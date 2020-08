Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeumnak szeptembertől újabb feladatai lesznek.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeumnak szeptembertől újabb feladatai lesznek.","id":"20200818_Demeter_Szilardhoz_kerul_a_Cseh_Tamas_Archivum_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84630d7b-c55c-41cb-98ed-a865d821730d","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Demeter_Szilardhoz_kerul_a_Cseh_Tamas_Archivum_is","timestamp":"2020. augusztus. 18. 11:34","title":"Demeter Szilárdhoz kerül a Cseh Tamás Archívum is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764c3782-00b1-4aa9-bd5d-2f94aaa8eec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epic Games szerint az Apple már eldöntötte, hogyan bosszulja meg, hogy a kiadó alternatív módon értékesítette a Fortnite-on belüli javakat.","shortLead":"Az Epic Games szerint az Apple már eldöntötte, hogyan bosszulja meg, hogy a kiadó alternatív módon értékesítette...","id":"20200818_fortnite_epic_games_apple_app_store","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=764c3782-00b1-4aa9-bd5d-2f94aaa8eec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4a1b6e-db46-4974-b9ec-a865d9f7794e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_fortnite_epic_games_apple_app_store","timestamp":"2020. augusztus. 18. 10:47","title":"A Fortnite készítője szerint az Apple komoly megtorlásra készül, amiért kikerülték a rendszerüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39316bf7-a48b-4ed2-900a-d8ceae2ce892","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stephen Hummelnek, a texasi McDonald Csillagvizsgáló munkatársának sikerült lencsevégre kapnia a vörös lidérceket, amelyek egy hatalmas medúzává álltak össze.","shortLead":"Stephen Hummelnek, a texasi McDonald Csillagvizsgáló munkatársának sikerült lencsevégre kapnia a vörös lidérceket...","id":"20200819_voros_liderc_vihar_villamlas_termeszeti_jelenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39316bf7-a48b-4ed2-900a-d8ceae2ce892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13da8e03-83a7-4304-914b-a2b9ab2200bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_voros_liderc_vihar_villamlas_termeszeti_jelenseg","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:03","title":"Különleges égi jelenséget fotóztak le az Egyesült Államok felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382146c6-ca5d-44ae-be45-8bc4729dde26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Thürmer Gyula szerint odaát mindenki tanulhat, mindenki sportolhat, és irigylésre méltó a közbiztonság.","shortLead":"Thürmer Gyula szerint odaát mindenki tanulhat, mindenki sportolhat, és irigylésre méltó a közbiztonság.","id":"20200818_magyar_munkaspart_thurmer_gyula_lukasenka_belarusz_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=382146c6-ca5d-44ae-be45-8bc4729dde26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b50db06f-6607-4467-b413-e5f6b1eed7ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_magyar_munkaspart_thurmer_gyula_lukasenka_belarusz_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:31","title":"A Munkáspárt jelezte: támogatják Lukasenkát és a belarusz kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aace852-9c93-4e66-9386-dbb699cbc48f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG One sokat késett, de a tehetős vásárlók számára vélhetően megérte a várakozás. 