8-aeb3-570eb6b7cb17","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Boeing_737es_szarnyara_felmaszott","timestamp":"2020. december. 13. 20:55","title":"Repülő szárnyára mászott egy férfi, 5 órát késett a gép miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083dec7c-4f01-4a81-9f05-f1b7fcf5c18d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ez a 10 tanács segít megőrizni a pszichés egyensúlyunkat.","shortLead":"Ez a 10 tanács segít megőrizni a pszichés egyensúlyunkat.","id":"20201213_Jo_ha_mar_most_felkeszulunk_lelkileg_a_karacsonyi_vacsora_csapdaira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083dec7c-4f01-4a81-9f05-f1b7fcf5c18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dca402-a246-418f-9b85-e11f35ad78af","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201213_Jo_ha_mar_most_felkeszulunk_lelkileg_a_karacsonyi_vacsora_csapdaira","timestamp":"2020. december. 13. 20:15","title":"Jó, ha már most felkészülünk lelkileg a karácsonyi vacsora csapdáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6419d99a-b698-422c-8b5f-f2a1cf580041","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen népszerű dobozos autója ezúttal a gépháztető alatt újult meg.","shortLead":"A Volkswagen népszerű dobozos autója ezúttal a gépháztető alatt újult meg.","id":"20201215_tisztabb_es_erosebb_uj_dizelmotorok_a_vw_transporterben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6419d99a-b698-422c-8b5f-f2a1cf580041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2936e3b8-2b57-4756-b242-186a1f13c21e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_tisztabb_es_erosebb_uj_dizelmotorok_a_vw_transporterben","timestamp":"2020. december. 15. 11:21","title":"Tisztább és erősebb: új dízelmotorok a VW Transporterben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetem illegitim vezetősége felismerte, hogy dokumentáltan megtartott tanórákat és kurzusokat meg nem történtnek tekinteni nem lehet. Már csak két hetet pótoltatnának, de a diákok szerint nincs mit bepótolni, hiszen az oktatás folyamatos volt.","shortLead":"A hallgatók szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetem illegitim vezetősége felismerte, hogy dokumentáltan megtartott...","id":"20201214_szfe_szemeszter_meghosszabbitas_elutasitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fc85e0-5a33-423f-a4e9-bc70790908f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_szfe_szemeszter_meghosszabbitas_elutasitas","timestamp":"2020. december. 14. 07:05","title":"Elutasítják az SZFE hallgatói a tanév rendjének módosítását, szerintük nincs pótolnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c020d7-17ea-41af-8a24-df1d8e2dd69c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Yiwu városának gigantikusan nagy piacán már nyáron lezajlott a karácsonyi szezon, a viszonteladók ekkor vásárolták fel az ünnepi időszakra a portékáikat. ","shortLead":"Yiwu városának gigantikusan nagy piacán már nyáron lezajlott a karácsonyi szezon, a viszonteladók ekkor vásárolták fel...","id":"20201214_A_vilag_karacsonyi_dekoracioinak_60_szazaleka_errol_a_kinai_piacrol_erkezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71c020d7-17ea-41af-8a24-df1d8e2dd69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5eda502-eb56-4f9c-a529-e5bc6f98076e","keywords":null,"link":"/elet/20201214_A_vilag_karacsonyi_dekoracioinak_60_szazaleka_errol_a_kinai_piacrol_erkezik","timestamp":"2020. december. 14. 15:27","title":"A világ karácsonyi dekorációinak 60 százaléka erről a kínai piacról érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a830e99-1544-4182-8c45-fbb789f835f0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A kereskedők a járványból is megpróbálják kihozni a maximumot: se szeri, se száma a karanténajándékozási ötleteknek. Az online értékesítés szinte biztosan csúcsokat dönt idén is, a felmérések pedig arról szólnak, hogy időben és pénzben is többet fordítunk ajándékokra, mint korábban. És keletje van az adományozásnak is.","shortLead":"A kereskedők a járványból is megpróbálják kihozni a maximumot: se szeri, se száma a karanténajándékozási ötleteknek...","id":"20201214_karacsonyi_ajandekozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a830e99-1544-4182-8c45-fbb789f835f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9c5841-b05b-4de3-8566-58b6f5379d03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_karacsonyi_ajandekozas","timestamp":"2020. december. 14. 20:00","title":"Miért jó ajándék az, amit a másik meg se venne magának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e851fe39-855f-4290-85b5-ddf29f15278f","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése egybeesett Pápán az önkormányzati intézmények átszervezésével, melynek következtében sokan felálltak a kisváros kulturális életét meghatározó emberek közül. Ami viszont Pápán történt, országos tanmese is lehetne, és kérdéseket vet fel a többi könyvtári, múzeumi vagy művelődésházi dolgozó jövőjéről is. ","shortLead":"A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése egybeesett Pápán az önkormányzati intézmények átszervezésével, melynek...","id":"20201214_A_vallalhatatlan_bizonytalansag_miatt_felalltam__sorban_tavoztak_a_kulturalis_szakemberek_Papan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e851fe39-855f-4290-85b5-ddf29f15278f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7682442c-4c04-4c6e-a7be-e5c192a282bb","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_A_vallalhatatlan_bizonytalansag_miatt_felalltam__sorban_tavoztak_a_kulturalis_szakemberek_Papan","timestamp":"2020. december. 14. 14:00","title":"„A vállalhatatlan bizonytalanság miatt felálltam” – sorban távoztak a kulturális szakemberek Pápán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]