[{"available":true,"c_guid":"b0fbca18-794b-42ff-9144-1b4c5bad1619","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó bemutatta valaha készült legerősebb modelljét, melyből mindössze három példány készül.","shortLead":"Az olasz gyártó bemutatta valaha készült legerősebb modelljét, melyből mindössze három példány készül.","id":"20201218_adok_nelkul_is_kozel_2_milliard_forint_a_pagani_uj_szupersportkocsija_huayra_tricolore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0fbca18-794b-42ff-9144-1b4c5bad1619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe87749d-af4e-4bbf-b41a-02898316c9e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_adok_nelkul_is_kozel_2_milliard_forint_a_pagani_uj_szupersportkocsija_huayra_tricolore","timestamp":"2020. december. 18. 07:59","title":"Adók nélkül is közel 2 milliárd forint a Pagani új szupersportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3e46c9-1dfa-4e00-ba7e-79785daec5fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a napokban tette kötelezővé, hogy az App Store-ban megjelenő alkalmazások fejlesztői tüntessék fel, milyen adatokat gyűjtenek a felhasználókról. A Facebook szerint ezzel nehéz helyzetbe hozzák a kisebb fejlesztő cégeket.","shortLead":"Az Apple a napokban tette kötelezővé, hogy az App Store-ban megjelenő alkalmazások fejlesztői tüntessék fel, milyen...","id":"20201217_apple_facebook_csorte_felhasznaloi_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd3e46c9-1dfa-4e00-ba7e-79785daec5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58a6a7f-6755-446e-bd47-9583a0ea0418","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_apple_facebook_csorte_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. december. 17. 14:10","title":"Egész oldalas hirdetésben ment neki a Facebook az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11ddbb3-a072-43bd-b9e8-7569d2b4bf16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Puskás-díjat újra egy topligás találat nyerte, a tottenhames Szon Hungmin lőtt óriási gólt a Burnleynek.","shortLead":"A Puskás-díjat újra egy topligás találat nyerte, a tottenhames Szon Hungmin lőtt óriási gólt a Burnleynek.","id":"20201217_puskas_dij_tottenham_szon_hungmin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f11ddbb3-a072-43bd-b9e8-7569d2b4bf16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824a4eec-f828-407d-bfb5-c2f5452a6ecb","keywords":null,"link":"/sport/20201217_puskas_dij_tottenham_szon_hungmin","timestamp":"2020. december. 17. 19:57","title":"Angliában lőtték az év legszebb gólját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acd48c7-de08-4506-a69b-ee3b9c4847c5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A legnagyobb mesterektől leste el a francia desszertekhez szükséges modern cukrászati technológiákat. Kísérletezett ízekkel, formákkal, textúrákkal, aztán eljött a következő szint, amikor Ötvös Zsuzsanna cukrászséf elkezdett visszanyúlni az otthonról hozott édességekhez. Így született meg a Régi receptek, klasszikus desszertek című könyv, amelyből most egy karácsonyi édesség, a Mákosguba-torta receptjét osztjuk meg.","shortLead":"A legnagyobb mesterektől leste el a francia desszertekhez szükséges modern cukrászati technológiákat. Kísérletezett...","id":"20201217_Karacsonyi_Makosgubatorta_ahogy_Otvos_Zsuzsi_kesziti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3acd48c7-de08-4506-a69b-ee3b9c4847c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9583dd-ff55-4497-b4ba-f7b0a9ae97cd","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201217_Karacsonyi_Makosgubatorta_ahogy_Otvos_Zsuzsi_kesziti","timestamp":"2020. december. 17. 18:55","title":"Karácsonyi Mákosguba-torta, ahogy Ötvös Zsuzsi készíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter részletezte, mire gondolhatott Orbán Viktor azzal az ígéretével, hogy karácsony után kezdődik az oltás Magyarországon.","shortLead":"A külügyminiszter részletezte, mire gondolhatott Orbán Viktor azzal az ígéretével, hogy karácsony után kezdődik...","id":"20201218_Szijjarto_kinai_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d07fc39-16c9-4cb7-9af0-8875e8f849b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Szijjarto_kinai_vakcina","timestamp":"2020. december. 18. 15:36","title":"Szijjártó: Az uniós mellett kínai vakcina is érkezhet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec515d8-9c7d-46ee-a655-8311be762f45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónappal a bemutató előtt felkerült a YouTube-ra egy videó, amin a Galaxy S21 Plus látható. Ilyesmit csak a készülék leleplezése után szoktak közzétenni.","shortLead":"Egy hónappal a bemutató előtt felkerült a YouTube-ra egy videó, amin a Galaxy S21 Plus látható. Ilyesmit csak...","id":"20201218_samsung_galaxy_s21_plus_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ec515d8-9c7d-46ee-a655-8311be762f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a9cedb-3d14-4e8d-ae3a-5d217491df10","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_samsung_galaxy_s21_plus_video","timestamp":"2020. december. 18. 14:03","title":"Minden kiderült: videón a még be sem mutatott Samsung Galaxy S21 Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aedaf43-b94a-46fd-96ad-69fc6ee1d5e5","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"A Wi-Fi legújabb generációja olyan áttörést ígér a helyi hálózatokban, mint az 5G a mobilkommunikációban: gyorsabb, rugalmasabb és hatékonyabb internetezést, megszakítás nélkül. Ez különösen időszerű, hiszen egyre több ember egyre több készülékről terheli a beltéri hálózatokat – és ki akarna lemondani a 4K-s videók streameléséről, miközben a szomszéd szobában online játszanak, a konyhában pedig akadozik a videóhívás?\r

","shortLead":"A Wi-Fi legújabb generációja olyan áttörést ígér a helyi hálózatokban, mint az 5G a mobilkommunikációban: gyorsabb...","id":"magyartelekomnyrt_20201207_Stabil_es_szupergyors_WiFi_6","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aedaf43-b94a-46fd-96ad-69fc6ee1d5e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7b7c7b-9ece-4580-93b6-3dfa1100666c","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20201207_Stabil_es_szupergyors_WiFi_6","timestamp":"2020. december. 18. 10:30","title":"Jön a stabil és szupergyors Wi-Fi 6, búcsút inthetünk a szakadozó kapcsolatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök nyilvánosan adatja be magának a vakcinát, hogy növelje az oltóanyag iránti bizalmat.","shortLead":"Az elnök nyilvánosan adatja be magának a vakcinát, hogy növelje az oltóanyag iránti bizalmat.","id":"20201217_A_jovo_heten_oltjak_be_Joe_Bident","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21e2aa0-5a49-4f80-91f1-d431a5c0bef7","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_A_jovo_heten_oltjak_be_Joe_Bident","timestamp":"2020. december. 17. 05:55","title":"A jövő héten oltják be Joe Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]