[{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy kicsit jobban teljenek az ünnepek egy ilyen nehéz év után – üzente a DK elnöke. ","shortLead":"Hogy kicsit jobban teljenek az ünnepek egy ilyen nehéz év után – üzente a DK elnöke. ","id":"20201219_Gyurcsany_karacsonyi_zenelistaval_tamad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610c6563-15f3-4987-9975-c5f58640d111","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Gyurcsany_karacsonyi_zenelistaval_tamad","timestamp":"2020. december. 19. 10:30","title":"Gyurcsány karácsonyi zenelistával támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded73bf5-bb14-4344-800b-203ce3b764b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft kutatói olyan eljárást fejlesztettek ki, amellyel az okostelefon kameráját használva, de az eddigiektől eltérően érintésmentesen lehet figyelni az emberi test néhány fontos funkcióját.","shortLead":"A Microsoft kutatói olyan eljárást fejlesztettek ki, amellyel az okostelefon kameráját használva, de az eddigiektől...","id":"20201219_microsoft_research_szivritmusfigyeles_okostelefon_kameraval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded73bf5-bb14-4344-800b-203ce3b764b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8aecb04-7f7b-47d1-81e7-0bf239289767","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_microsoft_research_szivritmusfigyeles_okostelefon_kameraval","timestamp":"2020. december. 19. 14:03","title":"Érintés nélkül is mérhető a szívritmus a mobilok kamerájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd59bfd-27d3-4675-ae9c-44e7e5d20d06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A húszból 16 Airbus helikopter is megérkezett már.","shortLead":"A húszból 16 Airbus helikopter is megérkezett már.","id":"20201218_Teljesse_valt_a_magyar_kikepzogepflotta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bd59bfd-27d3-4675-ae9c-44e7e5d20d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1628b33-9e78-4889-a29f-4c02137d2a64","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Teljesse_valt_a_magyar_kikepzogepflotta","timestamp":"2020. december. 18. 15:41","title":"Teljessé vált a magyar kiképzőgép-flotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908d12f0-fdb9-43ae-99a6-dfa254ffdb27","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járványhelyzet közepén távozik Orbán Viktor régi barátjának kormányából Tomaz Gantar.","shortLead":"A járványhelyzet közepén távozik Orbán Viktor régi barátjának kormányából Tomaz Gantar.","id":"20201218_szlovenia_orbanizalodas_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=908d12f0-fdb9-43ae-99a6-dfa254ffdb27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d85e20-99e3-4ae0-98b9-ce02d9f5838a","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_szlovenia_orbanizalodas_egeszsegugy","timestamp":"2020. december. 18. 19:17","title":"Lemondott Szlovénia egészségügyi minisztere, pártja \"orbanizálódás\" miatt távozik a kormányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6b05ef-1223-4615-bafb-a5fb3c347c7f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telefonos ügyfélszolgálatnak álcázott bűnbandát számolt fel a német rendőrség.","shortLead":"Telefonos ügyfélszolgálatnak álcázott bűnbandát számolt fel a német rendőrség.","id":"20201219_Nemet_idoseket_vertek_at_a_torok_call_centeres_csalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f6b05ef-1223-4615-bafb-a5fb3c347c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b207cc0-7604-4168-8dc5-fb7755694d19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Nemet_idoseket_vertek_at_a_torok_call_centeres_csalok","timestamp":"2020. december. 19. 22:20","title":"Német időseket vertek át a török call centeres csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) vezetőségével tárgyalt szombat délelőtt a Karmelita kolostorban a gazdasági akcióterv új elemeinek előkészítését célzó konzultációsorozat keretében.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) vezetőségével tárgyalt szombat délelőtt...","id":"20201219_Orban_mar_a_varosvezetokkel_targyal_az_uj_gazdasagi_lepesekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323b9b1b-3ac2-4296-88d4-444484959878","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Orban_mar_a_varosvezetokkel_targyal_az_uj_gazdasagi_lepesekrol","timestamp":"2020. december. 19. 10:48","title":"Orbán már a városvezetőkkel tárgyal az új gazdasági lépésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d100a7-0dbe-4548-bb6b-7f11b30af7ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"… és nem találta hasznosnak, noha a volt miniszterelnök kitett magáért: Very Feri Christmas címmel tett közzé válogatást a Spotify-on.","shortLead":"… és nem találta hasznosnak, noha a volt miniszterelnök kitett magáért: Very Feri Christmas címmel tett közzé...","id":"20201219_Kocsis_Mate_megtekintette_Gyurcsany_karacsonyi_lejatszasi_listajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d100a7-0dbe-4548-bb6b-7f11b30af7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181377d9-d953-4a90-949f-7a8c6fbba481","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Kocsis_Mate_megtekintette_Gyurcsany_karacsonyi_lejatszasi_listajat","timestamp":"2020. december. 19. 17:26","title":"Kocsis Máté megtekintette Gyurcsány karácsonyi lejátszási listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint az adat \"feltöltés alatt van.\" ","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint az adat \"feltöltés alatt van.\" ","id":"20201220_elhunytak_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c1557e-ecde-4d97-b9d6-e4854401c5ab","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_elhunytak_koronavirus","timestamp":"2020. december. 20. 11:36","title":"Egy 36 éves elhunytnál nem tüntettek fel alapbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]