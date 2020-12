Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f636a33-2891-4d25-8805-b9eca224fb0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat eszmei értéke 100 ezer forint volt, nyolcvan deka húst lehet róla lefejteni. ","shortLead":"Az állat eszmei értéke 100 ezer forint volt, nyolcvan deka húst lehet róla lefejteni. ","id":"20201214_Kozmunkas_Pava_Kiskore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f636a33-2891-4d25-8805-b9eca224fb0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e63f75-4ec3-44f9-a147-d880d712feb3","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Kozmunkas_Pava_Kiskore","timestamp":"2020. december. 14. 17:49","title":"Tulajdonosa szerint közmunkások loptak el, majd ettek meg egy pávát Kiskörén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b491114-ee04-4e62-aae9-116d791e2b5d","c_author":"","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tömegével pusztulnak el a ritka, védett állatok a tokaji Ively-ér kotrásánál. Ilyenkor télen rengeteg állat vészeli át az iszapban a hideg időjárást. Már ha ki nem kotorják, mert akkor megfagy, ha nem a kotró eszközök végeznek vele. ","shortLead":"Tömegével pusztulnak el a ritka, védett állatok a tokaji Ively-ér kotrásánál. Ilyenkor télen rengeteg állat vészeli át...","id":"20201213_Durva_termeszetrombolas_Tokajban__a_rendorseg_ki_sem_megy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b491114-ee04-4e62-aae9-116d791e2b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b66b7bb-22d7-443d-bdc7-ba8a5dd79c3e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201213_Durva_termeszetrombolas_Tokajban__a_rendorseg_ki_sem_megy","timestamp":"2020. december. 13. 13:31","title":"Telelési időszakban kotorják az iszapot Tokajban, sok állat pusztult el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó egybehangzó sajtóértesülések szerint a német RB Leipzighez igazol. \r

","shortLead":"A labdarúgó egybehangzó sajtóértesülések szerint a német RB Leipzighez igazol. \r

","id":"20201213_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_atigazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b69744-c2ef-477c-b9c0-efd21bafd90c","keywords":null,"link":"/sport/20201213_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_atigazolas","timestamp":"2020. december. 13. 22:10","title":"Szoboszlai: Télen távozom Salzburgból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 17 éves fiúnál kés is volt. Összesen 16 emberrel szemben indult eljárás.","shortLead":"Egy 17 éves fiúnál kés is volt. Összesen 16 emberrel szemben indult eljárás.","id":"20201213_Tomeges_verekedeshez_rendorok_jarvanyugyi_szabalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b0ea9e-3d40-4ce5-831e-9e215bb28b39","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Tomeges_verekedeshez_rendorok_jarvanyugyi_szabalyok","timestamp":"2020. december. 13. 19:34","title":"Verekedéshez vonultak ki a rendőrök, a járványügyi szabályok megsértése miatt is büntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kisorsolták a labdarúgó Bajnokok Ligája következő körének párosítását az európai labdarúgó-szövetség nyoni központjában.","shortLead":"Kisorsolták a labdarúgó Bajnokok Ligája következő körének párosítását az európai labdarúgó-szövetség nyoni központjában.","id":"20201214_labdarugo_bajnokok_ligaja_nyolcaddonto_sorsolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e10b1-e4a7-4bbd-a998-09d2b84ad164","keywords":null,"link":"/sport/20201214_labdarugo_bajnokok_ligaja_nyolcaddonto_sorsolas","timestamp":"2020. december. 14. 13:15","title":"Barcelona-PSG és Leipzig-Liverpool jön a BL nyolcaddöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat tisztán elektromos meghajtású autókat fog gyártani Magyarországon, ehhez szükséges a bővítés.","shortLead":"A vállalat tisztán elektromos meghajtású autókat fog gyártani Magyarországon, ehhez szükséges a bővítés.","id":"20201214_kecskemet_mercedes_gyar_szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7bdc6b-dd40-42ae-9e64-9bb3c6938ed1","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_kecskemet_mercedes_gyar_szijjarto_peter","timestamp":"2020. december. 14. 10:06","title":"15 milliárd forintot ad a kormány a kecskeméti Mercedes újabb gyárbővítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f80ac2-dd07-4009-b45b-5c0bb377531c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A biztosítótársaságok jellemzően kifizetik a koronavírus-fertőzésben elhunytak életbiztosítását, sőt több biztosító a járványhelyzet idején az ügyfelek szempontjából kedvezően változtatott a szerződéses feltételeken.","shortLead":"A biztosítótársaságok jellemzően kifizetik a koronavírus-fertőzésben elhunytak életbiztosítását, sőt több biztosító...","id":"20201214_A_biztositoszovetseg_szerint_a_biztositok_rendesek_a_koronavirusban_meghalt_ugyfelekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8f80ac2-dd07-4009-b45b-5c0bb377531c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee212dd-c57d-47b6-8347-3ed83d595511","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_A_biztositoszovetseg_szerint_a_biztositok_rendesek_a_koronavirusban_meghalt_ugyfelekkel","timestamp":"2020. december. 14. 11:52","title":"A biztosítószövetség szerint a biztosítók méltányosan járnak el a koronavírusban elhunytak ügyeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előfordulhat, hogy az Egyesült Királyság és az EU kereskedelme januártól a Kereskedelmi Világszervezet általános szabályrendszere alapján folytatódik. Ezzel viszont újra megjelennének a vámok.\r

","shortLead":"Előfordulhat, hogy az Egyesült Királyság és az EU kereskedelme januártól a Kereskedelmi Világszervezet általános...","id":"20201213_Brexit_Johnson_szerint_meg_mindig_nagyon_messze_vannak_az_allaspontok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71ef6f5-f84d-4d0e-8b7b-b03a8119303c","keywords":null,"link":"/vilag/20201213_Brexit_Johnson_szerint_meg_mindig_nagyon_messze_vannak_az_allaspontok","timestamp":"2020. december. 13. 20:20","title":"Brexit: Johnson szerint még mindig nagyon messze vannak az álláspontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]